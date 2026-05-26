Στεφάνου: Το ΑΚΕΛ θα μετατρέψει την ισχυρή εντολή εντός Βουλής σε πολιτικές

«Η προεκλογική άνοδος του ΑΚΕΛ τόσο σε ποσοστά όσο και σε αριθμό ψηφοφόρων, συνιστά μεγάλη επιτυχία για το κόμμα δεδομένων των δυσκολιών και των αντιφατικών εξελίξεων που σημειώνονταν τόσο στην κοινωνία όσο και στον εκλογικό χάρτη», είπε ο κ. Στεφάνου.

Είπε πως «κυριαρχεί σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ένα αίσθημα απαξίωσης, ισοπέδωσης των πολιτικών δυνάμεων, που επηρεάζει αρνητικά και το ΑΚΕΛ, ενώ για πρώτη φορά είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό κομμάτων και υποψηφίων που συμμετείχαν στις εκλογές. Αυτό προκαλούσε επιπρόσθετα προβλήματα σε σχέση με την προσπάθεια του κόμματος να υλοποιήσει τον εκλογικό του στόχο που ήταν η ενίσχυση των ποσοστών του σε σχέση με το 2021» είπε.

Όπως είπε ο κ. Στεφάνου «όταν λαμβανόταν η απόφαση για να τεθεί αυτός ο εκλογικός στόχος, δεν υπήρχαν ενώπιον του ΑΚΕΛ τα δεδομένα για τις εκλογές, δηλαδή ο μεγάλος αριθμός συμμετοχής κομμάτων και υποψηφίων που έκανε την προσπάθεια του ακόμα πιο δύσκολη. Εντούτοις ο στόχος υλοποιήθηκε και με το παραπάνω, η εκλογική άνοδος του ΑΚΕΛ σηματοδότησε τον τερματισμό της καθοδικής πορείας του κόμματος εδώ και 15 χρόνια και αυτό πυροδότησε ένα ντελίριο χαράς ανάμεσα στον κόσμο του, που βλέπει με πολλή αισιοδοξία το μέλλον».

Αυτό το μέλλον, συνέχισε «γίνεται ακόμα πιο ευοίωνο για το ΑΚΕΛ που φέτος γιορτάζει τα 100χρονα του έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν μέσα από την ανάλυση των exit polls, το κόμμα είναι πρώτο στις ηλικίες μεταξύ 18 με 24. Αρα το ΑΚΕΛ είναι ένα κόμμα όχι με ένδοξο και πλούσιο παρελθόν αλλά είναι ένα κόμμα με παρόν και μέλλον».

Στην ομιλία του ο κ. Στεφάνου ανέφερε επίσης πως «είχαμε ζητήσει από τους ψηφοφόρους να μας δώσουν μια ισχυρότερη εντολή εντός της Βουλής για να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο αποτελεσματικά την κοινωνία, η οποία αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα, αρχής γενομένης από την ακρίβεια που υπάρχει, το ψηλό κόστος ζωής, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση, την διαπλοκή, τη διαφθορά και μια σειρά από άλλα ζητήματα».

Αυτή την εντολή, συνέχισε «την πήρε το ΑΚΕΛ και από την πρώτη μέρα στη Βουλή, εντός και εκτός αυτής, το κόμμα θα υλοποιήσει όλα όσα υποσχέθηκε στον κόσμο και όλα όσα ο κόσμος θα ήθελε να είχε μπροστά του σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του και γενικότερα στη ζωή του σε αυτή τη χώρα».

Όπως είπε ο κ. Στεφάνου «το ΑΚΕΛ θα μετατρέψει αυτή την ισχυρή εντολή σε πολιτικές, πρώτα απ’ όλα για την Κύπρο, δηλαδή θα συνεχίσει να πιέζει και να θέτει σε πρώτη προτεραιότητα τη λύση του Κυπριακού. Είναι πεποίθηση μας πως χωρίς λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλές μέλλον σε αυτό τον τόπο, πέραν από το γεγονός ότι η μη λύση του Κυπριακού και η συνέχιση της κατοχής αποστερεί από τη χώρα μας σημαντικές δυνατότητες και σημαντικές προοπτικές».

Σημείωσε επίσης πως «το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να θέτει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του ψηλού κόστους ζωής. Το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει κατά τη προεκλογική περίοδο, συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις, οι οποίες θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο και θα προσπαθήσει, αξιοποιώντας τη Βουλή να προωθήσει την υιοθέτηση και την υλοποίηση αυτών των στόχων».

Ακόμα, συνέχισε ο Στέφανος Στεφάνου «το ΑΚΕΛ θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα μεγάλο πόλο των προοδευτικών δυνάμεων, τόσο της ευρύτερης Αριστεράς όσο και ευρύτερα ενός προοδευτικού χώρου που θέλει μια προοδευτική αλλαγή στον τόπο. Αυτό θα το επιδιώξει το κόμμα μέσα από την προσπάθεια υλοποίησης της προοδευτικής ατζέντας που έχει θέσει μπροστά του» είπε.

Στην ομιλία του ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ευχαρίστησε τους χιλιάδες εθελοντές και εθελόντριες που καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά.

Ταυτόχρονα ευχαρίστησε «τους υποψήφιους του κόμματος ειδικά στο ψηφοδέλτιο της Αμμοχώστου, που έδωσαν έναν πάρα πολύ αξιοπρεπή και ανιδιοτελή αγώνα» και σημείωσε πως «τα ποσοστά του κόμματος στην επαρχία Αμμοχώστου αυξήθηκαν σημαντικά παρά τις δυσκολίες, κάτι που δείχνει και την ποιότητα και το μέγεθος της δουλειάς που έγινε».

Τέλος ο κ. Στεφάνου είπε πως «το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να είναι ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και της Κύπρου, δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίσθημα της κοινωνίας ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που θέτει την κοινωνία στην πρώτη της προτεραιότητα. Αυτό φαίνεται και από τις διάφορες μετρήσεις που γίνονται συνεχώς» κατέληξε.