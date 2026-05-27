Travel
H Ryanair ανακοίνωσε καλοκαιρινά ταξίδια σε 12 προορισμούς - Τιμές που αρχίζουν από €14.99 – Τρέξε να προλάβεις

 27.05.2026 - 09:07
Η Ryanair φέρνει νέες low cost αποδράσεις από την Κύπρο και οι τιμές ξεκινούν από μόλις €14.99! Αν σκέφτεσαι ένα σύντομο city break ή καλοκαιρινές διακοπές στην Ευρώπη, τώρα είναι ίσως η καλύτερη στιγμή να κλείσεις εισιτήρια, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε προσφορές για πτήσεις από την Πάφο προς δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Στη λίστα των πιο οικονομικών επιλογών θα βρεις τη Ρουμανία και τη Μάλτα με πτήσεις προς Βουκουρέστι και Μάλτα από €14.99, ενώ στην ίδια τιμή μπορείς να ταξιδέψεις και στην Ιταλία, με επιλογές όπως Μιλάνο Μπέργκαμο, Νάπολη και Ρώμη.

Για όσους θέλουν να ανακαλύψουν νέους προορισμούς στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, υπάρχουν επίσης:

Ζάγκρεμπ από €14.99

Σόφια από €17.99

Μπρατισλάβα από €27.99

Βιέννη από €32.19

Ενώ οι λάτρεις της Πολωνίας μπορούν να πετάξουν προς:

Βαρσοβία Modlin από €31.32

Βρότσλαβ από €31.59

Πόζναν από €32.99

Η προσφορά αφορά κρατήσεις μέχρι τις 31 Μαΐου 2026, για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 1 Μαΐου μέχρι 31 Αυγούστου 2026, δίνοντας την τέλεια αφορμή για καλοκαιρινές αποδράσεις χωρίς μεγάλο budget.

Είτε ψάχνεις για ιταλικό καλοκαίρι, βαλκανικά city breaks ή μια γρήγορη ευρωπαϊκή εξόρμηση, οι νέες προσφορές της Ryanair κάνουν το “escape the everyday” πιο εύκολο από ποτέ.

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου

Πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Φειδίας: Βρήκε ενδιαφέρουσες τις ιδέες του για συντάξεις και γεννήσεις ο ΠτΔ

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Κλειδώνουν συμμαχίες για τη Βουλή – Το παρασκήνιο Αννίτας και Νικόλα, το κεντροδεξιό μπλοκ και οι νέες ισορροπίες

Η μάχη για την Προεδρία της Βουλής εξελίσσεται ήδη στο πρώτο μεγάλο πολιτικό τεστ μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τις διεργασίες να εντείνονται καθημερινά και τα κόμματα να επιχειρούν να διαμορφώσουν πλειοψηφίες που θα καθορίσουν όχι μόνο το αποτέλεσμα της 4ης Ιουνίου, αλλά και τη συνολική λειτουργία της νέας Βουλής τα επόμενα πέντε χρόνια.

