Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑυτός είναι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτός είναι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου

 26.05.2026 - 12:12
Αυτός είναι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου

Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τριμυθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, αναδείχθηκε νέος Μητροπολίτης Πάφου, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην Ιερά Σύνοδο, σύμφωνα με πληροφορίες από εκκλησιαστικές πηγές.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ποιος είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης που εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου - Το βιογραφικό του

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολιτικός Θρόνος της Πάφου παρέμενε κενός από τις 22 Μαΐου 2025, όταν η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε την έκπτωση του τότε Μητροπολίτη Τυχικού, με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο να εκτελεί από τότε καθήκοντα Τοποτηρητή και είχαν υποβληθεί συνολικά οι εξής τέσσερις υποψηφιότητες: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, μοναχός Ιεράς Μονής Τροοδιτίσσης Σωφρόνιος και πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Θεοχάρους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σήμερα τα σπουδαία για τον νέο Μητροπολίτη: Οι τέσσερις υποψηφιότητες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου - Τα φαβορί και οι συσχετισμοί για την Πάφο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους
Ποιος είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης που εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου - Το βιογραφικό του
Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες
Ανάκληση αλατιού λόγω επιμόλυνσης από μικροσκοπικά κομμάτια φελιζόλ - Δείτε φωτογραφία
Οι τιμές καυσίμων «ζαλίζουν» πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις  - Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζει σήμερα η βενζίνη -  Τα φθηνότερα πρατήρια
Νέα απάτη με δήθεν απλήρωτα εξώδικα τροχαίας - Τι να προσέξετε - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θησαυρός στην τσέπη μας: Τα 2ευρα που κοστίζουν πάνω από 2.000 ευρώ - ΒΙΝΤΕΟ

 26.05.2026 - 12:07
Επόμενο άρθρο

Ποιος είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης που εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου - Το βιογραφικό του

 26.05.2026 - 12:19
Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

  •  26.05.2026 - 11:13
Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

  •  26.05.2026 - 12:46
Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

  •  26.05.2026 - 12:01
Θα γίνει τελικά ανασχηματισμός το καλοκαίρι; Πώς απαντά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

Θα γίνει τελικά ανασχηματισμός το καλοκαίρι; Πώς απαντά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

  •  26.05.2026 - 13:13
ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

  •  26.05.2026 - 12:56
Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους

Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους

  •  26.05.2026 - 12:27
Οι τιμές καυσίμων «ζαλίζουν» πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις  - Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζει σήμερα η βενζίνη -  Τα φθηνότερα πρατήρια

Οι τιμές καυσίμων «ζαλίζουν» πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις  - Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζει σήμερα η βενζίνη -  Τα φθηνότερα πρατήρια

  •  26.05.2026 - 11:10
Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες

Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες

  •  26.05.2026 - 12:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα