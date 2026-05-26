Τουλάχιστον ένας νεκρός και 8 τραυματίες μετά από έκρηξη δεξαμενής χημικών σε εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον

Το «συμβάν με επικίνδυνα εύφλεκτα υλικά» αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (26/5) στην εταιρεία Nippon Dynawave Packaging στο Λόνγκβιου, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές αρχές.

Μια δεξαμενή που περιείχε λευκό υγρό φέρεται να ράγισε περίπου στις 7:15 π.μ., σύμφωνα με κοινή δήλωση των τοπικών αρχών και της Nippon Dynawave Packaging. Οι αρχές αρχικά χαρακτήρισαν το περιστατικό ως χημική έκρηξη και στη συνέχεια ως εσωτερική έκρηξη, προτού το αναφερθούν ως ρήξη.

Πολλοί άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων χημικών εγκαυμάτων, και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. Η σοβαρότητα των τραυματισμών τους δεν είναι σαφής, πρόσθεσε.

Ο αριθμός των ασθενών στο περιστατικό είναι «διψήφιος», δήλωσε ο Ρικ Γκρέιβς, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Πόρτλαντ στο Όρεγκον, στο abc. Οι ασθενείς με τραυματικές κακώσεις νοσηλεύονται σε κοντινά ιατρικά κέντρα, ενώ οι ασθενείς με εγκαύματα και έκθεση μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Πόρτλαντ, τα οποία θεωρούνται κέντρα εγκαυμάτων, ανέφερε.

Το PeaceHealth St. John Medical Center στο Λόνγκβιου δήλωσε ότι δέχτηκε εννέα ασθενείς από το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου ενός νεκρού. Έξι βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, ενώ δύο άλλοι ασθενείς έχουν μεταφερθεί, ανέφερε.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι πληροφορίες σχετικά με τους νεκρούς και τους τραυματίες του συμβάντος δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, εν αναμονή της ενημέρωσης των συγγενών. Δεν υπάρχει άμεση απειλή για το κοινό, ανέφεραν οι αρχές.

«Ο χώρος παραμένει σε φάση αποκατάστασης, καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να συντονίζονται στενά με το προσωπικό της εγκατάστασης και τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και οι προσπάθειες αποκατάστασης», επισημαίνεται στη δήλωση.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Η εγκατάσταση της Nippon βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ουάσιγκτον και Όρεγκον, κοντά στον ποταμό Κολούμπια. Πρόκειται για εργοστάσιο παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και ένα εργοστάσιο συσκευασίας υγρών, όπου παράγονται υλικά για χαρτομάντιλα, χαρτί εκτύπωσης, ποτήρια, πιάτα, χαρτοκιβώτια και άλλα προϊόντα.