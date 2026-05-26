Eurobank: 28 χρόνια δίπλα στο μακροβιότερο Οικολογικό Πρόγραμμα Σχολείων της Κύπρου
 26.05.2026 - 15:28
Eurobank: 28 χρόνια δίπλα στο μακροβιότερο Οικολογικό Πρόγραμμα Σχολείων της Κύπρου

Η Τελετή Απονομής της Πράσινης Σημαίας του διεθνούς Προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία» πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου, τιμώντας σχολεία που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τρία συνεχόμενα έτη ουσιαστικής δράσης για την αειφορία.

Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία», που υλοποιείται στην Κύπρο από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό CYMEPA σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), αποτελεί το μακροβιότερο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στα σχολεία της Κύπρου. Η Eurobank στηρίζει διαχρονικά το πρόγραμμα εδώ και 28 χρόνια, αποτελώντας τον στρατηγικό συνεργάτη των Οικολογικών Σχολείων.

Κατά τη φετινή τελετή, 27 σχολεία από σύνολο 168 σχολείων που συμμετέχουν ενεργά στο Πρόγραμμα, βραβεύτηκαν με την Πράσινη Σημαία, ως αναγνώριση της τριετούς συστηματικής και μετρήσιμης περιβαλλοντικής τους δράσης, καθώς και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αειφορία, με οδηγό τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων κας Αντωνίας Θεοδοσίου.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν η κα Αντωνία Θεοδοσίου, Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, ο Δρ. Μιχάλης Ιερείδης εκ μέρους της CYMEPA, η κα Κατερίνα Κασούμη, Επικεφαλής Sustainability Unit της Eurobank και ο Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Γιάννης Φαλάς και η Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Δρ. Παναγιώτα Μυλωνά εκ μέρους του ΥΠΑΝ.

Στον χαιρετισμό της, η κα Θεοδοσίου συνεχάρη μαθητές και εκπαιδευτικούς για την περιβαλλοντική τους δράση, υπογραμμίζοντας ότι το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» αποτελεί το πιο μαζικό πρόγραμμα αειφορίας στα σχολεία της Κύπρου. Όπως είπε, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για διαθεματική προσέγγιση για το περιβάλλον, αλλά και για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κουλτούρας βιωσιμότητας. Επίσης, επεσήμανε ότι φέτος το Πρόγραμμα αναγνωρίστηκε και επίσημα ως επαρκές για την απονομή της πολύ τιμητικής διάκρισης Green School Badge στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Greening Education Partnership της UNESCO.

Η κα Κατερίνα Κασούμη, Επικεφαλής Sustainability Unit της Eurobank, ανέφερε: «Για 28 χρόνια στηρίζουμε με συνέπεια τον θεσμό των “Οικολογικών Σχολείων”, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στις νέες γενιές. Πιστεύουμε ότι η ουσιαστική αλλαγή ξεκινά από τη γνώση και τις αξίες που καλλιεργούνται στο σχολείο, γι’ αυτό και παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη δράσεων που ενισχύουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από τους μαθητές του νηπιαγωγείου «Παιδικόραμα» στη Λάρνακα, που μέσα από τα τραγούδια τους έστειλαν ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον.

Η Eurobank έχει εντάξει τη στήριξη του Προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία» στον πυρήνα της ESG στρατηγικής της και το υποστηρίζει έμπρακτα για 28 χρόνια, επενδύοντας σε δράσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής παιδείας στην κυπριακή κοινωνία.

 

«Τριγμοί» μεταξύ ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ και Τορναρίτη - «Δεν διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα έκφρασης επίσημων αποφάσεων»

FMD: Ο υπερυπολογιστής προβλέπει ΤΡΕΙΣ κυπριακές ομάδες σε League Phase τη νέα σεζόν [Πίνακες]

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

