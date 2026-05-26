Αυτός είναι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου

Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τριμυθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, αναδείχθηκε νέος Μητροπολίτης Πάφου, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην Ιερά Σύνοδο, σύμφωνα με πληροφορίες από εκκλησιαστικές πηγές.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολιτικός Θρόνος της Πάφου παρέμενε κενός από τις 22 Μαΐου 2025, όταν η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε την έκπτωση του τότε Μητροπολίτη Τυχικού, με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο να εκτελεί από τότε καθήκοντα Τοποτηρητή και είχαν υποβληθεί συνολικά οι εξής τέσσερις υποψηφιότητες: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, μοναχός Ιεράς Μονής Τροοδιτίσσης Σωφρόνιος και πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Θεοχάρους.
Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026