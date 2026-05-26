Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΘησαυρός στην τσέπη μας: Τα 2ευρα που κοστίζουν πάνω από 2.000 ευρώ - ΒΙΝΤΕΟ
LIKE ONLINE

Θησαυρός στην τσέπη μας: Τα 2ευρα που κοστίζουν πάνω από 2.000 ευρώ - ΒΙΝΤΕΟ

 26.05.2026 - 12:07
Θησαυρός στην τσέπη μας: Τα 2ευρα που κοστίζουν πάνω από 2.000 ευρώ - ΒΙΝΤΕΟ

Με την πρώτη ματιά είναι κέρματα των 2 ευρώ. Δεν έχουν διαφορά από τα υπόλοιπα και τα χρησιμοποιούμε για να πληρώσουμε στις καθημερινές μας αγορές.

Επειδή, όμως, η… λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά, υπάρχουν κέρματα των 2 ευρώ, τα οποία είναι σπάνια, συλλεκτικά και η αξία τους στην αγορά είναι πολλαπλάσια της ονομαστικής.


Συνήθως πρόκειται για ειδικές εκδόσεις. Τα λεγόμενα «αναμνηστικά» κέρματα των 2 ευρώ εκδίδονται από κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, προκειμένου να τιμήσουν σημαντικά γεγονότα, ιστορικά πρόσωπα και επετείους.

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η ονομαστική τους αξία παραμένει 2 ευρώ, η πραγματική τους αξία στην αγορά μπορεί να είναι πολλαπλάσια, ειδικά όταν η κυκλοφορία τους είναι περιορισμένη.

 

Τα κέρματα των 2 ευρώ που ξεπερνούν σε αξία τα 2.000 ευρώ

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το κέρμα των 2 ευρώ του Μονακό, με ημερομηνία κοπής 2007, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Γκρέις Κέλι. Η διάσημη ηθοποιός που έγινε πριγκίπισσα του Μονακό μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Ρενιέ και έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, απεικονίζεται σε συλλεκτικό κέρμα των 2 ευρώ.

Πρόκειται για ένα από τα πιο περιζήτητα νομίσματα, με την αξία του στην αγορά συλλεκτών να ξεπερνά κατά πολύ τα 2.000 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 5.000 ευρώ.

Αρκετά σπάνια είναι και τα κέρματα των 2 ευρώ από μικρές χώρες της Ευρώπης, όπως το Βατικανό και ο Άγιος Μαρίνος, όπως και ειδικές εκδόσεις χωρών όπως η Φινλανδία και η Λιθουανία. Η μικρή ποσότητα που κυκλοφορεί στην αγορά, λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας, ανεβάζοντας σημαντικά την τελική τιμή στην κοινότητα των συλλεκτών. Χαμηλότερη αξία, αλλά επίσης πολλαπλάσια της ονομαστικής και για τα κέρματα των 2 ευρώ με τον Αστερίξ στην πίσω πλευρά.

Εξ ου και την επόμενη φορά που θα πέσουν στα χέρια σας κέρματα των 2 ευρώ, ρίξτε μια δεύτερη, πιο προσεκτική, ματιά στην πίσω πλευρά τους. Ποτέ δεν ξέρετε…

Πηγή: athensvoice.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους
Ποιος είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης που εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου - Το βιογραφικό του
Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες
Ανάκληση αλατιού λόγω επιμόλυνσης από μικροσκοπικά κομμάτια φελιζόλ - Δείτε φωτογραφία
Οι τιμές καυσίμων «ζαλίζουν» πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις  - Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζει σήμερα η βενζίνη -  Τα φθηνότερα πρατήρια
Νέα απάτη με δήθεν απλήρωτα εξώδικα τροχαίας - Τι να προσέξετε - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες

 26.05.2026 - 12:06
Επόμενο άρθρο

Αυτός είναι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου

 26.05.2026 - 12:12
Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

  •  26.05.2026 - 11:13
Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

  •  26.05.2026 - 12:46
Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

  •  26.05.2026 - 12:01
Θα γίνει τελικά ανασχηματισμός το καλοκαίρι; Πώς απαντά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

Θα γίνει τελικά ανασχηματισμός το καλοκαίρι; Πώς απαντά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

  •  26.05.2026 - 13:13
ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

  •  26.05.2026 - 12:56
Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους

Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους

  •  26.05.2026 - 12:27
Οι τιμές καυσίμων «ζαλίζουν» πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις  - Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζει σήμερα η βενζίνη -  Τα φθηνότερα πρατήρια

Οι τιμές καυσίμων «ζαλίζουν» πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις  - Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζει σήμερα η βενζίνη -  Τα φθηνότερα πρατήρια

  •  26.05.2026 - 11:10
Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες

Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες

  •  26.05.2026 - 12:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα