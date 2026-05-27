H Ryanair ανακοίνωσε καλοκαιρινά ταξίδια σε 12 προορισμούς - Τιμές που αρχίζουν από €14.99 – Τρέξε να προλάβεις

Στη λίστα των πιο οικονομικών επιλογών θα βρεις τη Ρουμανία και τη Μάλτα με πτήσεις προς Βουκουρέστι και Μάλτα από €14.99, ενώ στην ίδια τιμή μπορείς να ταξιδέψεις και στην Ιταλία, με επιλογές όπως Μιλάνο Μπέργκαμο, Νάπολη και Ρώμη.

Για όσους θέλουν να ανακαλύψουν νέους προορισμούς στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, υπάρχουν επίσης:

Ζάγκρεμπ από €14.99

Σόφια από €17.99

Μπρατισλάβα από €27.99

Βιέννη από €32.19

Ενώ οι λάτρεις της Πολωνίας μπορούν να πετάξουν προς:

Βαρσοβία Modlin από €31.32

Βρότσλαβ από €31.59

Πόζναν από €32.99

Η προσφορά αφορά κρατήσεις μέχρι τις 31 Μαΐου 2026, για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 1 Μαΐου μέχρι 31 Αυγούστου 2026, δίνοντας την τέλεια αφορμή για καλοκαιρινές αποδράσεις χωρίς μεγάλο budget.

Είτε ψάχνεις για ιταλικό καλοκαίρι, βαλκανικά city breaks ή μια γρήγορη ευρωπαϊκή εξόρμηση, οι νέες προσφορές της Ryanair κάνουν το “escape the everyday” πιο εύκολο από ποτέ.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus