Έργα για επτά μήνες στη Λεμεσό: Σε αυτές τις περιοχές θα σκάβει η ΑΗΚ για να εγκαταστήσει υπόγεια καλώδια

Το έργο θα περιλαμβάνει εκσκαφές και άλλες συναφείς εργασίες για την τοποθέτηση καλωδίων Διανομής, συνολικού μήκους 5 χιλιομέτρων περίπου. Οι εργασίες θα διεξαχθούν στην περιοχή της Κοινότητας Μονής επί των οδών Βασιλικών, αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας (μικρό μέρος), Αρχαγγέλου Μιχαήλ και επί των οδών Μονής – Λεωφ. Ειρήνης που συνδέει τις κοινότητες Μονή – Μοναγρούλλι. Το έργο θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα διαμορφώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, τις Αρμόδιες Τοπικές Αρχές και την Αστυνομία.

Οι εργασίες θ’ αρχίσουν τη Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του προσεχούς Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, σε επιμέρους τμήματα θα ανακοινώνεται, με γραπτή ειδοποίηση στα υποστατικά που θα επηρεάζονται ή θα γίνεται κατ΄ ιδίαν ενημέρωση (όπου είναι δυνατόν), των άμεσα επηρεαζόμενων.

Από τις αναγκαίες αυτές εκσκαφές θα επηρεαστεί η ομαλή πρόσβαση σε υποστατικά καθώς και η τροχαία κίνηση. Για το λόγο αυτό η ΑΗΚ σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τοπικές αρχές θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας και την καλύτερη ρύθμιση της τροχαίας. Κύριο μέλημα της Αρχής Ηλεκτρισμού είναι η ολοκλήρωση του έργου με ασφάλεια το γρηγορότερο δυνατό και με τις λιγότερες επιπτώσεις για το κοινό.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.