«Τριγμοί» μεταξύ ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ και Τορναρίτη - «Δεν διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα έκφρασης επίσημων αποφάσεων»

 26.05.2026 - 15:24
Αίσθηση φαίνεται να προκάλεσαν συγκεκριμένες δηλώσεις του Χριστόφορου Τορναρίτη με το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ να ξεκαθαρίζει την εικόνα αναφορικά με το ποιος εκφράζει τις επίσημες θέσεις και αποφάσεις του κόμματος.

Η ανακοίνωση του κόμματος

«Διευκρινίζεται προς κάθε κατεύθυνση ότι οι επίσημες ανακοινώσεις και οι πολιτικές θέσεις του κόμματος ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ εκδίδονται αποκλειστικά από την ηγεσία του κόμματος και εκφράζονται θεσμικά δια του Προέδρου κ. Σωτήρη Χρίστου.

Ο κ. Χριστόφορος Τορναρίτης αποτελεί εμπνευστή και έναν εκ των ιδρυτών του κινήματος, με σημαντική συμβολή στη δημιουργία και την πορεία του ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ, γεγονός που αναγνωρίζεται με σεβασμό και εκτίμηση.

Παρά ταύτα, ο κ. Τορναρίτης δεν κατέχει οποιαδήποτε θέση στην ηγετική πυραμίδα του κόμματος ούτε διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα έκφρασης πολιτικών θέσεων ή επίσημων αποφάσεων. Συνεπώς, οποιεσδήποτε προσωπικές τοποθετήσεις δεν συνιστούν επίσημη θέση του κόμματος.

Οι επίσημες ανακοινώσεις φέρουν αποκλειστικά το έμβλημα του ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ και όχι προσωπικά διακριτικά οποιουδήποτε στελέχους».

Εικόνες σοκ από την κατάρρευση κατοικίας στη Λάρνακα – Γλίτωσαν στο παρά πέντε οι τρεις γυναίκες

Eurobank: 28 χρόνια δίπλα στο μακροβιότερο Οικολογικό Πρόγραμμα Σχολείων της Κύπρου

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

  •  26.05.2026 - 11:13
Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

  •  26.05.2026 - 12:46
Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

  •  26.05.2026 - 12:01
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: «Έραψαν» οχήματα με πυροβόλο έξω από το εξοχικό επιχειρηματία - Διανυκτέρευε με τη σύζυγό του

  •  26.05.2026 - 14:34
«Κλείδωσαν» οι εκλογές για νέο Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς – Πότε θα γίνει η υποβολή υποψηφιοτήτων

  •  26.05.2026 - 14:14
ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

  •  26.05.2026 - 12:56
«Τριγμοί» μεταξύ ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ και Τορναρίτη - «Δεν διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα έκφρασης επίσημων αποφάσεων»

  •  26.05.2026 - 15:24
Ένας νεαρός Κύπριος οινοποιός επιχειρεί να συνδέσει την παράδοση με το σύγχρονο κρασί - Επένδυση στην κουμανταρία - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.05.2026 - 13:38

