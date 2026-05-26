Ρεύμα: Η ηλεκτρική συσκευή που μπορεί να καίει όσο 65 ψυγεία μαζί

Μπορεί να μοιάζει με μία απλή καθημερινή ευκολία, όμως το στεγνωτήριο ρούχων είναι μία από τις συσκευές που μπορούν να ανεβάσουν αισθητά την κατανάλωση ρεύματος σε ένα σπίτι. Η χρήση του γίνεται όλο και πιο συχνή, ειδικά τον χειμώνα ή σε διαμερίσματα χωρίς επαρκή εξωτερικό χώρο για άπλωμα, όμως η ενεργειακή του επιβάρυνση δεν είναι αμελητέα.

Ο λόγος είναι απλός: για να στεγνώσει γρήγορα τα ρούχα, το στεγνωτήριο χρειάζεται θερμότητα και ισχυρή λειτουργία για αρκετή ώρα. Γι’ αυτό και, όταν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, μπορεί να τραβάει πολύ μεγαλύτερη ισχύ από συσκευές που δουλεύουν συνεχώς αλλά πιο «ήπια», όπως το ψυγείο.



Η σύγκριση ότι ένα στεγνωτήριο μπορεί να καταναλώνει όσο «δεκάδες ψυγεία» αφορά κυρίως τη στιγμιαία ισχύ κατά τη λειτουργία του και όχι απαραίτητα την ετήσια κατανάλωση. Με απλά λόγια, το ψυγείο λειτουργεί όλο το 24ωρο με σχετικά χαμηλή κατανάλωση, ενώ το στεγνωτήριο λειτουργεί λιγότερο συχνά, αλλά όταν δουλεύει καταναλώνει πολύ ρεύμα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Πόσο ρεύμα καίει ένα στεγνωτήριο

Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής, την ενεργειακή της κλάση, το πρόγραμμα, το φορτίο των ρούχων και το πόσο καλά έχουν στραγγιστεί στο πλυντήριο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας είναι σαφώς οικονομικότερα, καθώς το 2020 κατανάλωναν κατά μέσο όρο περίπου 1 kWh ανά κύκλο, ενώ τα παλαιότερα ή πιο ενεργοβόρα στεγνωτήρια με ηλεκτρική αντίσταση μπορούσαν να φτάνουν περίπου τις 2,7 kWh ανά κύκλο.



Αυτό σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό που χρησιμοποιεί στεγνωτήριο 3 με 4 φορές την εβδομάδα μπορεί να προσθέτει δεκάδες ή και πάνω από εκατό ευρώ τον χρόνο στον λογαριασμό ρεύματος, ανάλογα με την τιμή της κιλοβατώρας και τον τύπο της συσκευής.

Η διαφορά είναι μεγάλη: ένα σύγχρονο στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας μπορεί να καταναλώνει πολύ λιγότερο από ένα παλιό συμβατικό μοντέλο. Γι’ αυτό και η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι τυπική λεπτομέρεια, αλλά βασικό κριτήριο αγοράς.

Γιατί το στεγνωτήριο «φουσκώνει» τον λογαριασμό

Το στεγνωτήριο επιβαρύνει την κατανάλωση για τρεις βασικούς λόγους:

Πρώτον, χρησιμοποιεί θερμότητα, κάτι που πάντα απαιτεί σημαντική ποσότητα ενέργειας. Δεύτερον, κάθε κύκλος διαρκεί αρκετή ώρα, ειδικά όταν τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα ή η συσκευή είναι υπερφορτωμένη. Τρίτον, πολλοί χρήστες επιλέγουν προγράμματα υψηλής θερμοκρασίας ή αφήνουν τη συσκευή να δουλεύει περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Τα νεότερα μοντέλα διαθέτουν αισθητήρες υγρασίας, οι οποίοι σταματούν τη λειτουργία όταν τα ρούχα έχουν στεγνώσει. Αυτό μπορεί να περιορίσει τη σπατάλη ενέργειας και να προστατεύσει και τα ρούχα από την υπερβολική φθορά. Η ENERGY STAR επισημαίνει ότι τα πιστοποιημένα στεγνωτήρια εξοικονομούν ενέργεια κυρίως μέσω αυτόματου τερματισμού και χαμηλότερων θερμοκρασιών λειτουργίας.

Πώς να μειώσετε την κατανάλωση

Η πιο οικονομική λύση παραμένει το φυσικό στέγνωμα, όταν υπάρχει χώρος και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ακόμη και η μερική χρήση απλώστρας πριν μπει το ρούχο στο στεγνωτήριο μπορεί να μειώσει τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής.

Υπάρχουν όμως και απλές κινήσεις που περιορίζουν την κατανάλωση:

Καθαρίζετε συχνά το φίλτρο χνουδιών.

Μην υπερφορτώνετε τον κάδο.

Χρησιμοποιείτε υψηλές στροφές στυψίματος στο πλυντήριο, ώστε τα ρούχα να μπαίνουν λιγότερο βρεγμένα.

Προτιμήστε προγράμματα με αισθητήρα υγρασίας.

Αποφύγετε το στέγνωμα λίγων ρούχων σε μεγάλο κύκλο.

Χωρίστε τα βαριά υφάσματα, όπως πετσέτες και τζιν, από τα ελαφρύτερα ρούχα.

Αν αγοράζετε νέα συσκευή, εξετάστε σοβαρά την επιλογή στεγνωτηρίου με αντλία θερμότητας.

Προσοχή και στις συσκευές σε αναμονή

Πέρα από το στεγνωτήριο, ρεύμα καταναλώνουν και πολλές συσκευές που παραμένουν στην πρίζα ενώ δεν χρησιμοποιούνται. Τηλεοράσεις, κονσόλες, φορτιστές, εκτυπωτές, αποκωδικοποιητές και συσκευές δικτύου μπορούν να προσθέτουν μικρές αλλά σταθερές επιβαρύνσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προχωρήσει σε αυστηρότερους κανόνες για την κατανάλωση συσκευών σε κατάσταση αναμονής, off mode και networked standby, με στόχο τον περιορισμό της αθόρυβης σπατάλης ενέργειας.

Η πρακτική συμβουλή είναι απλή: συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται συχνά μπορούν να βγαίνουν από την πρίζα ή να συνδέονται σε πολύπριζο με διακόπτη.

Το στεγνωτήριο δεν είναι «απαγορευμένη» συσκευή, αλλά είναι από εκείνες που χρειάζονται έξυπνη χρήση. Όσο πιο συχνά δουλεύει και όσο παλαιότερο είναι το μοντέλο, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στον λογαριασμό ρεύματος.

Για τα νοικοκυριά που θέλουν να μειώσουν την κατανάλωση, η λύση δεν είναι απαραίτητα να το σταματήσουν εντελώς, αλλά να το χρησιμοποιούν πιο στοχευμένα: λιγότεροι κύκλοι, καλύτερο στύψιμο, καθαρά φίλτρα, σωστό πρόγραμμα και, όπου γίνεται, φυσικό στέγνωμα

Πηγή: alfavita.gr