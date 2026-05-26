Κίνημα Οικολόγων: Πάει σε συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής- Συνεχίζει τη δράση του, μετά την εκλογική ήττα-Παραμένει ο Παπαδούρης

Σε τροχιά εσωτερικών διεργασιών και πολιτικής ανασύνταξης, εισέρχεται το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στον απόηχο της εκλογικής ήττας και της απώλειας της κοινοβουλευτικής του εκπροσώπησης.

Το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από την ηγεσία και τα στελέχη του Κινήματος είναι πως οι Οικολόγοι δεν βάζουν τέλος στην πολιτική τους παρουσία, αλλά αντιθέτως προχωρούν σε αναδιοργάνωση με στόχο τη συνέχιση της δράσης τους, μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να οδηγηθεί το Κίνημα σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όπου και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα επόμενα βήματα, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Την ίδια ώρα, ο Σταύρος Παπαδούρης παραμένει στο πηδάλιο του Κινήματος, εκτός εάν η Κεντρική Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά κατά τη συνεδρίασή της.

Παρά την εκλογική αποτυχία, στελέχη του Κινήματος τονίζουν ότι οι Οικολόγοι, ως πολιτικός σχηματισμός που ιδρύθηκε το 1996, συνεχίζουν να έχουν λόγο και ρόλο στην κοινωνία, διατηρώντας τον καταγγελτικό και ακτιβιστικό χαρακτήρα τους.

Οι πρώτες αποφάσεις περιλαμβάνουν και οργανωτικές αλλαγές, καθώς αποφασίστηκε το κλείσιμο των επαρχιακών γραφείων του κόμματος, ενώ το κεντρικό γραφείο αναμένεται να μεταφερθεί σε νέο χώρο. Παράλληλα, η απώλεια της κρατικής χορηγίας και της κοινοβουλευτικής παρουσίας οδηγεί σε σημαντική μείωση προσωπικού, τόσο σε κοινοβουλευτικούς συνεργάτες όσο και σε έμμισθο προσωπικό παγκύπρια, με τη διατήρηση μόνο ενός μικρού αριθμού εργαζομένων για τις βασικές ανάγκες λειτουργίας του κόμματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Κινήματος, η οικονομική κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη, καθώς η συνετή οικονομική πολιτική των προηγούμενων ετών, έχει δημιουργήσει αποθεματικό, που επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας και των παρεμβάσεων του Κινήματος, μέχρι τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.