Φρίκη στη Γαλλία: Ανήλικοι στραγγάλισαν 11χρονο αγόρι για να του πάρουν δολώματα αξίας λίγων δεκάδων ευρώ
Φρίκη στη Γαλλία: Ανήλικοι στραγγάλισαν 11χρονο αγόρι για να του πάρουν δολώματα αξίας λίγων δεκάδων ευρώ

 26.05.2026 - 22:26
Δύο έφηβοι που φέρεται να σκότωσαν στραγγαλίζοντάς το, ένα 11χρονο αγόρι στη Ρεν, στη δυτική Γαλλία, υποστηρίζουν πως ήθελαν να «πάρουν εκδίκηση» και να «πάρουν πίσω αλιευτικό εξοπλισμό αξίας μερικών δεκάδων ευρώ», δήλωσε σήμερα ο εισαγγελέας της Ρεν.

Η προσωρινή κράτηση των δύο υπόπτων, ενός αγοριού ηλικίας 16 ετών και ενός κοριτσιού ηλικίας 15 ετών, παρατάθηκε. Αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον δικαστηρίου, όπου ενδέχεται να απαγγελθεί σε βάρος τους η κατηγορία της «ανθρωποκτονίας ανηλίκου», έγινε γνωστό από τον εισαγγελέα Φρεντερίκ Τεγιέ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το πτώμα του θύματος βρέθηκε την Κυριακή, γύρω στις 17.00, σε μια δασώδη περιοχή, στις όχθες του ποταμού Βιλέν. Ο θάνατος του 11χρονου αγοριού, του Τεό, προκλήθηκε από «στραγγαλισμό», επιβεβαίωσε η νεκροψία-νεκροτομή.

Τις αρχές ειδοποίησε ένα ζευγάρι ντόπιων που κάλεσε την αστυνομία «αφού άκουσε τις κραυγές ενός παιδιού», είπε ο εισαγγελέας. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, με «μια πετσέτα μπάνιου γύρω από τον λαιμό του».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το Τεό είχε πάει στο σημείο για να ψαρέψει στον ποταμό, το απόγευμα, μαζί με τους δύο εφήβους. «Οι δύο νέοι εθεάθησαν στη συνέχεια να φεύγουν τρέχοντας», συνέχισε ο Τεγιέ, ενώ ο εξοπλισμός ψαρέματος του θύματος δεν βρέθηκε στην περιοχή.

Αντικρουόμενες καταθέσεις

Η έρευνα επέτρεψε την ταυτοποίηση και προσαγωγή τη Δευτέρα το πρωί του 16χρονου. Το 15χρονο κορίτσι παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα και τέθηκε υπό κράτηση το απόγευμα της Δευτέρας.

«Οι καταθέσεις τους είναι αντικρουόμενες... Την παραμονή της τραγωδίας (το Σάββατο), ψάρευαν μαζί στον Βιλέν και συνεννοήθηκαν να ξαναβρεθούν την επομένη για να ψαρέψουν», εξήγησε ο εισαγγελέας.

«Παραδέχθηκαν πως επιτέθηκαν στον 11χρονο και τον στραγγάλισαν»

«Οι δύο ύποπτοι παραδέχθηκαν πως επιτέθηκαν στον 11χρονο και τον στραγγάλισαν. Κατόπιν, τράπηκαν σε φυγή αρπάζοντας τα σύνεργα ψαρέματος και τα προσωπικά αντικείμενα του Τεό, τα οποία βρέθηκαν στις οικίες τους κατά τη διάρκεια ερευνών», συμπλήρωσε.

«Υποστήριξαν πως επιτέθηκαν στον Τεό για να τον εκδικηθούν και να πάρουν πίσω δολώματα ψαρέματος αξίας λίγων δεκάδων ευρώ, που ο Τεό τους είχε πάρει».

Ο Τεό είχε πει στους γονείς του πως ο 16χρονος που είχε γνωρίσει του «είχε δώσει» αυτά τα δολώματα.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ασπίδα της δημοκρατίας μας ο πολιτισμός σε έναν κόσμο που αλλάζει»

Στον Κώστα Δημητρίου απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου ΘΟΚ

Προεδρικό: Σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών – Συνεχίζεται η συνεργασία με ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ εκτός Βουλής

Η Κυβέρνηση θα έχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα κόμματα, όπου μπορούν και συμπίπτουν σε θέματα του προγράμματός της, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός λαός φάνηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία να εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

