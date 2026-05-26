ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
 26.05.2026 - 17:25
«Μπλόκο» Αρχηγείου στη μείωση ημεραργιών – Τι συζητήθηκε στη συνάντηση με την «ΙΣΟΤΗΤΑ»

Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑΣ και τετραμελούς επιτροπής του Αρχηγού Αστυνομίας, με επικεφαλής τον Βοηθό Αρχηγό, Ιωάννη Μαυρόχαννα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, εκτός των θεμάτων της ατζέντας ήταν η μείωση ημεραργιών, κατόπιν άρνησης συζήτησης του θέματος από το Αρχηγείο Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται, συζητήθηκαν η πρόωρη εθελούσια αφυπηρέτηση, η ασφάλεια εν ώρα καθήκοντος, επιδόματα (επικινδυνότητας-μοριοδότηση πρώτης γραμμής), το ζήτημα των Ειδικών Αστυφυλάκων, το ελαφρύ καθήκον, το μετατραυματικό άγχος του επαγγέλματος των αστυνομικών, διατάγματα για ψυχιατρικές νοσηλείες και η αλλαγή νομοθεσίας για τον ρόλο της Αστυνομίας, καθώς και η πρόσληψη πολιτικού προσωπικού στην Αστυνομία

«Για όλα τα πιο πάνω θέματα παραδόθηκαν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα οι μελέτες της Συντεχνίας μας, όπως και για άλλα θέματα που δεν βρίσκονταν στην ατζέντα σήμερα. Ευελπιστούμε σε πρόοδο το επόμενο χρονικό διάστημα για καλύτερες συνθήκες εργασίας, αλλά και παραγωγικότητα των Σωμάτων Ασφαλείας. Θα αποσταλούν εκ μέρους μας, νέες επιστολές σε Αρχηγείο και Υπουργείο Δικαιοσύνης για σύντομη κατάληξη όλων των θεμάτων», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η Κυβέρνηση θα έχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα κόμματα, όπου μπορούν και συμπίπτουν σε θέματα του προγράμματός της, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός λαός φάνηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία να εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

