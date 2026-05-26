Ένας νεαρός Κύπριος οινοποιός επιχειρεί να συνδέσει την παράδοση με το σύγχρονο κρασί - Επένδυση στην κουμανταρία - Δείτε φωτογραφίες

Μια ακυκλοφόρητη Pet-Nat σαμπάνια

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του DG AGRI Press Trip στην Κύπρο, της δημοσιογραφικής αποστολής που διοργάνωσε η ΕΕ, με στόχο την ανάδειξη της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής, των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και των παραδοσιακών καλλιεργειών. Η αποστολή αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη διεθνή επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε ποτέ στο οινοποιείο και στους αμπελώνες του Ανδρέα Ευαγγέλου, ενώ οι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι έγιναν και οι πρώτοι που δοκίμασαν το νέο Pet-Nat, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και δεν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά.

Όπως αποκάλυψε ο οινοποιός, το νέο φυσικό αφρώδες κρασί ενδέχεται να κάνει το εμπορικό του ντεμπούτο μέχρι το τέλος του 2026. Πρόκειται για ένα κρασί που παράγεται με τη μέθοδο «Pétillant Naturel», δηλαδή με φυσική δημιουργία ανθρακικού κατά τη ζύμωση, χωρίς πρόσθετες παρεμβάσεις, ακολουθώντας τη φιλοσοφία των natural wines.

O Ανδρέας Ευαγγέλου επενδύει στο «κρασί των βασιλιάδων», στα φυσικά κρασιά και στον οινοτουρισμό

«Δεν μπορώ να μπω σε καλούπια. Αν το έκανα αυτό, δεν θα είχα ούτε την Κουμανδαρία ούτε όλα όσα δοκιμάζω να φτιάξω στο μέλλον και ήδη δουλεύω πάνω σε αυτά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ευαγγέλου περιγράφοντας τη φιλοσοφία που ακολουθεί τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην οινοποίηση.

Από τη γεωπονία, στην πειραματική οινοποίηση

Ο Ανδρέας Ευαγγέλου σπούδασε γεωπόνος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ ξεκίνησε στη συνέχεια σπουδές Οινολογίας στην Ολλανδία. Ωστόσο, όπως εξηγεί, εγκατέλειψε την τυπική ακαδημαϊκή προσέγγιση της οινολογίας προκειμένου να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο, που βασίζεται περισσότερο στον πειραματισμό, στην παράδοση και στην προσωπική αντίληψη γύρω από το κρασί.

«Έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα»

Η επιλογή αυτή φαίνεται σήμερα να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη φιλοσοφία της Commandaria Evangelou Winery, του οικογενειακού οινοποιείου που ίδρυσε το 2018 στον Άγιο Κωνσταντίνο της επαρχίας Λεμεσού, στην «καρδιά» της ζώνης της Κουμανδαρίας. Η παραγωγή του παραμένει περιορισμένη και στο οινοποιείο εμφιαλώνονται περίπου 4.000 φιάλες ετησίως, με τον ίδιο να σημειώνει: «Δίνω έμφαση αποκλειστικά στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα».

Το νέο αφρώδες κρασί ενδέχεται να κάνει το εμπορικό του ντεμπούτο μέχρι το τέλος του 2026

Όλες οι εργασίες στους αμπελώνες πραγματοποιούνται χειρωνακτικά, χωρίς μηχανικές παρεμβάσεις, ακολουθώντας πιστά τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και της αμπελουργίας ακριβείας.

Οι αμπελώνες καλύπτουν περίπου επτά εκτάρια και βρίσκονται σε υψόμετρο 820 έως 920 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε ορεινό μεσογειακό περιβάλλον με έντονες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ ημέρας και νύχτας.

Οι δύο ποικιλίες της περιοχής

Τα εδάφη είναι πετρώδη και ασβεστολιθικά, με χαμηλή γονιμότητα αλλά εξαιρετική αποστράγγιση, στοιχεία που οδηγούν σε χαμηλές αποδόσεις, αλλά υψηλή συμπύκνωση αρωμάτων και σακχάρων.

Η παραγωγή επικεντρώνεται αποκλειστικά στις δύο γηγενείς ποικιλίες που επιτρέπονται για την παραγωγή της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Κουμανδαρίας: τις Ξυνιστέρι και το Μαύρο.

Οι εξαγωγές και τα σχέδια για οινοτουρισμό

Παρά το μικρό μέγεθος της παραγωγής του, ο Ανδρέας Ευαγγέλου έχει ήδη ανοίξει δρόμους στο εξωτερικό.

Το οινοποιείο πραγματοποιεί εξαγωγές σε Αγγλία και Ολλανδία, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και συζητήσεις για το άνοιγμα σε νέες αγορές όπως Ελλάδα, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Σουηδία.

Ταυτόχρονα, προχωράει σε συνεχείς επενδύσεις αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια, με στόχο να μετατρέψει το οινοποιείο σε επισκέψιμο χώρο οινοτουρισμού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, επιτρέποντας στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τόσο την ιστορία της Κουμανδαρίας όσο και τη νέα γενιά φυσικών κυπριακών κρασιών που επιχειρεί να δημιουργήσει.

Η διαδικασία παραγωγής της Κουμανδαρίας παραμένει παραδοσιακή και σχεδόν αναλλοίωτη εδώ και αιώνες, και σύμφωνα με τον κ. Ευαγγέλου τα σταφύλια λιάζονται φυσικά στον ήλιο ώστε να αφυδατωθούν και να συμπυκνωθούν τα φυσικά τους σάκχαρα.

Ακολουθούν αργή ζύμωση και πολυετής παλαίωση σε δρύινα βαρέλια. Το αποτέλεσμα είναι ένα πυκνό, γλυκό επιδόρπιο κρασί με αρώματα αποξηραμένων φρούτων, μελιού, καραμέλας και ξηρών καρπών.

