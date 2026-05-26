Θησαυρός στην τσέπη μας: Τα 2ευρα που κοστίζουν πάνω από 2.000 ευρώ - ΒΙΝΤΕΟ

Επειδή, όμως, η… λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά, υπάρχουν κέρματα των 2 ευρώ, τα οποία είναι σπάνια, συλλεκτικά και η αξία τους στην αγορά είναι πολλαπλάσια της ονομαστικής.



Συνήθως πρόκειται για ειδικές εκδόσεις. Τα λεγόμενα «αναμνηστικά» κέρματα των 2 ευρώ εκδίδονται από κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, προκειμένου να τιμήσουν σημαντικά γεγονότα, ιστορικά πρόσωπα και επετείους.

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η ονομαστική τους αξία παραμένει 2 ευρώ, η πραγματική τους αξία στην αγορά μπορεί να είναι πολλαπλάσια, ειδικά όταν η κυκλοφορία τους είναι περιορισμένη.

Τα κέρματα των 2 ευρώ που ξεπερνούν σε αξία τα 2.000 ευρώ

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το κέρμα των 2 ευρώ του Μονακό, με ημερομηνία κοπής 2007, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Γκρέις Κέλι. Η διάσημη ηθοποιός που έγινε πριγκίπισσα του Μονακό μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Ρενιέ και έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, απεικονίζεται σε συλλεκτικό κέρμα των 2 ευρώ.

Πρόκειται για ένα από τα πιο περιζήτητα νομίσματα, με την αξία του στην αγορά συλλεκτών να ξεπερνά κατά πολύ τα 2.000 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 5.000 ευρώ.

Αρκετά σπάνια είναι και τα κέρματα των 2 ευρώ από μικρές χώρες της Ευρώπης, όπως το Βατικανό και ο Άγιος Μαρίνος, όπως και ειδικές εκδόσεις χωρών όπως η Φινλανδία και η Λιθουανία. Η μικρή ποσότητα που κυκλοφορεί στην αγορά, λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας, ανεβάζοντας σημαντικά την τελική τιμή στην κοινότητα των συλλεκτών. Χαμηλότερη αξία, αλλά επίσης πολλαπλάσια της ονομαστικής και για τα κέρματα των 2 ευρώ με τον Αστερίξ στην πίσω πλευρά.

Εξ ου και την επόμενη φορά που θα πέσουν στα χέρια σας κέρματα των 2 ευρώ, ρίξτε μια δεύτερη, πιο προσεκτική, ματιά στην πίσω πλευρά τους. Ποτέ δεν ξέρετε…

Πηγή: athensvoice.gr