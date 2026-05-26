Έργα για επτά μήνες στη Λεμεσό: Σε αυτές τις περιοχές θα σκάβει η ΑΗΚ για να εγκαταστήσει υπόγεια καλώδια
Έργα για επτά μήνες στη Λεμεσό: Σε αυτές τις περιοχές θα σκάβει η ΑΗΚ για να εγκαταστήσει υπόγεια καλώδια

 26.05.2026 - 19:20
Η ΑΗΚ ενημερώνει το κοινό πως θα πραγματοποιηθούν κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή των κοινοτήτων Μονής και Μοναγρουλλίου της Επαρχίας Λεμεσού για εγκατάσταση νέων υπογείων καλωδίων.

Το έργο θα περιλαμβάνει εκσκαφές και άλλες συναφείς εργασίες για την τοποθέτηση καλωδίων Διανομής, συνολικού μήκους 5 χιλιομέτρων περίπου. Οι εργασίες θα διεξαχθούν στην περιοχή της Κοινότητας Μονής επί των οδών Βασιλικών, αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας (μικρό μέρος), Αρχαγγέλου Μιχαήλ και επί των οδών Μονής – Λεωφ. Ειρήνης που συνδέει τις κοινότητες Μονή – Μοναγρούλλι.  Το έργο θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα διαμορφώνεται σε συνεργασία με  το Τμήμα Δημοσίων Έργων, τις Αρμόδιες Τοπικές Αρχές και την Αστυνομία.

Οι εργασίες θ’ αρχίσουν τη Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του προσεχούς Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, σε επιμέρους τμήματα θα ανακοινώνεται, με γραπτή ειδοποίηση στα υποστατικά που θα επηρεάζονται ή θα γίνεται κατ΄  ιδίαν ενημέρωση (όπου είναι δυνατόν), των άμεσα επηρεαζόμενων.

Από τις αναγκαίες αυτές εκσκαφές θα επηρεαστεί η ομαλή πρόσβαση σε υποστατικά καθώς και η τροχαία κίνηση. Για το λόγο αυτό η ΑΗΚ σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τοπικές αρχές θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας και την καλύτερη ρύθμιση της τροχαίας. Κύριο μέλημα της Αρχής Ηλεκτρισμού είναι η ολοκλήρωση του έργου με ασφάλεια το γρηγορότερο δυνατό και με τις λιγότερες επιπτώσεις για το κοινό.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Ερχιουρμάν: «Μάταιη η προσπάθεια Χριστοδουλίδη να φέρει "μεγάλους αδελφούς" απέναντι στην Τουρκία»

Η Κυβέρνηση θα έχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα κόμματα, όπου μπορούν και συμπίπτουν σε θέματα του προγράμματός της, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός λαός φάνηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία να εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

