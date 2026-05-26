«Κραυγή απόγνωσης» έξω από το Προεδρικό: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι την Παρασκευή

Η μεγάλη κινητοποίηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί, με σημείο προσυγκέντρωσης το Στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία. Από εκεί, οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν την πορεία τους προς το Προεδρικό, όπου η εκτιμώμενη ώρα άφιξης έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί, ενώ λόγω της διέλευσης των οχημάτων και των διαδηλωτών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές και συμβολικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους.

Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι ξεκαθαρίζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν αποτελεί μια απλή, συνηθισμένη διαμαρτυρία, αλλά μια βαθιά κραυγή απόγνωσης ανθρώπων που βλέπουν καθημερινά τους κόπους μιας ζωής και ολόκληρη την καθημερινότητά τους να καταρρέουν. Πίσω από την κινητοποίηση κρύβονται εκατοντάδες οικογένειες που για γενιές ξυπνούσαν από τα χαράματα, δουλεύοντας νύχτα και μέρα μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες, κάτω από τον καυτό ήλιο ή το τσουχτερό κρύο. Άνθρωποι που στερήθηκαν πολλά για να κρατήσουν ζωντανές τις μονάδες τους και να προσφέρουν ένα αξιοπρεπές μέλλον στα παιδιά τους, νιώθουν πλέον ότι έχουν φτάσει στο οριακό τους σημείο.

Βασικός σκοπός της εκδήλωσης είναι να σπάσει η σιωπή και να ακουστεί η φωνή αυτών των ανθρώπων μέχρι τα ανώτατα δώματα της εξουσίας. Οι κτηνοτρόφοι επιδιώκουν να μεταφέρουν την αγωνία και την απελπισία τους απευθείας στην Πολιτεία, απαιτώντας τη λήψη άμεσων, δίκαιων και ουσιαστικών λύσεων.