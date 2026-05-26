Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για Πάχνα: Διαψεύδουν τα περί προγραμματισμένης θανάτωσης ζώων και δεύτερης δειγματοληψίας
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για Πάχνα: Διαψεύδουν τα περί προγραμματισμένης θανάτωσης ζώων και δεύτερης δειγματοληψίας

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στην κοινότητα της Πάχνας, με φόντο τη διαχείριση μολυσμένης εκτροφής μικρών μηρυκαστικών.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις και τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παρεμβαίνουν με μια μακροσκελή ανακοίνωση, επιχειρώντας να βάλουν τέλος στα σενάρια και να αποκαταστήσουν την αλήθεια για τα όσα εκτυλίσσονται στο πεδίο.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν σε κατηγορηματικό τόνο ότι δεν είχε προγραμματιστεί καμία θανάτωση ζώων στη συγκεκριμένη μολυσμένη εκτροφή. Όπως αναφέρεται, η απόφαση αυτή λήφθηκε με γνώμονα την ασφαλή διαχείριση της διαδικασίας από το προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα που είχε ήδη διαμορφωθεί στην περιοχή. Παράλληλα, διαψεύδονται κατηγορηματικά οι ισχυρισμοί ότι υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη της εκτροφής για το εν λόγω ζήτημα, πόσο μάλλον απειλές ότι θα στερηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης.

Αναφορικά με τις φήμες περί δεύτερης δειγματοληψίας που βγήκε δήθεν «αρνητική», η Υπηρεσία βάζει τα πράγματα στη θέση τους, σημειώνοντας πως ποτέ δεν εφαρμόζεται διαδικασία επανεξέτασης σε δείγματα που έχουν ήδη βρεθεί θετικά στον ιό, τηρώντας τις αρχές της ισονομίας και της χρηστής διοίκησης. Διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι τα αρνητικά αποτελέσματα στα οποία αναφέρονται δημόσια ορισμένοι, αφορούν εντελώς άλλες εκτροφές της περιοχής που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της γενικότερης επιδημιολογικής επιτήρησης και όχι τη συγκεκριμένη μονάδα.

Η κατάσταση στην κοινότητα φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τα όρια, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τα περιστατικά έντασης και τη διασπορά ανακριβών πληροφοριών που δυσχεραίνουν το έργο τους. Η Υπηρεσία καταδικάζει απερίφραστα τη συμπεριφορά συγκεκριμένων προσώπων έναντι των λειτουργών της, οι οποίοι εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, και απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να επιδείξουν ψυχραιμία, συνεργασία και να ενημερώνονται αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια.

Κλείνοντας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι πρωταρχικός τους στόχος παραμένει η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και η προστασία των καταναλωτών, δηλώνοντας έτοιμες να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους, πάντα όμως εντός των αυστηρών πλαισίων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομιμότητας.

Τορναρίτης για «Σήκου Πάνω»: «Παραμένω ο ιδρυτής – Έρχονται εκλογές και αναδιοργάνωση»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Καμία ρήξη και κανένα ενδεχόμενο αλλαγής για Υπουργό και Αρχηγό Αστυνομίας»

