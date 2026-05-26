ΑρχικήΚοινωνία
«Μοιράζουν» κατάρες και υπόσχονται... «θερμή» υποδοχή: Οργή στα social media από υποστηρικτές του Τυχικού για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου

 26.05.2026 - 20:58
Σε πεδίο διαδικτυακής «μάχης» έχουν μετατραπεί τα social media τις τελευταίες ώρες, μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου, Γρηγορίου Ιωαννίδη.

Οι υποστηρικτές του τέως Μητροπολίτη Τυχικού εμφανίζονται ιδιαίτερα ενοχλημένοι με τις εξελίξεις, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά του νέου Μητροπολίτη, με εκφράσεις που προκαλούν αίσθηση.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha Κύπρου ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος, η αντίδραση της πλευράς των υποστηρικτών του Τυχικού περιορίζεται επί του παρόντος στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς να έχουν σημειωθεί δια ζώσης εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Ωστόσο, η ένταση των αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε συγκεκριμένες εκκλησιαστικές ιστοσελίδες, όπως η «Φωνή της Ορθοδοξίας», είναι πρωτοφανής.

Οι πιο θερμοί υποστηρικτές του τέως Μητροπολίτη δεν διστάζουν να επιστρατεύσουν βαρύτατους χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τον νέο Μητροπολίτη Γρηγόριο «ανάξιο» και «μοιχεπιβάτη» του θρόνου. Μέσα από οργισμένα μηνύματα, του εύχονται μάλιστα «να μην κλείσει μάτι» στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως θα τον στοιχειώνουν τα δάκρυα του προκατόχου του και των πνευματικών του τέκνων.

Η κατάσταση προμηνύεται έκρυθμη και για το μέλλον, καθώς οι ίδιοι κύκλοι στέλνουν σαφές μήνυμα προειδοποίησης προς τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, τονίζοντας πως όπου κι αν τον συναντούν στο εξής θα τον αποδοκιμάζουν δημόσια. Ως ύστατη έκκληση, τον καλούν να μετανοήσει και να μην αποδεχθεί τελικά τον θρόνο της Μητρόπολης Πάφου, σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η απόφαση που λήφθηκε.

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Η Κυβέρνηση θα έχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα κόμματα, όπου μπορούν και συμπίπτουν σε θέματα του προγράμματός της, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός λαός φάνηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία να εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

