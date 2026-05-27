SOS Καρούσου για τον τουρισμό: «Κινδυνεύουν οι αεροπορικές συνδέσεις της Κύπρου – Η Κυβέρνηση να ξυπνήσει πριν να είναι αργά»

Σε μια αυστηρή γραπτή του δήλωση, ο κύριος Καρούσος υπογραμμίζει ότι οι Βρυξέλλες κινούνται προς τον ουσιαστικό τερματισμό των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα, γεγονός που μεταφράζεται σε κατάργηση των σχεδίων κινήτρων για την ανάπτυξη νέων αεροπορικών συνδέσεων, αλλά και στην παύση της στήριξης των ίδιων των αεροδρομίων.

​Οι προτεινόμενες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις αναμένεται να σφίξουν τη θηλιά γύρω από τις αερομεταφορές της Κύπρου, καθώς περιλαμβάνουν την αυστηροποίηση των όρων για επενδυτικές ενισχύσεις σε αερολιμένες, την πλήρη κατάργηση της ενίσχυσης εκκίνησης για νέες αεροπορικές γραμμές, καθώς και μια αναθεωρημένη αξιολόγηση για το πώς αυτές οι ενισχύσεις επηρεάζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ γειτονικών αεροδρομίων.

​Ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθαρίζει ότι για ένα νησιωτικό κράτος όπως η Κύπρος, η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μια απλή τεχνοκρατική συζήτηση, αλλά ένα ζήτημα μείζονος εθνικής σημασίας. Η συνδεσιμότητα της χώρας, η προσέλκυση νέων αγορών και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας κρέμονται από μια κλωστή, αφού εξαρτώνται άμεσα από τη δυνατότητα να επιδοτούνται και να στηρίζονται νέες πτήσεις.

​Με τη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ολοκληρώνεται στις 11 Ιουνίου, ο Γιάννης Καρούσος στρέφει τα βέλη του προς την εκτελεστική εξουσία, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα και άμεσα για τις ενέργειές της. Θέτει μάλιστα πιεστικά ερωτήματα για το αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταθέσει επίσημη θέση, ποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις έγιναν μέχρι σήμερα στις Βρυξέλλες, αν διεκδικήθηκαν εξαιρέσεις για τα νησιωτικά κράτη και αν υπάρχει, τελικά, μια συγκροτημένη στρατηγική προστασίας των αεροπορικών μας συνδέσεων.

​«Η Κύπρος δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά ευρωπαϊκές αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον του τουρισμού και της οικονομίας της», διαμηνύει ο κύριος Καρούσος, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες.

​Σύμφωνα με τον ίδιο, αν χαθεί η δυνατότητα παροχής κινήτρων, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με λιγότερες αεροπορικές επιλογές, τεράστια δυσκολία στην προσέλκυση νέων τουριστικών αγορών και ένα βαρύ πλήγμα στην τουριστική ανάπτυξη. Το μήνυμα προς το Προεδρικό είναι σαφές: η χώρα χρειάζεται τώρα έγκαιρη παρέμβαση, ισχυρές ευρωπαϊκές συμμαχίες, σοβαρή διεκδίκηση και κυρίως, φωνή και παρουσία στην Ευρώπη πριν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, και όχι κατόπιν εορτής.

Διαβάστε αυτούσια την γραπτή δήλωση του Γιάννη Καρούσου:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί αλλαγές που ουσιαστικά οδηγούν στον τερματισμό των κρατικών ενισχύσεων στις αερομεταφορές, όπως τα σχέδια κινήτρων για την ανάπτυξη νέων αεροπορικών συνδέσεων αλλά και τη στήριξη αεροδρομίων.

Μεταξύ των βασικών προτεινόμενων αλλαγών περιλαμβάνονται:

⁠ ⁠Η αυστηροποίηση των όρων για τη χορήγηση λειτουργικών και επενδυτικών ενισχύσεων προς αερολιμένες.

⁠ ⁠Η κατάργηση της ενίσχυσης εκκίνησης για νέες αεροπορικές γραμμές.

⁠ ⁠Η αναθεωρημένη αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενισχύσεων στον ανταγωνισμό μεταξύ γειτονικών αερολιμένων.

Για την Κύπρο, αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί μια τεχνοκρατική ευρωπαϊκή συζήτηση αλλά ένα ζήτημα εθνικής σημασίας.

Η συνδεσιμότητα της χώρας μας, ο τουρισμός, η προσέλκυση νέων αγορών και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας εξαρτώνται άμεσα από τη δυνατότητα στήριξης νέων αεροπορικών διαδρομών.

Η δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκληρώνεται στις 11 Ιουνίου και η Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα:

⁠ ⁠Έχει καταθέσει θέση η Κυπριακή Δημοκρατία;

⁠ ⁠Ποιες παρεμβάσεις έγιναν μέχρι σήμερα στις Βρυξέλλες;

⁠ ⁠Διεκδικήθηκαν εξαιρέσεις για νησιωτικά κράτη όπως η Κύπρος;

⁠ ⁠Υπάρχει στρατηγική για προστασία της δυνατότητας στήριξης νέων αεροπορικών συνδέσεων;

Η Κύπρος δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά ευρωπαϊκές αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον του τουρισμού και της οικονομίας της.

Αν χαθεί η δυνατότητα κινήτρων για νέες αεροπορικές συνδέσεις, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές: λιγότερες αεροπορικές επιλογές, δυσκολότερη προσέλκυση νέων αγορών, απώλεια ανταγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση πλήγμα στην τουριστική ανάπτυξη.

Η χώρα χρειάζεται έγκαιρη παρέμβαση, ευρωπαϊκές συμμαχίες και σοβαρή διεκδίκηση.

Χρειάζεται σχέδιο.

Χρειάζεται φωνή.

Χρειάζεται παρουσία στην Ευρώπη πριν ληφθούν οι αποφάσεις, όχι μετά.»