Κρυμμένα €200.000 σε... 13 κάλτσες και εκατομμύρια σε επιταγές – Μπαράζ κατασχέσεων από το Τελωνείο – Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει πως οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση από τον Τομέα Διερευνήσεων του Αρχιτελωνείου.

Η πρώτη υπόθεση σημειώθηκε στις 21 Μαΐου του 2026, όταν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, ανέκοψαν όχημα ενοικιάσεως που οδηγούσε Ισραηλινός υπήκοος.

Κατά τον εξονυχιστικό έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκαν €29.300 σε χαρτονομίσματα των €100 και €200, καθώς και 39 επιταγές ισραηλινών τραπεζών συνολικής αξίας 1.903.500 ισραηλινών σέκελ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε €569.000.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, ο οδηγός ανέφερε πως τα χρήματα και οι επιταγές δεν προέρχονταν από τα κατεχόμενα, παραδεχόμενος ωστόσο ότι τα είχε φέρει μαζί του από το Ισραήλ, χωρίς να τα δηλώσει κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Οι τελωνειακές αρχές προχώρησαν άμεσα στην κατάσχεση τόσο των μετρητών, όσο και των επιταγών.

Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 24 Μαΐου του 2026, καταγράφηκε και δεύτερη υπόθεση στο Αεροδρόμιο Πάφου, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από μέλη της ΥΚΑΝ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τέθηκε επιβάτης ουκρανικής υπηκοότητας, ο οποίος αφίχθηκε στην Κύπρο από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, ο ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος των αποσκευών του προκάλεσε υποψίες στους λειτουργούς, οδηγώντας σε λεπτομερή φυσικό έλεγχο.

Εκεί αποκαλύφθηκε ποσό ύψους €199.950 σε μετρητά, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε 13 κάλτσες που είχαν τοποθετηθεί εντός υποδημάτων.

Καθώς ο επιβάτης δεν είχε δηλώσει τα χρήματα κατά την άφιξή του, οι τελωνειακές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ολόκληρου του ποσού.