ΑρχικήΠολιτική
Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

 26.05.2026 - 18:49
Η Κυβέρνηση θα έχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα κόμματα, όπου μπορούν και συμπίπτουν σε θέματα του προγράμματός της, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός λαός φάνηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία να εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

Κληθείς να σχολιάσει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών και το πώς αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν την Κυβέρνηση, δεδομένου ότι δύο εκ των τριών κομμάτων που τη στήριζαν (ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ) δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο κοινοβούλιο, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι, όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το αποτέλεσμα των εκλογών είναι δημοκρατικό και σεβαστό.

«Αυτούς επέλεξε το εκλογικό σώμα να αντιπροσωπεύουν τον κυπριακό λαό στην νομοθετική εξουσία, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλους για το καλό της Κύπρου, όπως έκανε και το προηγούμενο διάστημα από την ημέρα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε στη συνέχεια.

«Εξάλλου, είναι θετικό ότι, όπως φαίνεται, ο κυπριακός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση που έχει και η Κυβέρνηση, δηλαδή του κοινωνικού φιλελευθερισμού, με ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό της χώρας», σημείωσε περαιτέρω.

Προσέθεσε ότι «η Κυβέρνηση θα έχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα κόμματα, όπου μπορούν και συμπίπτουν σε θέματα του προγράμματός της, αλλά και επί άλλων νομοσχεδίων και πολιτικών που η Κυβέρνηση θα φέρνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

«Πολλές μεταρρυθμίσεις, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, αντιμετωπίστηκαν με τη συνεργασία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των κομμάτων που έχουν την ίδια κατεύθυνση με την Κυβέρνηση, το μεταναστευτικό και άλλες αποφάσεις ή νομοσχέδια λήφθηκαν με πλειοψηφίες που έχουν την ίδια ιδεολογικοπολιτική βάση», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι θα υπάρξει πρόβλημα για την Κυβέρνηση, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο από τη μη είσοδο των δύο κομμάτων στη Βουλή, ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε «άδικο» το γεγονός ότι και τα δύο αυτά κόμματα για πολύ λίγες ψήφους, για μερικές εκατοντάδες ψήφους, δεν μπήκαν στη  Βουλή των Αντιπροσώπων, «διότι η προσφορά τους τόσα χρόνια στην κυπριακή κοινωνία και στην κυπριακή πολιτική σκηνή ήταν εποικοδομητική».

«Η συνεργασία θα συνεχιστεί και με αυτά τα κόμματα, ακόμα κι αν είναι έξω από τη Βουλή, διότι οι συνεργασίες είναι στη φιλοσοφία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, και μάλιστα με κόμματα που ενστερνίζονται το κυβερνητικό του πρόγραμμα», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν αναμένονται αλλαγές στη σύνθεση της Κυβέρνησης το επόμενο διάστημα, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι πρόκειται για αποκλειστικό προνόμιο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και είναι αυτός που θα αποφασίσει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

