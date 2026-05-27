Σε ποιες περιοχές έρχονται βροχές και καταιγίδες - Τι περιλαμβάνει το καιρικό... μενού

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, νεφώσεις όμως που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά.

Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ στα δυτικά πιθανό να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Την Παρασκευή αυξημένες νεφώσεις στα νοτιοανατολικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή ενώ το Σάββατο αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Μεταχειρισμένα οχήματα: Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην Κύπρο - Τα προβλήματα του κλάδου

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 8 τραυματίες μετά από έκρηξη δεξαμενής χημικών σε εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

