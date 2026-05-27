Χριστόφορος Τορναρίτης: «Ο κυπριακός λαός θέλει δούλεμα, όχι αλήθειες» – Το μέλλον του «Σήκου Πάνω» και τα πυρά κατά πάντων

Ο Χριστόφορος Τορναρίτης, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τον προσωπικό του στόχο, ωστόσο εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ τόσο κατά του πολιτικού συστήματος όσο και κατά της νοοτροπίας των ίδιων των ψηφοφόρων.

​Αναφερόμενος στην πορεία του «Σήκου Πάνω» στις κάλπες, ο Χριστόφορος Τορναρίτης υπογράμμισε ότι οι περίπου 2.000 ψήφοι που έλαβε το κίνημα αποτελούν άθλο, αν αναλογιστεί κανείς ότι η προεκλογική εκστρατεία διήρκεσε μόλις δεκαπέντε ημέρες και διεξήχθη με ελάχιστα μέσα, απέναντι σε συστημικά κόμματα και δημοσκοπήσεις που τους απέκλειαν. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως ο ίδιος δεν επεδίωξε ποτέ καρέκλες, ρόλους προέδρου ή γραμματέα, καθώς η ελευθερία του είναι πάνω από όλα, ενώ αποκάλυψε πως η αρχική του πρόθεση ήταν να μαζέψει ανθρώπους της αυτογνωσίας και ψυχολόγους, κάτι που αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο.

​Όσον αφορά την ανακοίνωση του προέδρου του κόμματος, Σωτήρη Χρήστου, η οποία ερμηνεύτηκε από πολλούς ως «άδειασμα» προς το πρόσωπό του, ο κύριος Τορναρίτης έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφωνία. Περιέγραψε τον κύριο Χρήστου ως έναν αξιόλογο άνθρωπο με τεράστιες γνώσεις, ο οποίος όμως έχει το «πάθος» να στέλνει επιστολές, κάτι που έπραξε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου προς το ΡΙΚ, χρησιμοποιώντας τη δική του αναγνωρισιμότητα για να καταγγείλει τον αποκλεισμό του κινήματος από τα τηλεοπτικά debates.

​Ο Χριστόφορος Τορναρίτης στράφηκε και προς τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κόσμος στην Κύπρο έχει μάθει να ζει μέσα στην αυτοκαταστροφή και επιζητά την ψευδαίσθηση και το «δούλευμα» αντί για τις σκληρές αλήθειες. Σημείωσε με νόημα ότι οι ψηφοφόροι προτιμούν πολιτικούς που τους τάζουν διορισμούς, σπίτια και ρουσφέτια, παρά ανθρώπους που τους καλούν να ξυπνήσουν πνευματικά, παραλληλίζοντας την πολιτική κατάσταση με τα όσα έζησε στο παρελθόν κατά τη θητεία του στα διοικητικά του Ολυμπιακού Λευκωσίας.

​Στο στόχαστρό του βρέθηκαν τόσο τα παραδοσιακά κόμματα όσο και ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, για τον οποίο δήλωσε πως είχε ζητήσει από τους υποψηφίους του «Σήκου Πάνω» να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί του μέρες πριν από τις εκλογές. Παράλληλα, άφησε σαφές υπονοούμενο για υπό εξέλιξη έρευνες που αφορούν τον γνωστό YouTuber από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά από καταγγελίες που έφτασαν εις γνώσιν του.

​Στο κρίσιμο ερώτημα για το τι μέλλει γενέσθαι με την πολιτική του παρουσία και το ίδιο το κίνημα, ο Χριστόφορος Τορναρίτης ήταν ξεκάθαρος, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό και δεν μπορεί να πει ψέματα για να επιβιώσει σε αυτόν τον χώρο. Ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα συζητήσει με τους υπόλοιπους σαράντα υποψηφίους για να διαφανεί ποιοι επιθυμούν να συνεχίσουν, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα «Σήκου Πάνω», καθώς αυτό αποτελεί το προσωπικό του σύνθημα εδώ και δεκαεπτά χρόνια.