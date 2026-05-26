Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες
Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες

Κοινή συνέντευξη Τύπου με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού, CY-Alert πραγματοποίησαν σήμερα, 26 Μαΐου 2026, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νικόδημος Δαμιανού, παρουσία του Αν. Διοικητή της Πολιτικής Άμυνας κ. Θεόδωρου Λεμονιάτη.

Μέσω του CY-Alert, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία Cell Broadcast, η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά τη δυνατότητα να ενημερώνει άμεσα και σε πραγματικό χρόνο τους χρήστες κινητών συσκευών που βρίσκονται εντός της επικράτειάς της για περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή, η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη.

Οι ειδοποιήσεις λαμβάνονται χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο ή εγκατάσταση οποιασδήποτε εφαρμογής, ανεξαρτήτως παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή χώρας προέλευσης της κάρτας SIM, και παρακάμπτοντας τη λειτουργία αθόρυβου/ σίγασης της συσκευής.

Το σύστημα λειτουργεί με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητα, χωρίς τη χρήση, τη συλλογή ή την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν στη συσκευή.

Σημειώνεται ότι μόνη προϋπόθεση για τη λήψη των μηνυμάτων είναι η άμεση ενημέρωση των κινητών συσκευών στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση λογισμικού (Android & iOS).

Η αποστολή ειδοποιήσεων γίνεται από την Πολιτική Άμυνα, μέσω των δικτύων των αδειοδοτημένων παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Στα μηνύματα θα περιλαμβάνεται ενημέρωση για τον κίνδυνο ή την έκτακτη κατάσταση, καθώς και σαφείς οδηγίες προστασίας ή απομάκρυνσης από την επηρεαζόμενη περιοχή.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η λειτουργία του CY-Alert ενισχύει την ετοιμότητα του Κράτους και αναβαθμίζει το επίπεδο προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, σημειώνοντας ότι η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και παροχής σαφών οδηγιών προς τους πολίτες μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. «Το εργαλείο που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας», δήλωσε, «ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ Κράτους και πολίτη, ενδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας και ετοιμότητας και διασφαλίζει ότι οι πολίτες θα έχουν άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο».

Από πλευράς του, ο δρ Δαμιανού ανέφερε ότι απώτερος στόχος της Κυβέρνησης είναι η άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση και διαχείριση της όποιας κρίσης, με την αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η χρήση της τεχνολογίας Cell Broadcast, όπως ανέφερε, αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο το σήμα από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας απευθείας σε όλες τις συσκευές που βρίσκονται εντός της επιλεγμένης γεωγραφικής ζώνης, χωρίς να επηρεάζεται από τον φόρτο του δικτύου ή τον αριθμό των κινητών συσκευών που λαμβάνουν το μήνυμα.

Το CY-Alert τίθεται σε εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου, ενώ κατά τις επόμενες τρεις εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ασκήσεις σε πραγματικό περιβάλλον. Οι πολίτες ενδέχεται να λαμβάνουν δοκιμαστικές ειδοποιήσεις στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, συνοδευόμενες από χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα και έντονη δόνηση, με σαφή ένδειξη ότι πρόκειται για δοκιμή ή άσκηση.

Για πληροφορίες και τεχνική καθοδήγηση για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στα κινητά τηλέφωνα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1450 από αύριο, 27 Μαΐου 2026.

