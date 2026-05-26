Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΗ ληστεία της... χρονιάς στο Λονδίνο: Έκλεψε τυριά, κρύφτηκε κάτω από λεωφορείο και τα πετούσε σε αστυνομικούς - Βίντεο
LIKE ONLINE

Η ληστεία της... χρονιάς στο Λονδίνο: Έκλεψε τυριά, κρύφτηκε κάτω από λεωφορείο και τα πετούσε σε αστυνομικούς - Βίντεο

 26.05.2026 - 16:15
Η ληστεία της... χρονιάς στο Λονδίνο: Έκλεψε τυριά, κρύφτηκε κάτω από λεωφορείο και τα πετούσε σε αστυνομικούς - Βίντεο

Άνδρας στο Λονδίνο συνελήφθη αφού έκλεψε τυριά, κρύφτηκε κάτω από λεωφορείο και επιτέθηκε σε αστυνομικούς εκτοξεύοντας τα κλοπιμαία εναντίον τους.

Ένα αδιανόητο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στο Γουόλθαμστοου του Λονδίνου, όταν 32χρονος άνδρας αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες τυριού από κατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Ο δράστης γέμισε την τσάντα του με συσκευασίες τσένταρ και αποχώρησε ήρεμα από το κατάστημα, την ίδια στιγμή που το προσωπικό τον παρακολουθούσε ανήμπορο να αντιδράσει.

Στη συνέχεια, ο άνδρας εθεάθη να κρατά ένα σπασμένο μπουκάλι κρασί βγαίνοντας από το κατάστημα. Περπάτησε στη μέση του δρόμου και, σε μια εντελώς αλλόκοτη κίνηση, κύλησε και κρύφτηκε κάτω από ένα σταθμευμένο λεωφορείο.

 

Επιτέθηκε σε αστυνομικούς με... τυρί

Υπάλληλος του καταστήματος κατάφερε να κάνει σήμα σε αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή, οι οποίοι πλησίασαν αμέσως το λεωφορείο. Το οπτικό υλικό που κατέγραψαν περαστικοί δείχνει δύο απ' αυτούς να προσπαθούν να συνομιλήσουν μαζί του, ενώ ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα κάτω από το όχημα.

Αντί να παραδοθεί, άρχισε να πετάει τις κλεμμένες συσκευασίες τσένταρ προς το μέρος τους, ενώ παράλληλα επιτέθηκε και κακοποίησε έναν από τους ένστολους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψής του.

Για την ακινητοποίησή του χρειάστηκε η συνδρομή των πολιτών. Άνδρας ντυμένος στα μαύρα βοήθησε τους αστυνομικούς να τον τραβήξουν έξω από το κάτω μέρος του λεωφορείου και να τον καθηλώσουν στο έδαφος. Ένας δεύτερος περαστικός βοήθησε να κρατηθεί υπό έλεγχο ο δράστης, καθώς στο σημείο έφταναν ακόμη δύο περιπολικά της αστυνομίας για να ολοκληρώσουν τη σύλληψη.

 

Οι κατηγορίες που του ασκήθηκαν μετά τη σύλληψη

Ο 32χρονος, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή Ίλφορντ του Λονδίνου, οδηγήθηκε στο τμήμα και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή από κατάστημα καθώς και για επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε το συμβάν δηλώνοντας: «Ο Νέιθαν Ουίλιαμς, 32 ετών, από το Ίλφορντ, κατηγορείται για κλοπή από κατάστημα και επίθεση σε εργαζόμενο έκτακτης ανάγκης. Θα εμφανιστεί ενώπιον του Πταισματοδικείου του Τάμεση τη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Αυτό ακολουθεί ένα περιστατικό την Παρασκευή, 22 Μαΐου, όταν αστυνομικοί σε περιπολία στο Γουόλθαμ Φόρεστ σταματήθηκαν από υπάλληλο καταστήματος στην Blackhorse Lane, ο οποίος ανέφερε ότι ένας άνδρας είχε κλέψει αντικείμενα».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην Κεντρική Επιτροπή η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ- Επιμένει σε παραιτήσεις ο Σοφοκλής Σοφοκλέους
Ποιος είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης που εξελέγη νέος Μητροπολίτης Πάφου - Το βιογραφικό του
Έτσι θα λειτουργεί το νέο CY-Alert - Αρχίζουν τα δοκιμαστικά μηνύματα στους πολίτες
Ανάκληση αλατιού λόγω επιμόλυνσης από μικροσκοπικά κομμάτια φελιζόλ - Δείτε φωτογραφία
Οι τιμές καυσίμων «ζαλίζουν» πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις  - Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζει σήμερα η βενζίνη -  Τα φθηνότερα πρατήρια
Νέα απάτη με δήθεν απλήρωτα εξώδικα τροχαίας - Τι να προσέξετε - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κανόνας σε κρουαζιερόπλοια εξοργίζει τους επιβάτες: Πρόστιμο 60 ευρώ για μια απλή συνήθεια στον μπουφέ

 26.05.2026 - 15:56
Επόμενο άρθρο

Τρόμος σε φαρμακείο στην Πάφο: Στη φυλακή για 15 χρόνια ο 35χρονος για την απόπειρα φόνου δύο γυναικών

 26.05.2026 - 16:28
Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

Έντονες διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής - Πώς θα γίνει η εκλογή

  •  26.05.2026 - 11:13
Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

Νίκος Αναστασιάδης: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» - «Θα πρέπει να ξεπεράσουμε πικρίες»

  •  26.05.2026 - 12:46
Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

Νέα κάθοδος Ολγκίν στην Κύπρο - Πότε θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες

  •  26.05.2026 - 12:01
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: «Έραψαν» οχήματα με πυροβόλο έξω από το εξοχικό επιχειρηματία - Διανυκτέρευε με τη σύζυγό του

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: «Έραψαν» οχήματα με πυροβόλο έξω από το εξοχικό επιχειρηματία - Διανυκτέρευε με τη σύζυγό του

  •  26.05.2026 - 14:34
«Κλείδωσαν» οι εκλογές για νέο Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς – Πότε θα γίνει η υποβολή υποψηφιοτήτων

«Κλείδωσαν» οι εκλογές για νέο Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς – Πότε θα γίνει η υποβολή υποψηφιοτήτων

  •  26.05.2026 - 14:14
ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα του νέου Μητροπολίτη Πάφου – «Το καθετί είναι τιμή, φτάνει εμείς να το τιμήσουμε με αντάξια διακονία»

  •  26.05.2026 - 12:56
«Τριγμοί» μεταξύ ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ και Τορναρίτη - «Δεν διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα έκφρασης επίσημων αποφάσεων»

«Τριγμοί» μεταξύ ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ και Τορναρίτη - «Δεν διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα έκφρασης επίσημων αποφάσεων»

  •  26.05.2026 - 15:24
Ένας νεαρός Κύπριος οινοποιός επιχειρεί να συνδέσει την παράδοση με το σύγχρονο κρασί - Επένδυση στην κουμανταρία - Δείτε φωτογραφίες

Ένας νεαρός Κύπριος οινοποιός επιχειρεί να συνδέσει την παράδοση με το σύγχρονο κρασί - Επένδυση στην κουμανταρία - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.05.2026 - 13:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα