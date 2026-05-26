Άγριο επεισόδιο στο κέντρο της Λευκωσίας: Μαχαίρωσαν τρεις Ισραηλινούς – Χειροπέδες σε δύο Σύρους

 26.05.2026 - 16:54
Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης οι αστυνομικές αρχές στη Λευκωσία, μετά από αιματηρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στην καρδιά της πρωτεύουσας, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση ξέφυγε όταν άνδρες συριακής καταγωγής επιτέθηκαν εναντίον τριών προσώπων. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, οι δράστες δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας τα τρία θύματα, τα οποία, όπως εκ των υστέρων έγινε γνωστό, είναι ισραηλινής καταγωγής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και απέκλεισαν τη σκηνή. Χάρη στην άμεση επέμβαση των Αρχών, οι δύο φερόμενοι δράστες εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση, ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν με χειροπέδες στο τμήμα.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα πίσω από τη βίαιη επίθεση.

Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026

