Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑρρωστημένη υπόθεση στη Γαλλία: Την έβαζε να πίνει ούρα και να τη βιάζουν άντρες - «Σταμάτησα να μετράω στους 487»
ΔΙΕΘΝΗ

Αρρωστημένη υπόθεση στη Γαλλία: Την έβαζε να πίνει ούρα και να τη βιάζουν άντρες - «Σταμάτησα να μετράω στους 487»

 27.05.2026 - 09:19
Αρρωστημένη υπόθεση στη Γαλλία: Την έβαζε να πίνει ούρα και να τη βιάζουν άντρες - «Σταμάτησα να μετράω στους 487»

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η υπόθεση του 51χρονου τραπεζίτη Γκιγιόμ Μπουτσί, ο οποίος καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης για τον βασανισμό και τον βιασμό της πρώην συντρόφου του, Λετίσια Ρ, μητέρας τεσσάρων παιδιών. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας, επί επτά χρόνια υπέστη ακραία κακοποίηση, εξαναγκασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από την απόφαση της 42χρονης να μιλήσει δημόσια, εμπνευσμένη από τη Ζιζέλ Πελικό, τη Γαλλίδα που είχε καταγγείλει ότι ο σύζυγός της τη νάρκωνε ώστε να βιάζεται από αγνώστους.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Μπουτσί παραδέχθηκε σειρά αποτρόπαιων πράξεων, ανάμεσά τους στραγγαλισμούς, καψίματα και πράξεις κτηνοβασίας, επιμένοντας ωστόσο ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια».

(Screenshot from Youtube)
(Screenshot from Youtube)

 

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η σύντροφός του είχε συναινέσει και ότι «δεν πίστευε πως της προκαλούσε κακό», παρά τα μηνύματα που παρουσίασε η εισαγγελία και στα οποία την απειλούσε ακόμη και με θάνατο αν δεν υπάκουε στις εντολές του.

Η Λετίσια κατέθεσε ότι ζούσε σε «διαρκή φόβο» καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, από το 2015 έως το 2022, περιγράφοντας την κακοποίηση ως «ωμή βία».

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες»

«Σιγά σιγά ένιωθα ότι πέθαινα μέσα μου. Με κάθε πράξη που μου επέβαλλε, ένα κομμάτι μου έσπαγε οριστικά», είπε κλαίγοντας στο δικαστήριο. Σύμφωνα με την ίδια, ο Μπουτσί τη μετέτρεψε ουσιαστικά σε «σκλάβα» και σταδιακά άρχισε να την εξαναγκάζει να συνευρίσκεται σεξουαλικά με άλλους άντρες.

Η πρώτη φορά, όπως κατέθεσε, έγινε τα Χριστούγεννα του 2015 σε σταθμό αυτοκινητοδρόμου, ενώ εκείνος άκουγε τηλεφωνικά τι συνέβαινε. «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ανάμεσά τους βρίσκονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι», ενώ ορισμένους τούς είχε συναντήσει έως και δέκα φορές. Σε μία από τις πιο σοκαριστικές αποκαλύψεις, η γυναίκα είπε ότι αναγκάστηκε να συνευρεθεί με οδηγό φορτηγού μόλις μία ημέρα αφότου είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά τη γέννηση της κόρης τους το 2017.

 

(Screenshot from Youtube)
(Screenshot from Youtube)

«Ήθελε να καταλαβαίνω τι μου συνέβαινε»

Σε αντίθεση με την υπόθεση Πελικό, όπου η γυναίκα ναρκωνόταν πριν από τους βιασμούς, η Λετίσια παρέμενε σε συνείδηση. «Ήθελε να καταλαβαίνω τι μου συνέβαινε», είχε δηλώσει πριν από τη δίκη. «Τα θυμάμαι όλα». Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια κάθειρξη, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να επαναλάβει παρόμοιες πράξεις σε άλλη γυναίκα όταν αποφυλακιστεί.

Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 25 χρόνια φυλάκισης, με δυνατότητα αποφυλάκισης αφού εκτίσει περίπου τα δύο τρίτα της ποινής του.

Η Λετίσια δήλωσε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια ώστε να μην αισθάνεται πλέον ντροπή για όσα υπέστη και για να ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες να καταγγέλλουν την κακοποίηση.

ΠΗΓΗ: Έθνος

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά γιγάντιο καλαμάρι μεγαλύτερο από λεωφορείο
Video: Σάλος από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου από αστυνομικό σε σχολείο στις ΗΠΑ
Ευθύμιος Δίπλαρος: Ο μαέστρος μιας άρτιας εκλογικής εκστρατείας και ενορχηστρωτής της μεγάλης νίκης του ΔΗΣΥ
Επιτέθηκε σε αστυνομικό και κατέληξε με χειροπέδες - Φόρεσαν χειροπέδες για κατοχή ναρκωτικών
Μεταχειρισμένα οχήματα: Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην Κύπρο - Τα προβλήματα του κλάδου
Αξίζει τελικά να σπουδάζουν οι νέοι; Ο πραγματικός ρόλος του πανεπιστημίου και το κυπριακό «δίλημμα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έφυγε» ο Λουκάς Κωνσταντινίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 27.05.2026 - 09:19
Επόμενο άρθρο

Ένα από τα πιο iconic rooftops της Λευκωσίας επιστρέφει – Ανανεωμένο μενού και νέα cocktails – Πότε κάνει comeback

 27.05.2026 - 09:27
Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Η μάχη για την Προεδρία της Βουλής εξελίσσεται ήδη στο πρώτο μεγάλο πολιτικό τεστ μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τις διεργασίες να εντείνονται καθημερινά και τα κόμματα να επιχειρούν να διαμορφώσουν πλειοψηφίες που θα καθορίσουν όχι μόνο το αποτέλεσμα της 4ης Ιουνίου, αλλά και τη συνολική λειτουργία της νέας Βουλής τα επόμενα πέντε χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

  •  27.05.2026 - 06:22
Λετυμπιώτης: «Όποιος σχεδιάζει για τις Προεδρικές του 2028 χάνει την ουσία»

Λετυμπιώτης: «Όποιος σχεδιάζει για τις Προεδρικές του 2028 χάνει την ουσία»

  •  27.05.2026 - 06:54
Ευθύμιος Δίπλαρος: Ο μαέστρος μιας άρτιας εκλογικής εκστρατείας και ενορχηστρωτής της μεγάλης νίκης του ΔΗΣΥ

Ευθύμιος Δίπλαρος: Ο μαέστρος μιας άρτιας εκλογικής εκστρατείας και ενορχηστρωτής της μεγάλης νίκης του ΔΗΣΥ

  •  27.05.2026 - 07:23
Λάβρος ο Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό - «Τραγικές καταστάσεις.. πίσω από τα γεγονότα βρισκόταν μια κλίκα»

Λάβρος ο Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό - «Τραγικές καταστάσεις.. πίσω από τα γεγονότα βρισκόταν μια κλίκα»

  •  27.05.2026 - 08:57
Πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Φειδίας: Βρήκε ενδιαφέρουσες τις ιδέες του για συντάξεις και γεννήσεις ο ΠτΔ

Πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Φειδίας: Βρήκε ενδιαφέρουσες τις ιδέες του για συντάξεις και γεννήσεις ο ΠτΔ

  •  27.05.2026 - 09:09
Χριστόφορος Τορναρίτης: «Ο κυπριακός λαός θέλει δούλεμα, όχι αλήθειες» – Το μέλλον του «Σήκου Πάνω» και τα πυρά κατά πάντων

Χριστόφορος Τορναρίτης: «Ο κυπριακός λαός θέλει δούλεμα, όχι αλήθειες» – Το μέλλον του «Σήκου Πάνω» και τα πυρά κατά πάντων

  •  27.05.2026 - 09:21
Μεταχειρισμένα οχήματα: Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην Κύπρο - Τα προβλήματα του κλάδου

Μεταχειρισμένα οχήματα: Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην Κύπρο - Τα προβλήματα του κλάδου

  •  27.05.2026 - 06:28
Αξίζει τελικά να σπουδάζουν οι νέοι; Ο πραγματικός ρόλος του πανεπιστημίου και το κυπριακό «δίλημμα»

Αξίζει τελικά να σπουδάζουν οι νέοι; Ο πραγματικός ρόλος του πανεπιστημίου και το κυπριακό «δίλημμα»

  •  27.05.2026 - 06:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα