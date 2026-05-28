Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤο στοιχείο στον γραφικό χαρακτήρα που μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι άνοιας
ΥΓΕΙΑ

Το στοιχείο στον γραφικό χαρακτήρα που μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι άνοιας

 28.05.2026 - 09:18
Το στοιχείο στον γραφικό χαρακτήρα που μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι άνοιας

Μια νέα επιστημονική μελέτη προειδοποιεί ότι το να αρχίσει κάποιος να γράφει πιο αργά μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι άνοιας.

Ερευνητές στην Πορτογαλία μέτρησαν την ταχύτητα γραφής 58 ενηλίκων, ηλικίας άνω των 80 ετών, εκ των οποίων οι 38 παρουσίαζαν ήπια γνωστική εξασθένηση, μια κατάσταση που θεωρείται πιθανός πρόδρομος της άνοιας.

Διαπίστωσαν ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ίδια ταχύτητα γραφής όταν τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν 10 οριζόντιες γραμμές ή τουλάχιστον 10 τελείες μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Είχαν επίσης παρόμοια αποτελέσματα όταν τους ζητήθηκε να αντιγράψουν γραπτές προτάσεις. Η διαφορά προέκυψε όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ακούσουν μια πρόταση και να τη γράψουν.

Η γραφή «παράθυρο στον εγκέφαλο»

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Έβορα τόνισε ότι η γραφή δεν είναι απλώς μια κινητική δραστηριότητα, αλλά «ένα παράθυρο στον εγκέφαλο». Εξήγησε ότι η υπαγόρευση είναι ιδιαίτερα απαιτητική, γιατί αναγκάζει τον εγκέφαλο να εκτελεί ταυτόχρονα πολλαπλές λειτουργίες: να ακούει, να επεξεργάζεται τη γλώσσα, να μετατρέπει τους ήχους σε γραπτή μορφή και να συντονίζει τις κινήσεις. «Ακόμα και στις εργασίες υπαγόρευσης μπορούν να προκύψουν διαφορές. Μια μεγαλύτερη, λιγότερο προβλέψιμη ή γλωσσικά απαιτητική πρόταση ασκεί μεγαλύτερη πίεση στους γνωστικούς πόρους», δήλωσε.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι δεν υπήρχε διαφορά στην ταχύτητα μεταξύ «απλών» εργασιών -όπως η σχεδίαση οριζόντιων γραμμών-, επειδή αυτές βασίζονταν μόνο στον βασικό κινητικό έλεγχο. Ωστόσο, όταν κλήθηκαν να αντιγράψουν προφορικές προτάσεις, εμφανίστηκαν σαφείς διαφορές, καθώς η διαδικασία απαιτούσε μεγαλύτερη προσπάθεια από τη μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές δεν διευκρίνισαν πόσα δευτερόλεπτα χρειάστηκαν και στις δύο ομάδες συμμετεχόντων -με και χωρίς γνωστική εξασθένηση- για να ολοκληρώσουν κάθε εργασία, αλλά δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι δοκιμασίες γραφής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένας οικονομικός τρόπος για την παρακολούθηση της γνωστικής εξασθένησης.

Στις ασκήσεις υπαγόρευσης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι εμφάνιζαν γνωστική εξασθένηση αργούσαν περισσότερο να αρχίσουν να γράφουν και παρουσίαζαν διαφορετικό τρόπο κίνησης της γραφής, κάτι που υποδηλώνει πιο ασύνδετο και λιγότερο ομαλό γραφικό χαρακτήρα σε σύγκριση με όσους δεν είχαν τη διαταραχή. Αφού άκουσαν την πιο σύνθετη πρόταση, οι ερευνητές εντόπισαν επίσης διαφορές στο μέγεθος των γραμμάτων στο χαρτί.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Human Neuroscience.

iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο
Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαΐου
Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού
Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υγειονομική Βόμβα στη Λάρνακα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για πρόχειρες ταφές νεκρών ζώων – Στο φως σοβαρές καταγγελίες

 28.05.2026 - 09:15
Επόμενο άρθρο

Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας τετ-α-τετ στον Alpha στην πιο προσωπική του συνέντευξη

 28.05.2026 - 09:24
Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Η εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής εξελίσσεται ήδη στο πρώτο μεγάλο πολιτικό θρίλερ μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τα κομματικά επιτελεία να βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα και τις διεργασίες να πυκνώνουν όσο πλησιάζει η πρώτη συνεδρία της νέας Ολομέλειας. Συναντήσεις, τηλεφωνήματα, ανεπίσημες επαφές και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις συνθέτουν το σκηνικό ενός πολύπλοκου πολιτικού παζλ, στο οποίο τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

  •  28.05.2026 - 06:35
Κρίση εκτός ελέγχου στην κτηνοτροφία: Το «φιάσκο» της Πάχνας, οι απειλές και το τελεσίγραφο στον Πρόεδρο

Κρίση εκτός ελέγχου στην κτηνοτροφία: Το «φιάσκο» της Πάχνας, οι απειλές και το τελεσίγραφο στον Πρόεδρο

  •  28.05.2026 - 06:38
Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά

Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά

  •  28.05.2026 - 07:11
Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο

Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο

  •  28.05.2026 - 06:33
Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

  •  28.05.2026 - 06:23
Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

  •  28.05.2026 - 06:52
Λευκωσία: Άγρια ληστεία σε βάρος διανομέα – Του πήραν τις εισπράξεις, το κινητό και τη μοτοσικλέτα

Λευκωσία: Άγρια ληστεία σε βάρος διανομέα – Του πήραν τις εισπράξεις, το κινητό και τη μοτοσικλέτα

  •  28.05.2026 - 06:43
«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού

«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού

  •  28.05.2026 - 06:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα