Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέα ταλαιπωρία στο κέντρο της Λευκωσίας – Κλείνουν δρόμοι για τρεις μήνες – Δείτε χάρτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα ταλαιπωρία στο κέντρο της Λευκωσίας – Κλείνουν δρόμοι για τρεις μήνες – Δείτε χάρτη

 26.05.2026 - 09:14
Νέα ταλαιπωρία στο κέντρο της Λευκωσίας – Κλείνουν δρόμοι για τρεις μήνες – Δείτε χάρτη

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στο Β’ τμήμα της οδού Νάξου, από τη συμβολή της με την οδό Δημητσάνης μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, στο πλαίσιο του έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 23 Κέντρο Πόλης».

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντιπλημμυρικά έργα, ανακατασκευή του οδοστρώματος, κατασκευή σύγχρονων πεζοδρομίων, βελτίωση της οδικής σήμανσης, νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και αναβάθμιση υποδομών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 27 Μαΐου 2026 και η οδός Νάξου θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση για περίοδο περίπου τριών μηνών.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και τις εκτροπές κυκλοφορίας.

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήμερα τα σπουδαία για τον νέο Μητροπολίτη: Οι τέσσερις υποψηφιότητες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου - Τα φαβορί και οι συσχετισμοί για την Πάφο
Νέα ταλαιπωρία στο κέντρο της Λευκωσίας – Κλείνουν δρόμοι για τρεις μήνες – Δείτε χάρτη
Τάσεις σπουδών: Πού στρέφονται οι νέοι της Κύπρου φέτος – Ο παράγοντας… λεφτά που αλλάζει τα πάντα
Νέα άφιξη στη Λευκωσία φέρνει αυθεντικές κυπριακές γεύσεις και ζωντανή μουσική – Πότε θα υποδεχθεί τους πρώτους πελάτες - Δείτε φωτογραφίες
Σήμανε συναγερμός: Έβαλαν φωτιά σε όχημα 35χρονου τα ξημερώματα - Επί ποδός οι Αρχές
Κλάπηκε μοτοσικλέτα στη Λεμεσό – Έκκληση από τον ιδιοκτήτη της για πληροφορίες – Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μια γιορτή γεμάτη παιχνίδι, παγωτό και λουκουμάδες – Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί – Μην το χάσετε

 26.05.2026 - 09:02
Επόμενο άρθρο

«Το προζύμι δίνει ζωή στο ζυμάρι»: Η νέα ανάρτηση Νεκταρίου με έντονο θρησκευτικό συμβολισμό

 26.05.2026 - 09:16
Εκτός Βουλής και σε τροχιά επιβίωσης: Παραιτήσεις, οικονομική ασφυξία και μάχη για την επόμενη μέρα σε ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγους και Volt

Εκτός Βουλής και σε τροχιά επιβίωσης: Παραιτήσεις, οικονομική ασφυξία και μάχη για την επόμενη μέρα σε ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγους και Volt

Η επόμενη ημέρα των βουλευτικών εκλογών αφήνει πίσω της ένα πολιτικό τοπίο γεμάτο αβεβαιότητα, εσωστρέφεια και έντονο προβληματισμό για τα κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκτός Βουλής και σε τροχιά επιβίωσης: Παραιτήσεις, οικονομική ασφυξία και μάχη για την επόμενη μέρα σε ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγους και Volt

Εκτός Βουλής και σε τροχιά επιβίωσης: Παραιτήσεις, οικονομική ασφυξία και μάχη για την επόμενη μέρα σε ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγους και Volt

  •  26.05.2026 - 06:38
Φειδίας, Προεδρία Βουλής και νέες εκλογές: Όσα φέρνει η επόμενη μέρα

Φειδίας, Προεδρία Βουλής και νέες εκλογές: Όσα φέρνει η επόμενη μέρα

  •  26.05.2026 - 06:35
Αφθώδης πυρετός: Αναστάτωση κτηνοτρόφων στην Πάχνα – Πληροφορία για θανατώσεις ζωών - Βίντεο

Αφθώδης πυρετός: Αναστάτωση κτηνοτρόφων στην Πάχνα – Πληροφορία για θανατώσεις ζωών - Βίντεο

  •  26.05.2026 - 08:10
Σήμερα τα σπουδαία για τον νέο Μητροπολίτη: Οι τέσσερις υποψηφιότητες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου - Τα φαβορί και οι συσχετισμοί για την Πάφο

Σήμερα τα σπουδαία για τον νέο Μητροπολίτη: Οι τέσσερις υποψηφιότητες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου - Τα φαβορί και οι συσχετισμοί για την Πάφο

  •  26.05.2026 - 08:49
Τροχαίο ατύχημα: Γυναίκα εγκλωβίστηκε στο όχημά της με ανήλικο συνεπιβάτη - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα: Γυναίκα εγκλωβίστηκε στο όχημά της με ανήλικο συνεπιβάτη - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  26.05.2026 - 08:22
«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο – Άγνωστα ακόμη τα αίτια

«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο – Άγνωστα ακόμη τα αίτια

  •  26.05.2026 - 08:24
Τάσεις σπουδών: Πού στρέφονται οι νέοι της Κύπρου φέτος – Ο παράγοντας… λεφτά που αλλάζει τα πάντα

Τάσεις σπουδών: Πού στρέφονται οι νέοι της Κύπρου φέτος – Ο παράγοντας… λεφτά που αλλάζει τα πάντα

  •  26.05.2026 - 06:40
Άλλο πράγμα ο ψόφος που ρίχνεις στα σόσιαλ κι άλλο η ψήφος που ρίχνεις στην κάλπη

Άλλο πράγμα ο ψόφος που ρίχνεις στα σόσιαλ κι άλλο η ψήφος που ρίχνεις στην κάλπη

  •  25.05.2026 - 19:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα