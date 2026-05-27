Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΧριστόφορος Τορναρίτης: «Ο κυπριακός λαός θέλει δούλεμα, όχι αλήθειες» – Το μέλλον του «Σήκου Πάνω» και τα πυρά κατά πάντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστόφορος Τορναρίτης: «Ο κυπριακός λαός θέλει δούλεμα, όχι αλήθειες» – Το μέλλον του «Σήκου Πάνω» και τα πυρά κατά πάντων

 27.05.2026 - 09:21
Χριστόφορος Τορναρίτης: «Ο κυπριακός λαός θέλει δούλεμα, όχι αλήθειες» – Το μέλλον του «Σήκου Πάνω» και τα πυρά κατά πάντων

Σε αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος προχώρησε ο Χριστόφορος Τορναρίτης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή του Sigma «Πρωτοσέλιδο», ενώ παράλληλα άνοιξε τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα του κινήματος «Σήκου Πάνω».

Ο Χριστόφορος Τορναρίτης, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τον προσωπικό του στόχο, ωστόσο εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ τόσο κατά του πολιτικού συστήματος όσο και κατά της νοοτροπίας των ίδιων των ψηφοφόρων.

​Αναφερόμενος στην πορεία του «Σήκου Πάνω» στις κάλπες, ο Χριστόφορος Τορναρίτης υπογράμμισε ότι οι περίπου 2.000 ψήφοι που έλαβε το κίνημα αποτελούν άθλο, αν αναλογιστεί κανείς ότι η προεκλογική εκστρατεία διήρκεσε μόλις δεκαπέντε ημέρες και διεξήχθη με ελάχιστα μέσα, απέναντι σε συστημικά κόμματα και δημοσκοπήσεις που τους απέκλειαν. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως ο ίδιος δεν επεδίωξε ποτέ καρέκλες, ρόλους προέδρου ή γραμματέα, καθώς η ελευθερία του είναι πάνω από όλα, ενώ αποκάλυψε πως η αρχική του πρόθεση ήταν να μαζέψει ανθρώπους της αυτογνωσίας και ψυχολόγους, κάτι που αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τορναρίτης για «Σήκου Πάνω»: «Παραμένω ο ιδρυτής – Έρχονται εκλογές και αναδιοργάνωση»

​Όσον αφορά την ανακοίνωση του προέδρου του κόμματος, Σωτήρη Χρήστου, η οποία ερμηνεύτηκε από πολλούς ως «άδειασμα» προς το πρόσωπό του, ο κύριος Τορναρίτης έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφωνία. Περιέγραψε τον κύριο Χρήστου ως έναν αξιόλογο άνθρωπο με τεράστιες γνώσεις, ο οποίος όμως έχει το «πάθος» να στέλνει επιστολές, κάτι που έπραξε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου προς το ΡΙΚ, χρησιμοποιώντας τη δική του αναγνωρισιμότητα για να καταγγείλει τον αποκλεισμό του κινήματος από τα τηλεοπτικά debates.

​Ο Χριστόφορος Τορναρίτης στράφηκε και προς τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κόσμος στην Κύπρο έχει μάθει να ζει μέσα στην αυτοκαταστροφή και επιζητά την ψευδαίσθηση και το «δούλευμα» αντί για τις σκληρές αλήθειες. Σημείωσε με νόημα ότι οι ψηφοφόροι προτιμούν πολιτικούς που τους τάζουν διορισμούς, σπίτια και ρουσφέτια, παρά ανθρώπους που τους καλούν να ξυπνήσουν πνευματικά, παραλληλίζοντας την πολιτική κατάσταση με τα όσα έζησε στο παρελθόν κατά τη θητεία του στα διοικητικά του Ολυμπιακού Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Τριγμοί» μεταξύ ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ και Τορναρίτη - «Δεν διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα έκφρασης επίσημων αποφάσεων»

​Στο στόχαστρό του βρέθηκαν τόσο τα παραδοσιακά κόμματα όσο και ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, για τον οποίο δήλωσε πως είχε ζητήσει από τους υποψηφίους του «Σήκου Πάνω» να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί του μέρες πριν από τις εκλογές. Παράλληλα, άφησε σαφές υπονοούμενο για υπό εξέλιξη έρευνες που αφορούν τον γνωστό YouTuber από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά από καταγγελίες που έφτασαν εις γνώσιν του.

​Στο κρίσιμο ερώτημα για το τι μέλλει γενέσθαι με την πολιτική του παρουσία και το ίδιο το κίνημα, ο Χριστόφορος Τορναρίτης ήταν ξεκάθαρος, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό και δεν μπορεί να πει ψέματα για να επιβιώσει σε αυτόν τον χώρο. Ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα συζητήσει με τους υπόλοιπους σαράντα υποψηφίους για να διαφανεί ποιοι επιθυμούν να συνεχίσουν, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα «Σήκου Πάνω», καθώς αυτό αποτελεί το προσωπικό του σύνθημα εδώ και δεκαεπτά χρόνια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά γιγάντιο καλαμάρι μεγαλύτερο από λεωφορείο
Video: Σάλος από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου από αστυνομικό σε σχολείο στις ΗΠΑ
Ευθύμιος Δίπλαρος: Ο μαέστρος μιας άρτιας εκλογικής εκστρατείας και ενορχηστρωτής της μεγάλης νίκης του ΔΗΣΥ
Επιτέθηκε σε αστυνομικό και κατέληξε με χειροπέδες - Φόρεσαν χειροπέδες για κατοχή ναρκωτικών
Μεταχειρισμένα οχήματα: Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην Κύπρο - Τα προβλήματα του κλάδου
Αξίζει τελικά να σπουδάζουν οι νέοι; Ο πραγματικός ρόλος του πανεπιστημίου και το κυπριακό «δίλημμα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ένα από τα πιο iconic rooftops της Λευκωσίας επιστρέφει – Ανανεωμένο μενού και νέα cocktails – Πότε κάνει comeback

 27.05.2026 - 09:27
Επόμενο άρθρο

«Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος» επίδοξος διαρρήκτης στη Λεμεσό - Τον... πρόδωσε πολίτης και φόρεσε χειροπέδες

 27.05.2026 - 09:39
Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Η μάχη για την Προεδρία της Βουλής εξελίσσεται ήδη στο πρώτο μεγάλο πολιτικό τεστ μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τις διεργασίες να εντείνονται καθημερινά και τα κόμματα να επιχειρούν να διαμορφώσουν πλειοψηφίες που θα καθορίσουν όχι μόνο το αποτέλεσμα της 4ης Ιουνίου, αλλά και τη συνολική λειτουργία της νέας Βουλής τα επόμενα πέντε χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

  •  27.05.2026 - 06:22
Λετυμπιώτης: «Όποιος σχεδιάζει για τις Προεδρικές του 2028 χάνει την ουσία»

Λετυμπιώτης: «Όποιος σχεδιάζει για τις Προεδρικές του 2028 χάνει την ουσία»

  •  27.05.2026 - 06:54
Ευθύμιος Δίπλαρος: Ο μαέστρος μιας άρτιας εκλογικής εκστρατείας και ενορχηστρωτής της μεγάλης νίκης του ΔΗΣΥ

Ευθύμιος Δίπλαρος: Ο μαέστρος μιας άρτιας εκλογικής εκστρατείας και ενορχηστρωτής της μεγάλης νίκης του ΔΗΣΥ

  •  27.05.2026 - 07:23
Λάβρος ο Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό - «Τραγικές καταστάσεις.. πίσω από τα γεγονότα βρισκόταν μια κλίκα»

Λάβρος ο Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό - «Τραγικές καταστάσεις.. πίσω από τα γεγονότα βρισκόταν μια κλίκα»

  •  27.05.2026 - 08:57
Πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Φειδίας: Βρήκε ενδιαφέρουσες τις ιδέες του για συντάξεις και γεννήσεις ο ΠτΔ

Πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Φειδίας: Βρήκε ενδιαφέρουσες τις ιδέες του για συντάξεις και γεννήσεις ο ΠτΔ

  •  27.05.2026 - 09:09
Χριστόφορος Τορναρίτης: «Ο κυπριακός λαός θέλει δούλεμα, όχι αλήθειες» – Το μέλλον του «Σήκου Πάνω» και τα πυρά κατά πάντων

Χριστόφορος Τορναρίτης: «Ο κυπριακός λαός θέλει δούλεμα, όχι αλήθειες» – Το μέλλον του «Σήκου Πάνω» και τα πυρά κατά πάντων

  •  27.05.2026 - 09:21
Μεταχειρισμένα οχήματα: Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην Κύπρο - Τα προβλήματα του κλάδου

Μεταχειρισμένα οχήματα: Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην Κύπρο - Τα προβλήματα του κλάδου

  •  27.05.2026 - 06:28
Αξίζει τελικά να σπουδάζουν οι νέοι; Ο πραγματικός ρόλος του πανεπιστημίου και το κυπριακό «δίλημμα»

Αξίζει τελικά να σπουδάζουν οι νέοι; Ο πραγματικός ρόλος του πανεπιστημίου και το κυπριακό «δίλημμα»

  •  27.05.2026 - 06:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα