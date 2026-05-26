Σήμερα τα σπουδαία για τον νέο Μητροπολίτη: Οι τέσσερις υποψηφιότητες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου - Τα φαβορί και οι συσχετισμοί για την Πάφο

 26.05.2026 - 08:49
Η σημερινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται η διαδικασία επικύρωσης των υποψηφιοτήτων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της Πάφου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις ή άλλα διαδικαστικά ζητήματα, η Ιερά Σύνοδος αναμένεται να προχωρήσει αμέσως και στη διαδικασία εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου μέσω ψηφοφορίας.

Κομβικής σημασίας στις εξελίξεις είναι ο νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος προβλέπει ότι η εκλογή Μητροπολιτών αποτελεί πλέον ευθύνη της Ιεράς Συνόδου. Ως αποτέλεσμα, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι συμμαχίες και οι ισορροπίες που θα διαμορφωθούν μεταξύ των μελών του συνοδικού σώματος.

Υποψηφιότητα για τον Θρόνο της Πάφου υπέβαλαν τέσσερις Αρχιμανδρίτες: ο Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Ιωάννης, ο Σωφρόνιος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροοδιτίσσης, ο Γρηγόριος Ιωαννίδης, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τριμυθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου Ιωάννης Θεοχάρους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», φαβορί για εκλογή φέρεται να είναι ο Γρηγόριος Ιωαννίδης.

Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, σε επίσημη επιστολή του, αναφέρθηκε στη μακρά πορεία και προσφορά του στην επαρχία Πάφου κατά τα έτη 1985–2007, σημειώνοντας ότι η απόφασή του να διεκδικήσει τον Μητροπολιτικό Θρόνο ελήφθη με αίσθημα ευθύνης και διάθεση διακονίας προς τον λαό.

Υπενθυμίζεται ότι η θέση του Μητροπολίτη Πάφου παραμένει κενή από τις 22 Μαΐου 2025, μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για έκπτωση του τότε Μητροπολίτη Τυχικού. Μέχρι την εκλογή νέου Μητροπολίτη, καθήκοντα Τοποτηρητή ασκεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

