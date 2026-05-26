Ανακαλύψτε τι κάνει το μαύρο σουσάμι στα γκρίζα μαλλιά – Η αλήθεια πίσω από το νέο trend

Στα social media προβάλλεται ως πιο υγιεινή επιλογή σε σχέση με το λευκό σουσάμι, με ισχυρισμούς ότι συμβάλλει στη μείωση του σακχάρου, προστατεύει την καρδιά και ακόμη και ότι μπορεί να «αντιστρέψει» τα γκρίζα μαλλιά.

Πόση αλήθεια όμως υπάρχει πίσω από αυτή την τάση; Η Δρ. Evangeline Mantzioris, διαιτολόγος και διευθύντρια Προγράμματος Διατροφής και Επιστημών Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας εξηγεί με άρθρο της στο The Conversation τα επιστημονικά οφέλη του μαύρου σουσαμιού και πότε χρειάζεται προσοχή.

Τι είναι το μαύρο σουσάμι

Οι σπόροι σουσαμιού υπάρχουν σε διάφορες ποικιλίες – λευκές, κίτρινες και μαύρες – και χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες. Είναι γνωστοί για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη και καλά λιπαρά. Περίπου το 50-64% του σουσαμιού αποτελείται από λιπαρά, γεγονός που το καθιστά πολύτιμο και για την παραγωγή ελαίου.

Το μαύρο σουσάμι, συγκεκριμένα, φαίνεται να υπερέχει ελαφρώς σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά. Περιέχει περισσότερα λιπαρά, πρωτεΐνη και υδατάνθρακες, αλλά και περισσότερη ενέργεια (δηλαδή θερμίδες). Επίσης, έχει γενικά υψηλότερα επίπεδα βιταμινών και μετάλλων. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: οι τιμές αυτές αφορούν ποσότητες περίπου 100 γραμμαρίων, ποσότητα που σπάνια καταναλώνουμε καθημερινά. Στην πράξη, το σουσάμι χρησιμοποιείται κυρίως ως γαρνιτούρα ή σε μικρές ποσότητες, γεγονός που περιορίζει τη συνολική του επίδραση στη διατροφή, σημειώνει η ειδικός.

Τι ισχύει για τα αντιοξειδωτικά και τι δείχνουν οι έρευνες για την υγεία;

Οι σπόροι σουσαμιού περιέχουν αντιοξειδωτικά, ουσίες που προστατεύουν τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες. «Οι ελεύθερες ρίζες σχηματίζονται φυσικά ως υποπροϊόν όλων των σωματικών διεργασιών, όπως η αναπνοή και η κίνηση, καθώς και από την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, το κάπνισμα, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις βιομηχανικές χημικές ουσίες. Αυτές μπορούν να βλάψουν τις πρωτεΐνες, τις κυτταρικές μεμβράνες και το DNA μας» εξηγεί.

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι το μαύρο σουσάμι περιέχει περισσότερες φαινόλες και λιγνάνες, ενώσεις με πιθανή αντιοξειδωτική και καρδιοπροστατευτική δράση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προσφέρει και αποδεδειγμένα μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία. Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από εργαστηριακές ή ζωικές μελέτες.

Μια ανασκόπηση μελετών έδειξε ότι η κατανάλωση σουσαμιού μπορεί να συνδέεται με μικρή μείωση στον δείκτη μάζας σώματος, την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη. Ωστόσο, η ποιότητα των δεδομένων χαρακτηρίστηκε χαμηλή, καθώς πολλές μελέτες είχαν περιορισμούς.

Μόνο μία μελέτη εξέτασε συγκεκριμένα το μαύρο σουσάμι και έδειξε μια μικρή μείωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με προϋπέρταση, μια κατάσταση όπου η αρτηριακή πίεση είναι ελαφρώς υψηλότερη από το φυσιολογικό.

Μπορεί να αντιστρέψει το γκριζάρισμα των μαλλιών;

Παρά τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το μαύρο σουσάμι – ή οποιαδήποτε τροφή – μπορεί να επαναφέρει το φυσικό χρώμα των μαλλιών, σημειώνει η ειδικός.

Υπάρχουν κίνδυνοι;

Το σουσάμι μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σοβαρές. Αν και αφορά μικρό ποσοστό του πληθυσμού, η συχνότητα φαίνεται να αυξάνεται.

Συμπέρασμα

Το μαύρο σουσάμι είναι ένα θρεπτικό τρόφιμο που μπορεί να εμπλουτίσει τη διατροφή μας. Ωστόσο, δεν αποτελεί «θαυματουργή» υπερτροφή. Στην πράξη, είτε επιλέξετε μαύρο είτε λευκό σουσάμι, η διαφορά στην υγεία σας θα είναι μικρή, κυρίως λόγω των μικρών ποσοτήτων που καταναλώνονται.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr