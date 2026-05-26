Θα γίνει τελικά ανασχηματισμός το καλοκαίρι; Πώς απαντά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

 26.05.2026 - 13:13
Φιλοξενούμενος στην εκπομπή του SIGMA «Μεσημέρι και Κάτι» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ρωτήθηκε κατά πόσο οι φήμες είναι αληθινές και θα έχουμε ανασχηματισμό το φετινό καλοκαίρι.

«Από το 2023 μέχρι σήμερα, νομίζω οι πληροφορίες για ανασχηματισμό είναι σχεδόν κάθε μήνα. Και αυτό, νομίζω, έχει ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, άρα λογικό είναι.

Δεν θα σας εκπλήξουμε την πρωτοτυπία της απάντησής μού.

Θα σας πω ότι όπως είναι το συνταγματικό δικαίωμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι που θα κρίνει ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για την οποία θα ανανεώσει ή θα διαφοροποιήσει το σχήμα του Υπουργικού Συμβουλίου».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

