Στον Κώστα Δημητρίου απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου ΘΟΚ

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΘΟΚ, Παντελής Βουτουρής, ανέφερε – μεταξύ άλλων – ότι «πέρα από κάποιες δυσοίωνες ή και δυστοπικές προβλέψεις, οι συνέπειες της ψηφιακής τεχνολογίας στη θεατρική συνθήκη είναι μια πρόκληση και ο διάλογος γύρω από αυτήν αφορά άμεσα τους θεσμικούς φορείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του θεάτρου». Σημείωσε, επίσης, ότι ο ΘΟΚ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή δίκτυα παραστατικών τεχνών τα οποία ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα και συγχρόνως υλοποιεί μια στρατηγική συγχρονισμού και αναγκαίων αναπροσαρμογών.

«Εμμέσως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι στο ευρύτερο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εντάσσεται και η απόφαση της λελογισμένης αναθεώρησης του θεσμού των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται με τρόπο πιο δίκαιο και πιο ορθολογικό στο εύρος και τις πολλαπλές δημιουργικές εκφάνσεις και απαιτήσεις του σύγχρονου θεάτρου», είπε ο κ. Βουτουρής, εκφράζοντας ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι όλες οι αλλαγές που ήδη έχει ανακοινώσει ο ΘΟΚ και δημοσιεύτηκαν στον Τύπο έτυχαν καθολικής αποδοχής.

Απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΘΟΚ ανέφερε ότι διερμηνεύει την παρουσία του στην τελετή απονομής των Βραβείων θεάτρου ΘΟΚ ως έμπρακτη εκδήλωση του προσωπικού του ενδιαφέροντος και της στήριξης της προσπάθειας του ΘΟΚ να αναδείξει το θέατρο σε σημαίνουσα παράμετρο της κοινωνικής ζωής και της πολιτισμικής ιδιοπροσωπίας του τόπου.

«Το Δ.Σ. πέτυχε ανάμεσα σε άλλα να αποκαταστήσει την ιστορική σχέση του ΘΟΚ με το Διεθνές Φεστιβάλ Επιδαύρου, να δρομολογήσει κάποια μεγάλα έργα, τα οποία προσδοκούμε ότι θα μεταβάλουν τον θεατρικό μας χάρτη, όπως η Δραματική Σχολή στη Λάρνακα, η δεύτερη έδρα στη Λεμεσό, και το Κέντρο Σκηνογραφίας στην Αγία Νάπα», σημείωσε. «Στο πλαίσιο επίσης της προσπάθειας για αποκέντρωση επεκτείναμε τη δραστηριότητά μας σε όλες τις επαρχίες και στις ορεινές κοινότητες Τροόδους», πρόσθεσε.

«Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στη διεύρυνση του θεατρικού κοινού και ιδίως στην προσέλκυση νέων σε ηλικία θεατών. Και σε αυτό το ζήτημα τα αποτελέσματα υπήρξαν πολύ ενθαρρυντικά καθώς από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το 2025 υπήρξε η πιο επιτυχημένη χρονιά στην ιστορία του ΘΟΚ, καθώς είχαμε την παράσταση με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών, τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στο σύνολο των παραστάσεων ενός έτους και τα υψηλότερα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων στην ιστορία του Οργανισμού», τόνισε ο Παντελής Βουτουρής, επισημαίνοντας ότι ο αναλυτικός απολογισμός των πεπραγμένων του ΔΣ θα δημοσιοποιηθεί σύντομα.

Οι βραβεύσεις

Το Βραβείο Νίκος Χαραλάμπους απονεμήθηκε στον συνθέτη Γιάννη Κουτή για τη μουσική του στην παράσταση Φοίνισσες του ΘΟΚ, σε σκηνοθεσία Μαγδαλένας Ζήρα. Στην αντιφώνησή του, ο κ. Κουτής ανέφερε ότι το βραβείο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί συνδέεται με τον Νίκο Χαραλάμπους, τον οποίο είχε γνωρίσει πριν από χρόνια. «Το όποιο βήμα προς τα μπροστά κάνει ο καθένας δεν είναι ατομική προσπάθεια. Είμαστε φίλτρα μιας συλλογικότητας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στο θέατρο συναντώνται πολλές τέχνες.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε εξ ημισείας στις Αθηνά Κάσιου («Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, παραγωγή Open Arts & Σεζόν Γυναίκες) και Λέα Μαλένη («Ερέντιρα» βασισμένη στη νουβέλα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, παραγωγή Ομάδα Persona).

Στην αντιφώνησή της, η κ. Κάσιου ανέφερε ότι το θέατρο είναι μια μεγάλη ομάδα συνδημιουργών, προσθέτοντας ότι θεωρεί τον εαυτό της τυχερό που είναι μέλος αυτής της ομάδας.

Στη δική της αντιφώνηση, η κ. Μαλένη ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στη δημιουργία και καθιέρωση της θεατρικής ομάδας Persona, καθώς και τους συντελεστές της παραγωγής για την οποία βραβεύθηκε, ενώ αφιέρωσε το βραβείο της στην Αλεξία Παπαλαζάρου.

Το Βραβείο Δημιουργού Παιδικής/Νεανικής Παράσταση απονεμήθηκε στις Νικολέττα Βερύκιου και Έλενα Παυλίδου για τη διασκευή, σκηνοθεσία και ερμηνεία στο «Μαργαρίτα Forever» βασισμένο στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή «Μαργαρίτα Περδικάρη» σε παραγωγή ΘΟΚ. Στην αντιφώνησή της, η κ. Παυλίδου ανέφερε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις θέατρο. «Η επαφή με τους συνεργάτες, τα κείμενα και το κοινό μάς κρατάει ζωντανούς», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι με το θέατρο μπορούμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο.

Το Βραβείο Ερμηνείας Γυναικείου Ρόλου απονεμήθηκε στη Χριστίνα Χριστόφια για τον ρόλο της Ζακλίν Μουαουάντ, στη «Μητέρα» του Ουαζντί Μουαουάντ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά και παραγωγή ΘΟΚ. Στην αντιφώνησή της, η κ. Χριστόφια ανέφερε ότι ο πολιτισμός θα έπρεπε να είναι στις προτεραιότητες της Πολιτείας, προσθέτοντας ότι το 0,6% του κρατικού προϋπολογισμού δεν είναι αρκετό για τον πολιτισμό. «Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να πάρει θέση για τη γενοκτονία στη Γάζα. Οφείλουμε να πάρουμε θέση», τόνισε.

Το Βραβείο Ερμηνείας Ανδρικού Ρόλου απονεμήθηκε στον Θανάση Γεωργίου για τον ρόλο του Μαλβόλιο στη «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου και παραγωγή Open Arts & Σεζόν Γυναίκες. Στην αντιφώνησή του, ο κ. Γεωργίου ζήτησε «να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα μέσα και να πάψουμε να συμβιβαζόμαστε με τις εκπτώσεις στο θέατρο». «Όλοι θέλουμε τις γεμάτες καρέκλες στο θέατρο, αλλά πρέπει να επιδιώκουμε τα γεμάτα πρόσωπα», υπογράμμισε.

Το Βραβείο Καλλιτεχνικής Δημιουργίας απονεμήθηκε στον Άντη Σκορδή για τη μουσική σύνθεση στο «ζ-η-θ, ο Ξένος Μια επιστροφή στις πηγές: Επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού και παραγωγή ΚΘΒΕ-ΘΟΚ. Στην αντιφώνησή του, την οποία ανέγνωσε η αδελφή του, Αθηνά, ο κ. Σκορδής ευχαρίστησε τους συντελεστές της παράστασης για την οποία βραβεύθηκε.

Το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου ΘΟΚ απονεμήθηκε στον ηθοποιό και σκηνοθέτη Κώστα Δημητρίου για την πολύχρονη προσφορά του στο κυπριακό θέατρο. Στην αντιφώνησή του, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι «χωρίς ατομική προσπάθεια δεν μπορείς να μπεις στην ομάδα. Τα καλά κόποις κτώνται. Χρειάζεται τρέλα για να κάνεις αυτή τη δουλειά», επεσήμανε.

Τα βραβεία συνοδεύονταν από έπαθλο και χρηματικό βραβείο. Το έπαθλο των φετινών Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ αναπαριστά το γλυπτό του Θεόδουλου Γρηγορίου «ΚΥΤΤΑΡΑ / Μετάλλαξη-Σκηνή Α» (2020-2021) που κοσμεί το κτήριο Θεάτρου ΘΟΚ και φιλοτεχνήθηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Την Κριτική Επιτροπή Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2025 αποτέλεσαν οι Παντελής Βουτουρής (Πρόεδρος), Στέλλα Βοσκαρίδου Οικονόμου, Χρίστος Γεωργίου, Άντης Παρτζίλης και Δρ Νεκτάριος Ροδοσθένους.