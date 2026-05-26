Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ασπίδα της δημοκρατίας μας ο πολιτισμός σε έναν κόσμο που αλλάζει»

ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ασπίδα της δημοκρατίας μας ο πολιτισμός σε έναν κόσμο που αλλάζει»
 26.05.2026 - 22:16
Με μηνύματα ισχυρού πολιτικού και κοινωνικού συμβολισμού, αλλά και με συγκεκριμένα νούμερα που αποτυπώνουν την οικονομική στήριξη του κράτους προς τις τέχνες, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2025 στην Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του, εξήρε το έργο των Κυπρίων δημιουργών, χαρακτηρίζοντας τον πολιτισμό ως τη μοναδική διέξοδο και ελπίδα απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η παρούσα Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέτυχε μια ιστορική συμφωνία ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη για τον στρατηγικό χάρτη για τον πολιτισμό, τοποθετώντας τον στην καρδιά της ευρωπαϊκής ταυτότητας και οικονομίας. Όπως εξήγησε, μέσα από το ενιαίο πολιτιστικό αφήγημα που σχεδίασε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η Κύπρος δεν παρουσιάζει τον πλούτο της αποσπασματικά, αλλά ως μια ζωντανή διαδικασία που συνδέει την κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία και την πολιτιστική διπλωματία.

Περνώντας από τη διεθνή σκηνή στην εγχώρια πραγματικότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε σε έναν μίνι απολογισμό των οικονομικών μέτρων που υιοθέτησε η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της θεατρικής δημιουργίας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ετήσια χρηματοδότηση ύψους 5,3 εκατομμυρίων ευρώ για το Κρατικό Θέατρο, καθώς και στο 1,4 εκατομμύριο ευρώ που διοχετεύεται για τη στήριξη του ελεύθερου θεάτρου. Παράλληλα, σημείωσε ότι φέτος επιχορηγήθηκαν 16 θεατρικοί φορείς και ομάδες με το ποσό των 170 χιλιάδων ευρώ, ενώ για την ενίσχυση των θεάτρων που διαθέτουν ιδιόκτητη στέγη υλοποιείται το Σχέδιο Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών με επιπλέον 250 χιλιάδες ευρώ ετησίως.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στις δράσεις εξωστρέφειας, όπως το Σχέδιο Στήριξης των Πολιτιστικών Δημιουργών για συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ, η θεσμοθετημένη ετήσια παρουσία κυπριακών παραγωγών στο Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα, αλλά και το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος που αποτελεί πόλο έλξης κάθε καλοκαίρι.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνθηκε με συγκίνηση στους βραβευθέντες, χαρακτηρίζοντας τις διακρίσεις τους ως το ελάχιστο αντίδωρο της Πολιτείας στον καθημερινό τους μόχθο, και τους ευχήθηκε η πορεία τους να συνδυάζει πάντα την αριστεία με το ήθος και την ευθύνη.

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €1.000.000

 26.05.2026 - 22:06
Φρίκη στη Γαλλία: Ανήλικοι στραγγάλισαν 11χρονο αγόρι για να του πάρουν δολώματα αξίας λίγων δεκάδων ευρώ

 26.05.2026 - 22:26
Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Η Κυβέρνηση θα έχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα κόμματα, όπου μπορούν και συμπίπτουν σε θέματα του προγράμματός της, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός λαός φάνηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία να εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

  •  26.05.2026 - 18:49
