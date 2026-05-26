Νέα άφιξη στη Λευκωσία φέρνει αυθεντικές κυπριακές γεύσεις και ζωντανή μουσική – Πότε θα υποδεχθεί τους πρώτους πελάτες - Δείτε φωτογραφίες

Βρίσκεται στην οδό Τζον Κέννετι, σε ένα όμορφο ύψωμα της περιοχής με θέα προς την πόλη, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή μια αίσθηση ηρεμίας και οικειότητας, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Πίσω από το νέο αυτό εγχείρημα βρίσκεται ο Όμιλος Artigiano, ο οποίος παραμένει πιστός στη φιλοσοφία που τον χαρακτηρίζει: απλότητα, αυθεντικότητα και ουσιαστική σύνδεση με τον κόσμο.

Η «Αυλή της Μιας Μηλιάς» είναι εμπνευσμένη από τις παραδοσιακές ελληνοκυπριακές αυλές που όλοι έχουμε αγαπήσει και κρατάμε ζωντανές στις αναμνήσεις μας. Ο χώρος περιβάλλεται από ψηλά κυπαρίσσια, βουκαμβίλιες και δέντρα, ενώ τα πέτρινα μονοπατάκια, η μικρή εκκλησούλα και το μνημείο που δεσπόζει στον χώρο συνθέτουν ένα σκηνικό γεμάτο χαρακτήρα και συναίσθημα. Η διακριτική σύγχρονη αισθητική συνδυάζεται αρμονικά με τα παραδοσιακά στοιχεία, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει αυλή αγαπημένου σπιτιού στο χωριό. Το βράδυ, μάλιστα, η θέα της πόλης συμπληρώνει μοναδικά την ατμόσφαιρα.

Το όνομα του χώρου είναι βαθιά συνδεδεμένο με προσωπικές μνήμες και καταβολές των ιδιοκτητών. Όπως αναφέρουν, είναι εμπνευσμένο από το χωριό «Μια Μηλιά» στη Μεσαορία, έναν τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία και βαθιές ρίζες για τους ίδιους. Παράλληλα, παραπέμπει στις αυλές όπου μεγάλωσαν ως παιδιά και πιο συγκεκριμένα στην αυλή της γιαγιάς τους, κάτω από τη λεμονιά, εκεί όπου δημιουργήθηκαν οι πιο όμορφες και αυθεντικές αναμνήσεις τους. Μέσα από το όνομα θέλησαν να ενώσουν τη μνήμη, την παράδοση και την αίσθηση της οικειότητας, δημιουργώντας έναν χώρο γεμάτο συναίσθημα και αυθεντικότητα.

Η φιλοσοφία της «Αυλής της Μιας Μηλιάς» βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη σύνδεση της παράδοσης με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Στόχος τους είναι να μεταφέρουν στο σήμερα γεύσεις, μυρωδιές και αξίες που μεγάλωσαν γενιές ολόκληρες, συνδυάζοντάς τες με μια πιο μοντέρνα αισθητική και προσέγγιση. Άλλωστε, το μότο τους -«Ρίζες, Μεράκι και Απλότητα»- αντικατοπτρίζει πλήρως όσα πρεσβεύουν: έναν χώρο γεμάτο αγάπη, φιλοξενία και γνήσια κυπριακή ταυτότητα.

Στο μενού πρωταγωνιστούν η κυπριακή και η ελληνική κουζίνα, με έμφαση στις παραδοσιακές γεύσεις που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μας φέρνουν κοντά γύρω από το τραπέζι. Ανάμεσα στα πιάτα που θα συναντήσει κανείς βρίσκονται το οφτό κλέφτικο, το αντικριστό, τα μακαρόνια του φούρνου και πολλές ακόμη συνταγές που ταξιδεύουν τόσο στο παρελθόν όσο και στο σήμερα.

Το μενού διαμορφώνεται ανάλογα με την εποχή, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη φρεσκάδα, στην αυθεντικότητα και τη φιλοσοφία της εποχικότητας. Άλλες γεύσεις θα πρωταγωνιστούν το καλοκαίρι και άλλες τον χειμώνα, πάντοτε όμως με κοινό παρονομαστή τη σπιτική ποιότητα και την παράδοση. Τα φαγητά ψήνονται στον ξυλόφουρνο, παρασκευάζονται χειροποίητα και βασίζονται σε αυθεντικές συνταγές που πέρασαν από γενιά σε γενιά, μέσα από τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην κουζίνα, αφού επιλέγονται αγνά, ντόπια υλικά, μέσα από συνεργασίες με μικρούς τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές. Για τους ανθρώπους της «Αυλής της Μιας Μηλιάς», άλλωστε, η καλή γεύση ξεκινά πάντα από το ποιοτικό προϊόν και τα φρέσκα υλικά που κουβαλούν τον χαρακτήρα και την αυθεντικότητα του τόπου.

Σημαντικό ρόλο στην εμπειρία παίζει και η μουσική, με αγαπημένες παραδοσιακές και ελληνικές μελωδίες να συνοδεύουν τα βράδια στην αυλή, ξυπνώντας μνήμες και συναισθήματα από πιο απλές εποχές. Παράλληλα, σταδιακά θα προστεθούν live μουσικές βραδιές και ξεχωριστά events, πάντα με στόχο να διατηρείται η ζεστή, παρεΐστικη ατμόσφαιρα του χώρου.

Στα μελλοντικά σχέδια του εστιατορίου περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες take away και delivery, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να απολαμβάνουν τις γεύσεις της «Αυλής» όπου κι αν βρίσκονται.

Η «Αυλή της Μιας Μηλιάς» ανοίγει επίσημα τις πόρτες της στις 28 Μαΐου.

Πηγή: checkincyprus