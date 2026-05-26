«Κραυγή απόγνωσης» έξω από το Προεδρικό: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι την Παρασκευή
 26.05.2026 - 20:42
Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων ξεχύνονται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι την ερχόμενη Παρασκευή προγραμματίζουν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας και πορείας με τελικό προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο.

Η μεγάλη κινητοποίηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί, με σημείο προσυγκέντρωσης το Στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία. Από εκεί, οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν την πορεία τους προς το Προεδρικό, όπου η εκτιμώμενη ώρα άφιξης έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί, ενώ λόγω της διέλευσης των οχημάτων και των διαδηλωτών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές και συμβολικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους.

Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι ξεκαθαρίζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν αποτελεί μια απλή, συνηθισμένη διαμαρτυρία, αλλά μια βαθιά κραυγή απόγνωσης ανθρώπων που βλέπουν καθημερινά τους κόπους μιας ζωής και ολόκληρη την καθημερινότητά τους να καταρρέουν. Πίσω από την κινητοποίηση κρύβονται εκατοντάδες οικογένειες που για γενιές ξυπνούσαν από τα χαράματα, δουλεύοντας νύχτα και μέρα μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες, κάτω από τον καυτό ήλιο ή το τσουχτερό κρύο. Άνθρωποι που στερήθηκαν πολλά για να κρατήσουν ζωντανές τις μονάδες τους και να προσφέρουν ένα αξιοπρεπές μέλλον στα παιδιά τους, νιώθουν πλέον ότι έχουν φτάσει στο οριακό τους σημείο.

Βασικός σκοπός της εκδήλωσης είναι να σπάσει η σιωπή και να ακουστεί η φωνή αυτών των ανθρώπων μέχρι τα ανώτατα δώματα της εξουσίας. Οι κτηνοτρόφοι επιδιώκουν να μεταφέρουν την αγωνία και την απελπισία τους απευθείας στην Πολιτεία, απαιτώντας τη λήψη άμεσων, δίκαιων και ουσιαστικών λύσεων.

Μας τα χαλάει ο καιρός: Ήλιος το πρωί, καταιγίδες το απόγευμα – Το «μενού» των επόμενων ημερών

«Μοιράζουν» κατάρες και υπόσχονται... «θερμή» υποδοχή: Οργή στα social media από υποστηρικτές του Τυχικού για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Η Κυβέρνηση θα έχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα κόμματα, όπου μπορούν και συμπίπτουν σε θέματα του προγράμματός της, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός λαός φάνηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία να εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

