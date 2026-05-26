Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους

 26.05.2026 - 12:27
Σε διαδικασία εσωκομματικής αξιολόγησης και ανασύνταξης εισέρχεται η ΕΔΕΚ μετά το αρνητικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και την αποτυχία εισόδου στη Βουλή, με την ηγεσία να συγκαλεί την Κεντρική Επιτροπή στις 7 Ιουνίου για συζήτηση των επόμενων βημάτων.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου κάλεσε σε ψυχραιμία και συντεταγμένο διάλογο, τονίζοντας ότι «συμπεράσματα και αναλύσεις εν βρασμώ ψυχής» από στελέχη, μέλη ή φίλους του κόμματος δεν αποτελούν προϊόν ορθολογικής συζήτησης και ενδέχεται να προκαλέσουν αχρείαστες αναταράξεις.

Ο κ. Αναστασίου χαρακτήρισε την απουσία της ΕΔΕΚ από τη Βουλή ως «πρόσκαιρη», διαμηνύοντας πως το κόμμα «παραμένει στην πρώτη γραμμή των εθνικών και κοινωνικών αγώνων και δεν πρόκειται να καταθέσει ποτέ τα όπλα».

Όπως ανέφερε, η ανάλυση και αξιολόγηση του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα, θα γίνουν συντεταγμένα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που έχει συγκληθεί για τις 7 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών του κόμματος, με τον Σοφοκλή Σοφοκλέους, να επανέρχεται με σαφείς αιχμές για την ανάγκη ανάληψης ευθυνών από την ηγεσία.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο κ. Σοφοκλέους ανέφερε πως «χωρίς παραιτήσεις δεν έχει ουσία», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα δεν διαθέτει πλέον «πλάτες να σηκώσουν την κατάσταση» και εισηγείται τη δημιουργία συλλογικής, μεταβατικής ηγεσίας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη πολιτικής ανανέωσης μέσα από τη συνεργασία νέων και έμπειρων στελεχών, σημειώνοντας ότι στην ΕΔΕΚ «υπάρχουν νέα στελέχη, υπάρχει μια μαγιά, μια βάση» που μπορεί να αποτελέσει αφετηρία επανεκκίνησης.

Ποιος είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης που εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου - Το βιογραφικό του

Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο - Αναφορές για νεκρούς

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

  •  26.05.2026 - 11:13
Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

  •  26.05.2026 - 12:46
Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

  •  26.05.2026 - 12:01
Θα γίνει τελικά ανασχηματισμός το καλοκαίρι; Πώς απαντά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

  •  26.05.2026 - 13:13
ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

  •  26.05.2026 - 12:56
Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους

  •  26.05.2026 - 12:27
Οι τιμές καυσίμων «ζαλίζουν» πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις  - Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζει σήμερα η βενζίνη -  Τα φθηνότερα πρατήρια

  •  26.05.2026 - 11:10
Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες

  •  26.05.2026 - 12:06

