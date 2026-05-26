Ερχιουρμάν: «Μάταιη η προσπάθεια Χριστοδουλίδη να φέρει "μεγάλους αδελφούς" απέναντι στην Τουρκία»

Ο Ερχουρμαν υποστήριξε ότι «από τότε που ανέλαβε ο κ. Χριστοδουλίδης, έχει στην πραγματικότητα απομακρυνθεί από την προηγούμενη ελληνοκυπριακή εξωτερική πολιτική, η οποία ήταν πιο ισορροπημένη και έχει διαμορφώσει για τον εαυτό του μια συγκεκριμένη θέση. Υιοθέτησε μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία όσο περισσότερο εμπλέκουμε αυτούς τους μεγάλους αδελφούς, το λέω σε εισαγωγικά, τόσο λιγότερες θα είναι οι ανησυχίες μας απέναντι στην Τουρκία». Προσπαθούσε, είπε ο Τ/κ ηγέτης, «διαρκώς να εξηγήσω ότι αυτή είναι μια μάταιη προσπάθεια και ότι δεν θα δημιουργήσει ισορροπία απέναντι στην Τουρκία. Αντίθετα, θα τον θέσει σε κίνδυνο, θα τον αναγκάσει να υποχωρήσει ως προς τη βούλησή του και θα τον καταστήσει εξαρτημένο από αυτούς».

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιχειρεί να ενταχθεί σε νέους γεωπολιτικούς άξονες, αναφερόμενος στις στρατιωτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γαλλία και την Ινδία. Συνέδεσε τις εξελίξεις με τα σχέδια δημιουργίας εμπορικού διαδρόμου Ινδίας–Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι η Λευκωσία επιχειρεί να αποκτήσει ρόλο σε αυτή τη διαδρομή αποκλείοντας την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους.

Όσον αφορά το ζήτημα της Ινδίας, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «υπάρχει το θέμα μιας εμπορικής διαδρομής που θα έρχεται από την Ινδία, με στήριξη των ΗΠΑ, ως εναλλακτική στην κινεζική εμπορική διαδρομή. Και υπάρχει και το ζήτημα αυτής της διαδρομής να περνά επίσης από τη νότια Κύπρο».

Υποστήριξε ότι κατά τη γνώμη του, «το βασικό θέμα πίσω από αυτό είναι μια προσπάθεια εξασφάλισης θέσης σε αυτή την εμπορική διαδρομή μέσω της ανάπτυξης συμμαχίας με την Ινδία». Επικαλέστηκε μάλιστα παλαιότερη δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ότι «δεν είναι δυνατόν μια εμπορική διαδρομή που αποκλείει την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους να είναι λειτουργική σε αυτή την περιοχή».

Ο Τουφάν Ερχουρμάν ισχυρίστηκε ότι ο ΠτΔ «δείχνει ξεκάθαρα μια προσπάθεια να εισέλθει σε ορισμένες συμμαχίες που αποκλείουν διαρκώς τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία σε ζητήματα στρατιωτικά, θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας, ενέργειας και εμπορικών διαδρόμων».

Αυτό, υποστήριξε, «είναι ήδη λανθασμένο από άποψη νομικού καθεστώτος. Διότι σε αυτό το νησί υπάρχουν Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι αποτελούν έναν από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους. Η Δημοκρατία της Τουρκίας έχει καθεστώς εγγυήτριας δύναμης σε αυτό το νησί και το έχει για ολόκληρο το νησί, όχι μόνο για τον βορρά, αλλά για ολόκληρη την Κύπρο. Κάθε μέρα που προσπαθείτε να αποκλείσετε τόσο εμάς όσο και τη Δημοκρατία της Τουρκίας, στην πραγματικότητα θέτετε σε κίνδυνο και τις δικές σας δυνατότητες να επωφεληθείτε από τους υδρογονάνθρακες. Με τις συμφωνίες που κάνετε σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, αυξάνετε συνεχώς την ένταση σε αυτή την περιοχή».

Ο Τουφάν Ερχουρμάν υποστήριξε ότι «ενώ είναι δυνατό να υπάρξει κοινό όφελος από τις εμπορικές διαδρομές και να επιτευχθεί αμοιβαία ευημερία, ο αποκλεισμός μας δεν είναι το μόνο αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα, θέτετε σε κίνδυνο και τις δικές σας εμπορικές ευκαιρίες και τις πιέζετε».

Η θέση τους, είπε, είναι πολύ σαφής, μαζί με την Τουρκία. «Λέμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε σε όλους αυτούς τους τομείς και ότι, αν υπάρχει αναζήτηση για διαρκή σταθερότητα και διαρκή ειρήνη, όχι μόνο για το νησί της Κύπρου αλλά και για ολόκληρη την περιοχή, και αν κάποιοι είναι ειλικρινείς ως προς αυτό, τότε αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμπεριληπτικών και όχι αποκλειστικών προσεγγίσεων», είπε.

Ο Ερχουρμάν ισχυρίστηκε επίσης ότι η ε/κ πλευρά μετατρέπει την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο σε κέντρο στρατιωτικών συνεργασιών με το Ισραήλ και δυτικές χώρες, υποστηρίζοντας ότι αυτό «θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρου του νησιού» και ότι υλοποιείται αυτή η πρωτοβουλία «χωρίς καμία βούληση από τους Τουρκοκύπριους» και το ίδιο και με τις συμφωνίες σχετικά με το δικαίωμα χρήσης της βάσης.

Επιπλέον, υποστήριξε, «προσπαθήσατε να αποκλείσετε όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους αλλά και τη Δημοκρατία της Τουρκίας, η οποία, ως μία από τις τρεις εγγυήτριες χώρες, είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια ολόκληρου του νησιού. Αλλά το νησί είναι μικρό. Το γεγονός ότι η Πάφος βρίσκεται σε κίνδυνο δεν σημαίνει ότι οι Τουρκοκύπριοι που ζουν στη Λευκωσία, οι Τουρκοκύπριοι που ζουν στη Λεύκα ή οι Τουρκοκύπριοι που ζουν αλλού δεν διατρέχουν κίνδυνο». Αυτό που είναι άδικο, είπε ο Ερχιουρμαν είναι ότι «ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε νομικά να λαμβάνετε τη συναίνεσή μας, δεν το κάνετε, δηλαδή δεν μας καθιστάτε συμμέτοχους στη λήψη αποφάσεων, αλλά μας καθιστάτε συμμέτοχους στον κίνδυνο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση πραγματοποιήθηκε εκκένωση μόνο στην περιοχή της Πάφου, γεγονός που, όπως ισχυρίστηκε, δημιούργησε την εικόνα ότι η συγκεκριμένη βάση βρισκόταν υπό απειλή.

«Δεν μας κάνουν συμμέτοχους στις αποφάσεις αλλά μας κάνουν συμμέτοχους στον κίνδυνο» είπε.

Ο Ερχιουρμαν αναφέρθηκε και στις σχέσεις Ισραήλ–Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ακόμη και μεταξύ Ελληνοκυπρίων για ισραηλινές επενδύσεις και αγορές ακινήτων στη Νότια Κύπρο.

Υποστήριξε ότι υπάρχουν αντιδράσεις για αγορές χωριών και εκτάσεων από Ισραηλινούς επιχειρηματίες, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να «σεβαστεί ή να εμπιστευτεί» μια ηγεσία που, όπως είπε, λαμβάνει αποφάσεις που οδηγούν στον θάνατο παιδιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ