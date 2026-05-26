Νέα ταλαιπωρία στο κέντρο της Λευκωσίας – Κλείνουν δρόμοι για τρεις μήνες – Δείτε χάρτη

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντιπλημμυρικά έργα, ανακατασκευή του οδοστρώματος, κατασκευή σύγχρονων πεζοδρομίων, βελτίωση της οδικής σήμανσης, νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και αναβάθμιση υποδομών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 27 Μαΐου 2026 και η οδός Νάξου θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση για περίοδο περίπου τριών μηνών.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και τις εκτροπές κυκλοφορίας.

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU).