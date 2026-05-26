Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤουλάχιστον ένας νεκρός και 8 τραυματίες μετά από έκρηξη δεξαμενής χημικών σε εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον
ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 8 τραυματίες μετά από έκρηξη δεξαμενής χημικών σε εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον

 26.05.2026 - 23:14
Τουλάχιστον ένας νεκρός και 8 τραυματίες μετά από έκρηξη δεξαμενής χημικών σε εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον

Τουλάχιστον ένας νεκρός και οχτώ τραυματίες μετά από ρήξη που σημειώθηκε σε δεξαμενή χημικών σε εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον.

Το «συμβάν με επικίνδυνα εύφλεκτα υλικά» αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (26/5) στην εταιρεία Nippon Dynawave Packaging στο Λόνγκβιου, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές αρχές.

Μια δεξαμενή που περιείχε λευκό υγρό φέρεται να ράγισε περίπου στις 7:15 π.μ., σύμφωνα με κοινή δήλωση των τοπικών αρχών και της Nippon Dynawave Packaging. Οι αρχές αρχικά χαρακτήρισαν το περιστατικό ως χημική έκρηξη και στη συνέχεια ως εσωτερική έκρηξη, προτού το αναφερθούν ως ρήξη.

Πολλοί άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων χημικών εγκαυμάτων, και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. Η σοβαρότητα των τραυματισμών τους δεν είναι σαφής, πρόσθεσε.

Ο αριθμός των ασθενών στο περιστατικό είναι «διψήφιος», δήλωσε ο Ρικ Γκρέιβς, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Πόρτλαντ στο Όρεγκον, στο abc. Οι ασθενείς με τραυματικές κακώσεις νοσηλεύονται σε κοντινά ιατρικά κέντρα, ενώ οι ασθενείς με εγκαύματα και έκθεση μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Πόρτλαντ, τα οποία θεωρούνται κέντρα εγκαυμάτων, ανέφερε.

Το PeaceHealth St. John Medical Center στο Λόνγκβιου δήλωσε ότι δέχτηκε εννέα ασθενείς από το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου ενός νεκρού. Έξι βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, ενώ δύο άλλοι ασθενείς έχουν μεταφερθεί, ανέφερε.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι πληροφορίες σχετικά με τους νεκρούς και τους τραυματίες του συμβάντος δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, εν αναμονή της ενημέρωσης των συγγενών. Δεν υπάρχει άμεση απειλή για το κοινό, ανέφεραν οι αρχές.

«Ο χώρος παραμένει σε φάση αποκατάστασης, καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να συντονίζονται στενά με το προσωπικό της εγκατάστασης και τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και οι προσπάθειες αποκατάστασης», επισημαίνεται στη δήλωση.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι εγκαταστάσεις της Nippon Dynawave Packaging Co. περιλαμβάνουν ένα εργοστάσιο χαρτοπολτού και χαρτιού και ένα εργοστάσιο συσκευασίας υγρών, όπου παράγονται υλικά για χαρτομάντιλα, χαρτί εκτύπωσης, ποτήρια, πιάτα, χαρτοκιβώτια και άλλα προϊόντα.

Η εγκατάσταση της Nippon βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ουάσιγκτον και Όρεγκον, κοντά στον ποταμό Κολούμπια. Πρόκειται για εργοστάσιο παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και ένα εργοστάσιο συσκευασίας υγρών, όπου παράγονται υλικά για χαρτομάντιλα, χαρτί εκτύπωσης, ποτήρια, πιάτα, χαρτοκιβώτια και άλλα προϊόντα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διπλή βράβευση για Μαέ, κορυφαίος προπονητής ο Μπεργκ, κορυφαίος νέος ο Παναγιώτης Ανδρέου - Όλες οι βραβεύσεις (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
«Μοιράζουν» κατάρες και υπόσχονται... «θερμή» υποδοχή: Οργή στα social media από υποστηρικτές του Τυχικού για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου
Μας τα χαλάει ο καιρός: Ήλιος το πρωί, καταιγίδες το απόγευμα – Το «μενού» των επόμενων ημερών
Φρίκη στη Γαλλία: Ανήλικοι στραγγάλισαν 11χρονο αγόρι για να του πάρουν δολώματα αξίας λίγων δεκάδων ευρώ
Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €1.000.000
Προσοχή: Νέα online απάτη με δήθεν επιστροφή φόρου – Έκαναν «φτερά» χιλιάδες ευρώ από λογαριασμό πολίτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στον Κώστα Δημητρίου απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου ΘΟΚ

 26.05.2026 - 22:31
Επόμενο άρθρο

Ανακαλύψτε τι κάνει το μαύρο σουσάμι στα γκρίζα μαλλιά – Η αλήθεια πίσω από το νέο trend

 26.05.2026 - 23:41
Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Η Κυβέρνηση θα έχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα κόμματα, όπου μπορούν και συμπίπτουν σε θέματα του προγράμματός της, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός λαός φάνηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία να εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

  •  26.05.2026 - 18:49
«Κραυγή απόγνωσης» έξω από το Προεδρικό: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι την Παρασκευή

«Κραυγή απόγνωσης» έξω από το Προεδρικό: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι την Παρασκευή

  •  26.05.2026 - 20:42
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Καμία ρήξη και κανένα ενδεχόμενο αλλαγής για Υπουργό Δικαιοσύνης και Αρχηγό Αστυνομίας»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Καμία ρήξη και κανένα ενδεχόμενο αλλαγής για Υπουργό Δικαιοσύνης και Αρχηγό Αστυνομίας»

  •  26.05.2026 - 20:09
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για Πάχνα: Διαψεύδουν τα περί προγραμματισμένης θανάτωσης ζώων και δεύτερης δειγματοληψίας

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για Πάχνα: Διαψεύδουν τα περί προγραμματισμένης θανάτωσης ζώων και δεύτερης δειγματοληψίας

  •  26.05.2026 - 20:01
«Μοιράζουν» κατάρες και υπόσχονται... «θερμή» υποδοχή: Οργή στα social media από υποστηρικτές του Τυχικού για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου

«Μοιράζουν» κατάρες και υπόσχονται... «θερμή» υποδοχή: Οργή στα social media από υποστηρικτές του Τυχικού για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου

  •  26.05.2026 - 20:58
Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €1.000.000

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €1.000.000

  •  26.05.2026 - 22:06
Άγριο επεισόδιο στο κέντρο της Λευκωσίας: Μαχαίρωσαν τρεις Ισραηλινούς – Χειροπέδες σε δύο Σύρους

Άγριο επεισόδιο στο κέντρο της Λευκωσίας: Μαχαίρωσαν τρεις Ισραηλινούς – Χειροπέδες σε δύο Σύρους

  •  26.05.2026 - 16:54
Διπλή βράβευση για Μαέ, κορυφαίος προπονητής ο Μπεργκ, κορυφαίος νέος ο Παναγιώτης Ανδρέου - Όλες οι βραβεύσεις (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Διπλή βράβευση για Μαέ, κορυφαίος προπονητής ο Μπεργκ, κορυφαίος νέος ο Παναγιώτης Ανδρέου - Όλες οι βραβεύσεις (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

  •  26.05.2026 - 23:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα