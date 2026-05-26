Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – «Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πυξίδα» τόνισε στην ομιλία του

«Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη, με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλέες ανισότητες».

«Δεν αποδεχόμαστε το δίκιο του ισχυρού αλλά το Διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας προσθέτοντας πως «για αυτό και δε θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με τη παράνομη εισβολή και κατοχή στη Κύπρο ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού».

«Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας, των πολεμικών συγκρούσεων, της βίας, έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυραύλων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Μέσα σ’ αυτό το επικίνδυνο παγκόσμιο περιβάλλον μισό αιώνα από τη Μεταπολίτευση, η χώρα μας ολοένα οπισθοχωρεί και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο», είπε ο Αλέξης Τσίπρας κι εξαπολύοντας τα βέλη του προς την κυβέρνηση τόνισε: «Δεκάξι χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν και μας χρεοκόπησαν. Και είναι αμετανόητοι. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο».

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, συνέχισε ο κ. Τσίπρας, η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πυξίδα και μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα εδραιώνει το ρόλο της ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας, απέναντι στη λογική του δεδομένου συμμάχου που θέτει τη χώρα σε κίνδυνο.

«Δεν είμαστε όμως εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Είμαστε εδώ για να την αλλάξουμε, να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της πατρίδας, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Μια νέα Μεταπολίτευση», είπε κρατώντας στα χέρια του την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επτά βασικές δεσμεύσεις που περιέχει.

Ζωή με αξιοπρέπεια

Ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες

Ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας

Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία

Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων.

Ψηφιακή Δημοκρατία και κυριαρχία

Ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης

«Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό και δεν θέλουν να ζούνε πια πολιορκημένοι από τη διαφθορά την αδικία και την ανασφάλεια», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε «όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη Διακήρυξή μας, τους καλούμε όλους και όλες σε μια δημοκρατική και προοδευτική πανστρατιά. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας», σημειώνοντας πως «κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς Αριστερά».

Στην αποψινή εκδήλωση, την οποία παρουσίασαν οι ηθοποιού Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης, ο κ. Τσίπρας αποκαλύπτει το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος, που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης το όνομα της κίνησης, και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας.

Η εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση μιας περιόδου έντονων διεργασιών, με το πολιτικό σκηνικό και το χώρο της κεντραριστεράς να μπαίνει σε φάση αναδιάταξης.