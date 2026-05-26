Κανόνας σε κρουαζιερόπλοια εξοργίζει τους επιβάτες: Πρόστιμο 60 ευρώ για μια απλή συνήθεια στον μπουφέ

 26.05.2026 - 15:56
Η εταιρεία Costa Cruises ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 60 ευρώ στους επιβάτες που μεταφέρουν φαγητό από τον μπουφέ στις καμπίνες τους, προκαλώντας αντιδράσεις.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με την Costa Cruises ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με χρέωση 60 ευρώ αν παραβιάσουν έναν απλό κανόνα σχετικά με τον μπουφέ του κρουαζιερόπλοιου.

Η συγκεκριμένη εταιρεία εφάρμοσε έναν κανονισμό για το πού επιτρέπεται να καταναλώνουν οι επιβάτες το φαγητό, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια. Αν και σε πολλούς ανθρώπους αρέσει να μεταφέρουν φαγητά και ποτά στα δωμάτιά τους, είτε σε κρουαζιερόπλοια είτε σε ξενοδοχεία, η εταιρεία ενημέρωσε πρόσφατα τους ταξιδιώτες ότι η μεταφορά από τον μπουφέ στην καμπίνα θα επιφέρει χρέωση ύψους 60 ευρώ.

 

Σε τι αποσκοπεί το παράξενο αυτό μέτρο;

Σε δήλωσή της στο Fox News Digital, η Costa Cruises ανέφερε: «Σε έναν περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων δρομολογίων, μοιράστηκε σχετική ενημέρωση ως προληπτικό και αποτρεπτικό μέτρο, σε ευθυγράμμιση με τις υφιστάμενες πολιτικές μας, ώστε να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιδείξουν υπεύθυνη συμπεριφορά. Η Costa Cruises παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση μιας υψηλής ποιότητας, ασφαλούς και ευχάριστης εμπειρίας για όλους τους επιβάτες».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Crew Center, σε επιστολή που στάλθηκε στους επιβάτες, η εταιρεία εξήγησε ότι η κατανάλωση φαγητού σε καμπίνες, στους χώρους της πισίνας, στα δημόσια σαλόνια ή σε άλλους εσωτερικούς χώρους απαγορεύεται. Το μέτρο αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την πρόληψη μολύνσεωνπαρασίτων και για τη διατήρηση της καθαριότητας του πλοίου.

«Όλα τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται αποκλειστικά στους καθορισμένους χώρους εστίασης», ανέφερε χαρακτηριστικά η επιστολή προς τους ταξιδιώτες. Στο ίδιο έγγραφο προστίθεται ότι μόνο το προσωπικό της υπηρεσίας δωματίου, το οποίο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε θέματα υγιεινής και απολύμανσης, επιτρέπεται να μεταφέρει τρόφιμα στις καμπίνες των επισκεπτών.

 

Δημήτρης Σταρόβας: «Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν οικονομικά στο πρόβλημα της υγείας μου»

Η ληστεία της... χρονιάς στο Λονδίνο: Έκλεψε τυριά, κρύφτηκε κάτω από λεωφορείο και τα πετούσε σε αστυνομικούς - Βίντεο

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

  •  26.05.2026 - 11:13
  •  26.05.2026 - 12:46
  •  26.05.2026 - 12:01
  •  26.05.2026 - 14:34
  •  26.05.2026 - 14:14
  •  26.05.2026 - 12:56
  •  26.05.2026 - 15:24
  •  26.05.2026 - 13:38

