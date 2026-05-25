ΑρχικήΔελτία ΤύπουΗ Μπύρα ΚΕΟ παρουσιάζει την παράσταση του καλοκαιριού: «ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΜΟΥ»
Η Μπύρα ΚΕΟ παρουσιάζει την παράσταση του καλοκαιριού: «ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΜΟΥ»

Η Μπύρα ΚΕΟ παρουσιάζει την παράσταση του καλοκαιριού: «ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΜΟΥ»

Ποια κοινή μοίρα συνδέει έναν αλλοδαπό διαρρήκτη, μια φιλόλογο της ελληνικής γλώσσας στα πρόθυρα χωρισμού, έναν ηλικιωμένο καθηγητή ελληνικής ιστορίας με άνοια κι ένα φρεσκό διαζευμένο βαλκανιονίκη  που θέλει να απολαύσει την ελευθερία του;  Όλοι οι παραπάνω μπερδεμένοι σ’ ένα πολύχρωμο γαϊτανάκι αλληλεξαρτήσεων και φόβων, προσπαθούν να αγαπήσουν και να ξανά αγαπηθούν, να ακουμπήσουν και να εμπιστευθούν. Μία σύγχρονη, αιχμηρή κωμωδία με έντονους ρυθμούς και ανατροπές, που καυτηριάζει ό,τι μας κάνει και φοβόμαστε, ό,τι μας κάνει ξένους μ’ εμάς τους ίδιους.

Το θεατρόφιλο κοινό της Κύπρου θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την σπαρταριστή κωμωδία της Ελένης Ράντου, της Σάρας Γανωτή και του Νίκου Σταυρακούδη  “Κατάδικος μου” με ένα εντυπωσιακό θίασο ταλαντούχων και αγαπημένων ηθοποιών με την σκηνοθετική ματιά της ίδιας της Ελένης Ράντου.

Δεκαέξι χρόνια μετά το πρώτο του ανέβασμα στο θέατρο ΔΙΑΝΑ στην Αθήνα το 2010 και μετά από τρία χρόνια sold out παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα, ο ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΜΟΥ έρχεται στην Κύπρο για να μας κάνει να γελάσουμε αλλά και να μας συγκινήσει. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που έχει βραβευτεί με το βραβείο Δραματουργίας Ελληνικού Έργου «Κάρολος Κουν» το 2012 και ότι κίνησε το ενδιαφέρον του National Theatre της Αγγλίας

Λίγα λόγια για το έργο: Ένας αλλοδαπός διαρρήκτης, ένα ατύχημα που θα λειτουργήσει ως καταλύτης γεγονότων, μια προσφάτως χωρισμένη φιλόλογος με «κόλλημα» τη σωστή χρήση της ελληνικής, ένας ηλικιωμένος καθηγητής με άνοια , ένας πρώην πρωταθλητής στίβου που προσπαθεί να βρει νέο νόημα στη ζωή του , ένας άνθρωπος της νύχτας που αναθεωρεί τα πάντα κι ένας Ρώσος ψευτομαφιόζος σε μια καταιγιστική κωμωδία γεμάτη συγκίνηση και γέλιο που μας κάνει να σκεφτούμε και να συνειδητοποιήσουμε πόσο «δικός μας» ή όχι είναι ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας.

Μια παράσταση βαθιά ανθρώπινη, συγκινητικά αστεία που όσο περνά ο καιρός γίνεται όλο και πιο σύγχρονη! Ένα έργο που πραγματεύεται τους φόβους και τις ανασφάλειές μας και που συγκίνησε βαθιά πολλές εκατοντάδες χιλιάδες θεατών στην Ελλάδα. Κατάδικος μου! Τα υλικά της παράστασης; το μεράκι, η ειλικρίνεια, η απόλυτη διαθεσιμότητα και η γενναιοδωρία. Δυο ώρες καυστικής ματιάς γύρω από μας, δυο ώρες αλήθειας και κινηματογραφικής ροής που κάποια στιγμή ξεχνιέσαι αν βλέπεις θέατρο ή σινεμά. Κοντινά πλάνα μέσα στις ψυχές μας , στις σκοτεινές μεριές μας, στην ανάγκη μας για αποκλειστικότητα, στην επιθυμία μας να μη γίνουμε ο «κανένας» και ο «τίποτα». Η λέξη «φοβάμαι» ακούγεται απ’ όλους τους ήρωες σε όλους τους τόνους και τα χρώματα. «Δεν πατάμε ανθρώπους μίστερ» λέει ένας ξένος. «Το ίδιο φεγγάρι βλέπουμε όλοι» λέει ο γηραιότερος του θιάσου, καθηγητής ιστορίας στο Πάντειο που τώρα πια, συμβολικά, πάσχει από αλτσχάιμερ, και μια ανάλυση του τι μπορεί να στερήσει ένα άλφα στερητικό από μια φιλόλογο, μας κάνουν να αναρωτηθούμε όχι για το που φτάσαμε ως άνθρωποι αλλά για το ΠΩΣ φτάσαμε ως εδώ. Μια κατάθεση ψυχής που βρίσκει το δρόμο στις ψυχές του κοινού με τρόπο λυτρωτικό!

Πρωταγωνιστούν (με σειρά εμφάνισης):

Νάντια Κοντογεώργη , Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης. Στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς

Κείμενο: Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή, Νίκου Σταυρακούδη

Σκηνοθεσία: Ελένη Ράντου

Σκηνικά: Μαγιού Τρικεριώτη

Βοηθός σκηνογράφου: Δήμητρα Χίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Κερασία Τσαμασφύρη

Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Ήχος: Ευάγγελος Κολώνιας

Μουσική Επιμέλεια: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Διεύθυνση σκηνής: Μόνικα Χατζηβασιλείου

Τεχνικός σκηνής: Λάμπρος Νάστος

Video Art: Πάνος Ζενίδης

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες με διάλειμμα 15 λεπτών

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα από 12 ετών και άνω

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 21.00 – ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 18.00 (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ) & 21.00 (ΒΡΑΔΥΝΗ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 18.00 (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ) & 21.00 (ΒΡΑΔΥΝΗ)

 

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ:

ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 21.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 18.00 (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ) & 21.00 (ΒΡΑΔΥΝΗ)

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 21.00

 

ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΦΟΥ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 18.00 (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ) & 21.00 (ΒΡΑΔΥΝΗ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 18.00 (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ) & 21.00 (ΒΡΑΔΥΝΗ)

 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ UCLAN – ΠΥΛΑ

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 21.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 18.00 (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ) & 21.00 (ΒΡΑΔΥΝΗ)

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 21.00

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ticketmaster.cy & ACS COURIER

 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

CABLENET

ELECTROLINE

 

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ

ANDREOTTI

LANDAS COLOUR

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

CAP ST. GEORGE’S HOTEL & RESORT

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ:

BYD

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

PAREX , PHARMALEAD , Δ.Κ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ , COSMOS INSURANCE , PIPERARIS, McDONALD’S , ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

LOVE FM 100.7 , Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, WIZGUIDE

 

Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν στο RONALD McDONALDS HOUSE OF CHARITIES CYPRUS (RMHC)

 

 

PARTO - Μόλις κυκλοφόρησε το νέο video clip του Akylas, μετά τη Eurovision

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

