ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

 26.05.2026 - 12:56
Με αισθήματα χαράς, συγκίνησης και δέους υποδέχθηκε την εκλογή του ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Ιεράς Συνόδου.

Όπως ανέφερε, ευχαριστεί τον Θεό που τον αξιώνει «με αυτή την τιμή της εκλογής μου ως Μητροπολίτη Πάφου», υπογραμμίζοντας πως στην Εκκλησία «όλοι είμαστε διάκονοι».

Ο νέος Μητροπολίτης σημείωσε ότι υπηρέτησε για 19 χρόνια τη Μητρόπολη Τρεμιθούντος και πως πλέον καλείται να αναλάβει μια νέα αποστολή, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «με τη χάρη του Θεού θα πορευτούμε κατά το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων».

«Είναι μεγάλη τιμή. Με πολλή χαρά, δέος και συγκίνηση έλαβα πριν λίγο το μήνυμα από τη Σύνοδο. Θα βάλουμε τον Σταυρό μας, θα δουλέψουμε όπως και τόσα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα ταπεινότητας και προσφοράς, τονίζοντας πως «το καθετί είναι τιμή, φτάνει και εμείς να το τιμήσουμε με τη δική μας αντάξια διακονία».

«Ανυπομονώ να γνωρίσω τον υπέροχο λαό της Πάφου», κατέληξε.

Δείτε το απόσπασμα: 

 

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026

