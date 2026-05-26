Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

Σύμφωνα με δηλώσεις του Νίκου Αναστασιάδη στον ANT1, ο Νίκος Αναστασιάδης ερωτώμενος για το εάν πλέον δημιουργούνται οι συνθήκες για διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Πρόεδρο του κόμματος, ο κύριος Αναστασιάδης σημείωσε ότι θα πρέπει να προηγηθεί σωστή εκτίμηση των πολιτικών συνθήκων.

«Αυτό που προέχει είναι, επαναλαμβάνω, όχι οι φιλοδοξίες, αλλά η μετρημένη και πολύ συνετή διαχείριση του αποτελέσματος αλλά και της προοπτικής. Δηλαδή, να μην οδηγηθούμε, χάρη προσωπικών φιλοδοξιών, σε περιπέτειες».

Με αινιγματικό τρόπο απάντησε στην ερώτηση για το εάν ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να συμπορευτεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης. Συνεπώς, η φιλοσοφία του δεν διαφέρει από τη φιλοσοφία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Επομένως, σε κάποια στιγμή, θα πρέπει να ξεπεραστούν πικρίες, να υπερβούμε των συναισθημάτων και με σύνεση να πολιτευτούμε», κατέληξε ο Νίκος Αναστασιάδης.