Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Το νέο κοινοβουλευτικό σκηνικό καθιστά σαφές πως καμία πολιτική δύναμη δεν μπορεί να κινηθεί αυτόνομα. Η εκλογή Προέδρου της Βουλής περνά πλέον μέσα από συνεννοήσεις, αριθμητικές ισορροπίες και πολιτικές συνεργασίες, γεγονός που εξηγεί και το έντονο παρασκήνιο των τελευταίων ημερών.

Βάσει της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, για εκλογή από τον πρώτο γύρο απαιτούνται 29 ψήφοι επί συνόλου 56 βουλευτών, δηλαδή απόλυτη πλειοψηφία. Εάν κανένας υποψήφιος δεν καταφέρει να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό, τότε η διαδικασία οδηγείται σε δεύτερο γύρο ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους, όπου εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αυξάνει ακόμη περισσότερο τη σημασία των πολιτικών συμμαχιών, καθώς ακόμη και κόμματα που δεν διαθέτουν μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες μπορούν να εξελιχθούν σε ρυθμιστές της κατάστασης.

Το παρασκήνιο Αννίτας- Νικόλα

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ανάμεσα στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου και τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο.

Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν τα δεδομένα που διαμορφώνονται γύρω από την εκλογή Προέδρου της Βουλής, σε μια περίοδο κατά την οποία όλα τα κόμματα προσπαθούν να χαρτογραφήσουν προθέσεις και διαθέσεις.

Η Αννίτα Δημητρίου έχει ήδη ξεκαθαρίσει στα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ ότι επιθυμεί να επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής, θεωρώντας πως το αποτέλεσμα των εκλογών, που διατήρησε τον ΔΗΣΥ ως πρώτη πολιτική δύναμη, επιτρέπει στο κόμμα να διεκδικήσει εκ νέου το δεύτερο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

Από πλευράς ΔΗΚΟ, ωστόσο, τα δεδομένα παραμένουν πιο ρευστά. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος αποφεύγει μέχρι στιγμής να ανοίξει τα χαρτιά του, τόσο για το κατά πόσο ενδιαφέρεται προσωπικά για την Προεδρία της Βουλής όσο και για το ποια τελικά θα είναι η στάση του κόμματος.

Στις δημόσιες παρεμβάσεις του, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ επανέλαβε αρκετές φορές ότι για την εκλογή Προέδρου της Βουλής απαιτούνται συνεργασίες και ξεκαθάρισε πως το κόμμα του είναι έτοιμο να συνομιλήσει με όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις χωρίς αποκλεισμούς.

Την ίδια ώρα, επιχείρησε να αποσυνδέσει πλήρως τη μάχη της Βουλής από τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία ή πολιτική συναλλαγή που να συνδέει τα δύο ζητήματα.

Το κεντροδεξιό μπλοκ που διαμορφώνεται

Πέρα όμως από τη μάχη της Προεδρίας της Βουλής, ιδιαίτερη πολιτική σημασία αποκτά και η γενικότερη εικόνα που αρχίζει να σχηματίζεται, μέσα στο νέο κοινοβούλιο.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα. δείχνουν πως διαμορφώνεται ένα ισχυρό κεντροδεξιό μπλοκ, στο οποίο μπορούν υπό προϋποθέσεις να συνυπάρξουν ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σε συγκεκριμένα ζητήματα κοινοβουλευτικής ατζέντας.

Παρότι οι πολιτικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων παραμένουν υπαρκτές, η αριθμητική της Βουλής δημιουργεί νέα δεδομένα, ειδικά σε θέματα οικονομίας, μεταναστευτικού, θεσμικών αλλαγών και ζητημάτων ασφάλειας, όπου ενδέχεται να καταγράφονται συγκλίσεις.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί αυξημένες δυσκολίες για το ΑΚΕΛ, το οποίο φαίνεται να εισέρχεται στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο με περιορισμένες δυνατότητες διαμόρφωσης πλειοψηφιών.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ΑΚΕΛ ενδέχεται να βρίσκει στήριξη μόνο από το ΑΛΜΑ σε συγκεκριμένες προτάσεις ή νομοθετικές πρωτοβουλίες, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνεται εύκολα ευρύτερο μέτωπο συνεργασίας.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η στάση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος ξεκαθάρισε δημόσια ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ. Η τοποθέτησή του ουσιαστικά περιορίζει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια δημιουργίας εναλλακτικών συμμαχιών απέναντι στο μπλοκ που φαίνεται να αποκτά κοινοβουλευτική υπεροχή.

Οι επόμενες ώρες κρίνουν πολλά

Τα κομματικά επιτελεία συνεχίζουν τις επαφές και τις διαβουλεύσεις σε όλα τα επίπεδα, με στόχο να διαμορφώσουν τις απαραίτητες πλειοψηφίες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Βουλής.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο ποιος θα εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής, αλλά επεκτείνεται και στο ποιο πολιτικό μπλοκ θα αποκτήσει τον έλεγχο της κοινοβουλευτικής ατζέντας κατά την επόμενη πενταετία.

Η εκλογή της 4ης Ιουνίου αναμένεται, έτσι, να αποτελέσει το πρώτο μεγάλο crash test για τις νέες πολιτικές ισορροπίες, τις μελλοντικές συνεργασίες αλλά και τις στρατηγικές που ήδη αρχίζουν να διαμορφώνονται ενόψει των επόμενων μεγάλων πολιτικών αναμετρήσεων.