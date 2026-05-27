Αρρωστημένη υπόθεση στη Γαλλία: Την έβαζε να πίνει ούρα και να τη βιάζουν άντρες - «Σταμάτησα να μετράω στους 487»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από την απόφαση της 42χρονης να μιλήσει δημόσια, εμπνευσμένη από τη Ζιζέλ Πελικό, τη Γαλλίδα που είχε καταγγείλει ότι ο σύζυγός της τη νάρκωνε ώστε να βιάζεται από αγνώστους.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Μπουτσί παραδέχθηκε σειρά αποτρόπαιων πράξεων, ανάμεσά τους στραγγαλισμούς, καψίματα και πράξεις κτηνοβασίας, επιμένοντας ωστόσο ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια».

(Screenshot from Youtube)

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η σύντροφός του είχε συναινέσει και ότι «δεν πίστευε πως της προκαλούσε κακό», παρά τα μηνύματα που παρουσίασε η εισαγγελία και στα οποία την απειλούσε ακόμη και με θάνατο αν δεν υπάκουε στις εντολές του.

Η Λετίσια κατέθεσε ότι ζούσε σε «διαρκή φόβο» καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, από το 2015 έως το 2022, περιγράφοντας την κακοποίηση ως «ωμή βία».

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες»

«Σιγά σιγά ένιωθα ότι πέθαινα μέσα μου. Με κάθε πράξη που μου επέβαλλε, ένα κομμάτι μου έσπαγε οριστικά», είπε κλαίγοντας στο δικαστήριο. Σύμφωνα με την ίδια, ο Μπουτσί τη μετέτρεψε ουσιαστικά σε «σκλάβα» και σταδιακά άρχισε να την εξαναγκάζει να συνευρίσκεται σεξουαλικά με άλλους άντρες.

Η πρώτη φορά, όπως κατέθεσε, έγινε τα Χριστούγεννα του 2015 σε σταθμό αυτοκινητοδρόμου, ενώ εκείνος άκουγε τηλεφωνικά τι συνέβαινε. «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ανάμεσά τους βρίσκονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι», ενώ ορισμένους τούς είχε συναντήσει έως και δέκα φορές. Σε μία από τις πιο σοκαριστικές αποκαλύψεις, η γυναίκα είπε ότι αναγκάστηκε να συνευρεθεί με οδηγό φορτηγού μόλις μία ημέρα αφότου είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά τη γέννηση της κόρης τους το 2017.

(Screenshot from Youtube)

«Ήθελε να καταλαβαίνω τι μου συνέβαινε»

Σε αντίθεση με την υπόθεση Πελικό, όπου η γυναίκα ναρκωνόταν πριν από τους βιασμούς, η Λετίσια παρέμενε σε συνείδηση. «Ήθελε να καταλαβαίνω τι μου συνέβαινε», είχε δηλώσει πριν από τη δίκη. «Τα θυμάμαι όλα». Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια κάθειρξη, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να επαναλάβει παρόμοιες πράξεις σε άλλη γυναίκα όταν αποφυλακιστεί.

Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 25 χρόνια φυλάκισης, με δυνατότητα αποφυλάκισης αφού εκτίσει περίπου τα δύο τρίτα της ποινής του.

Η Λετίσια δήλωσε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια ώστε να μην αισθάνεται πλέον ντροπή για όσα υπέστη και για να ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες να καταγγέλλουν την κακοποίηση.

ΠΗΓΗ: Έθνος