Ένα από τα πιο iconic rooftops της Λευκωσίας επιστρέφει – Ανανεωμένο μενού και νέα cocktails – Πότε κάνει comeback

Το διάσημο spot θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του την Πέμπτη 28 Μαΐου, προτείνοντας ένα ανανεωμένο μενού, νέα cocktail λίστα και την ίδια ξεχωριστή φιλοσοφία που το καθιέρωσε ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα μαγαζιά της πρωτεύουσας.

Στο τιμόνι της κουζίνας θα βρίσκεται και φέτος ο γνωστός και βραβευμένος Ελλαδίτης chef Άγγελος Μπακόπουλος, ο οποίος υπογράφει ένα μενού με δημιουργική, μοντέρνα και αυθεντική προσέγγιση. Μεσογειακές γεύσεις με fusion επιρροές υπόσχονται μία ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία σε όους αγαπούν το καλό φαγητό.

Παράλληλα, η signature cocktail list ανανεώνεται, ενώ η μουσική και η συνολική ατμόσφαιρα θα μας χαρίσουν ακόμη ένα καλοκαίρι γεμάτο βραδιές με urban χαρακτήρα και αίσθηση αστικής απόδρασης, με φόντο τα φώτα της Παλιάς Λευκωσίας.

Όλα αυτά εκτυλίσσονται στο υπερυψωμένο σκηνικό του Balza, στον 7ο όροφο του Μεγάρου Χατζησάββα, στη γωνία Λεωφόρου Ευαγόρου και Ομήρου, στην καρδιά της Λευκωσίας.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus