Τα Starbucks ξεχώρισαν στα 18α IN Business Awards με το βραβείο «Best Workplace / Εργοδότης Προτίμησης»

Μια σημαντική διάκριση απέσπασαν τα Starbucks στα 18α IN Business Awards, κατακτώντας το βραβείο «Best Workplace / Εργοδότης Προτίμησης», μια αναγνώριση που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία και τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στους ανθρώπους της.

Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη δέσμευση των Starbucks στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κυριαρχούν ο σεβασμός, η συνεργασία, η αποδοχή και οι ίσες ευκαιρίες για όλους. Με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, τα Starbucks καλλιεργούν καθημερινά μια κουλτούρα που ενθαρρύνει την εξέλιξη, την αυθεντικότητα και τη συμμετοχή.

Μέσα από σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, τα Starbucks επενδύουν ουσιαστικά στη συνεχή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εργαζομένων τους, προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης, καθοδήγησης και επαγγελματικής ανέλιξης σε κάθε στάδιο της πορείας τους.

Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ότι ανήκει, μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και να εξελιχθεί ισότιμα. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας των Starbucks και αποτυπώνεται καθημερινά τόσο στην εσωτερική κουλτούρα της εταιρείας όσο και στην εμπειρία που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Η βράβευση στα 18α IN Business Awards αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τα Starbucks και ταυτόχρονα μια ισχυρή επιβεβαίωση ότι οι άνθρωποί τους βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο κάθε τους βήματος.