Με 11 ψήφους στον Μητροπολιτικό θρόνο ο Γρηγόριος Ιωαννίδης - Πότε και πού θα γίνει η ενθρόνιση

 26.05.2026 - 12:42
Με 11 ψήφους εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης.

Την απόφαση της Ιεράς Συνόδου ανέγνωσε ο Αρχιγραμματέας Γεώργιος Χριστοδούλου, σημειώνοντας ότι κατά την έκτακτη συνεδρία εγκρίθηκε ο κατάλογος των υποψηφίων, μετά την έγκριση του νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.

Υποψηφιότητα για τον Μητροπολιτικό Θρόνο υπέβαλαν αυτοπροσώπως ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, ο Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροοδιτίσσης, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τριμυθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και ο Αρχιμανδρίτης και Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου Ιωάννης Θεοχάρους.

Μετά από μυστική ψηφοφορία, ο Γρηγόριος Ιωαννίδης έλαβε 11 ψήφους, ο Ιερομόναχος Σωφρόνιος Στασίνου μία ψήφο, ενώ καταγράφηκαν και τέσσερα λευκά.

Το Μήνυμα της Εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2026, στις 18:00, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, όπου θα τελεστεί και εσπερινός.

Στις 11 Ιουνίου, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, θα τελεστεί η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη σε Επίσκοπο στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνιση του στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

