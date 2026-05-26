Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚίνημα Οικολόγων: Πάει σε συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής- Συνεχίζει τη δράση του, μετά την εκλογική ήττα-Παραμένει ο Παπαδούρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Οικολόγων: Πάει σε συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής- Συνεχίζει τη δράση του, μετά την εκλογική ήττα-Παραμένει ο Παπαδούρης

 26.05.2026 - 13:22
Κίνημα Οικολόγων: Πάει σε συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής- Συνεχίζει τη δράση του, μετά την εκλογική ήττα-Παραμένει ο Παπαδούρης

Σε τροχιά εσωτερικών διεργασιών και πολιτικής ανασύνταξης, εισέρχεται το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στον απόηχο της εκλογικής ήττας και της απώλειας της κοινοβουλευτικής του εκπροσώπησης.

Το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από την ηγεσία και τα στελέχη του Κινήματος είναι πως οι Οικολόγοι δεν βάζουν τέλος στην πολιτική τους παρουσία, αλλά αντιθέτως προχωρούν σε αναδιοργάνωση με στόχο τη συνέχιση της δράσης τους, μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να οδηγηθεί το Κίνημα σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όπου και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα επόμενα βήματα, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Την ίδια ώρα, ο Σταύρος Παπαδούρης παραμένει στο πηδάλιο του Κινήματος, εκτός εάν η Κεντρική Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά κατά τη συνεδρίασή της.

Παρά την εκλογική αποτυχία, στελέχη του Κινήματος τονίζουν ότι οι Οικολόγοι, ως πολιτικός σχηματισμός που ιδρύθηκε το 1996, συνεχίζουν να έχουν λόγο και ρόλο στην κοινωνία, διατηρώντας τον καταγγελτικό και ακτιβιστικό χαρακτήρα τους.

Οι πρώτες αποφάσεις περιλαμβάνουν και οργανωτικές αλλαγές, καθώς αποφασίστηκε το κλείσιμο των επαρχιακών γραφείων του κόμματος, ενώ το κεντρικό γραφείο αναμένεται να μεταφερθεί σε νέο χώρο. Παράλληλα, η απώλεια της κρατικής χορηγίας και της κοινοβουλευτικής παρουσίας οδηγεί σε σημαντική μείωση προσωπικού, τόσο σε κοινοβουλευτικούς συνεργάτες όσο και σε έμμισθο προσωπικό παγκύπρια, με τη διατήρηση μόνο ενός μικρού αριθμού εργαζομένων για τις βασικές ανάγκες λειτουργίας του κόμματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Κινήματος, η οικονομική κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη, καθώς η συνετή οικονομική πολιτική των προηγούμενων ετών, έχει δημιουργήσει αποθεματικό, που επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας και των παρεμβάσεων του Κινήματος, μέχρι τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους
Ποιος είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης που εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου - Το βιογραφικό του
Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες
Ανάκληση αλατιού λόγω επιμόλυνσης από μικροσκοπικά κομμάτια φελιζόλ - Δείτε φωτογραφία
Οι τιμές καυσίμων «ζαλίζουν» πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις  - Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζει σήμερα η βενζίνη -  Τα φθηνότερα πρατήρια
Νέα απάτη με δήθεν απλήρωτα εξώδικα τροχαίας - Τι να προσέξετε - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θα γίνει τελικά ανασχηματισμός το καλοκαίρι; Πώς απαντά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

 26.05.2026 - 13:13
Επόμενο άρθρο

Ένας νεαρός Κύπριος οινοποιός επιχειρεί να συνδέσει την παράδοση με το σύγχρονο κρασί - Επένδυση στην κουμανταρία - Δείτε φωτογραφίες

 26.05.2026 - 13:38
Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

  •  26.05.2026 - 11:13
Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

  •  26.05.2026 - 12:46
Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

  •  26.05.2026 - 12:01
Θα γίνει τελικά ανασχηματισμός το καλοκαίρι; Πώς απαντά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

Θα γίνει τελικά ανασχηματισμός το καλοκαίρι; Πώς απαντά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

  •  26.05.2026 - 13:13
ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

  •  26.05.2026 - 12:56
Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους

Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους

  •  26.05.2026 - 12:27
Ένας νεαρός Κύπριος οινοποιός επιχειρεί να συνδέσει την παράδοση με το σύγχρονο κρασί - Επένδυση στην κουμανταρία - Δείτε φωτογραφίες

Ένας νεαρός Κύπριος οινοποιός επιχειρεί να συνδέσει την παράδοση με το σύγχρονο κρασί - Επένδυση στην κουμανταρία - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.05.2026 - 13:38
Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες

Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες

  •  26.05.2026 - 12:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα