Με 11 ψήφους στον Μητροπολιτικό θρόνο ο Γρηγόριος Ιωαννίδης - Πότε και πού θα γίνει η ενθρόνιση

Την απόφαση της Ιεράς Συνόδου ανέγνωσε ο Αρχιγραμματέας Γεώργιος Χριστοδούλου, σημειώνοντας ότι κατά την έκτακτη συνεδρία εγκρίθηκε ο κατάλογος των υποψηφίων, μετά την έγκριση του νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.
Υποψηφιότητα για τον Μητροπολιτικό Θρόνο υπέβαλαν αυτοπροσώπως ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, ο Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροοδιτίσσης, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τριμυθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και ο Αρχιμανδρίτης και Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου Ιωάννης Θεοχάρους.
Στις 11 Ιουνίου, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, θα τελεστεί η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη σε Επίσκοπο στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνιση του στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.
Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026