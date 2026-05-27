Πισίνες, cabanas και sunset vibes στο νέο hot spot της Αγίας Νάπας - Κάνε τώρα κράτηση

Σε έναν εντυπωσιακό χώρο 3.000 τ.μ., ανάμεσα σε εξωτικές πισίνες, φοίνικες, elegant sunbeds, floating beds και ιδιωτικά cabanas, δημιουργείται ένα σκηνικό που θυμίζει tropical resort του εξωτερικού. Ένας προορισμός σχεδιασμένος τόσο για τους επισκέπτες του resort όσο και για όσους αναζητούν το απόλυτο day pass experience του καλοκαιριού.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται το Mānna Restaurant, που φέρνει δίπλα στο νερό προσεγμένες γεύσεις, δροσιστικά cocktails και elevated all-day επιλογές, ενώ DJs, χαλαρά beats και curated μουσικές δημιουργούν από νωρίς το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα την πιο ανεβαστική ατμόσφαιρα.

Με boho-luxury αισθητική, lounge vibes και μια ενέργεια που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ηρεμία και τη διασκέδαση, το AYĀ Summer Club έρχεται για να γίνει το νέο summer hotspot της Αγίας Νάπας.

ΙΝFO:

AYÃ Resort (μέλος των All&More Hotels and Resorts, allandmorehotels.com), 5-star Resort (Adults Only)

Διεύθυνση: Φιλίνας 31, 5330 Αγία Νάπα

Τηλέφωνο: +357 23300990

Website: www.aya-resort.com

Email: [email protected]

Κρατήσεις: [email protected]

WhatsApp: +35799960700