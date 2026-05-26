«Τριγμοί» μεταξύ ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ και Τορναρίτη - «Δεν διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα έκφρασης επίσημων αποφάσεων»

Η ανακοίνωση του κόμματος

«Διευκρινίζεται προς κάθε κατεύθυνση ότι οι επίσημες ανακοινώσεις και οι πολιτικές θέσεις του κόμματος ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ εκδίδονται αποκλειστικά από την ηγεσία του κόμματος και εκφράζονται θεσμικά δια του Προέδρου κ. Σωτήρη Χρίστου.

Ο κ. Χριστόφορος Τορναρίτης αποτελεί εμπνευστή και έναν εκ των ιδρυτών του κινήματος, με σημαντική συμβολή στη δημιουργία και την πορεία του ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ, γεγονός που αναγνωρίζεται με σεβασμό και εκτίμηση.

Παρά ταύτα, ο κ. Τορναρίτης δεν κατέχει οποιαδήποτε θέση στην ηγετική πυραμίδα του κόμματος ούτε διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα έκφρασης πολιτικών θέσεων ή επίσημων αποφάσεων. Συνεπώς, οποιεσδήποτε προσωπικές τοποθετήσεις δεν συνιστούν επίσημη θέση του κόμματος.

Οι επίσημες ανακοινώσεις φέρουν αποκλειστικά το έμβλημα του ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ και όχι προσωπικά διακριτικά οποιουδήποτε στελέχους».

