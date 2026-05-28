Υγειονομική Βόμβα στη Λάρνακα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για πρόχειρες ταφές νεκρών ζώων – Στο φως σοβαρές καταγγελίες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια πραγματική «υγειονομική βόμβα» κρύβεται στην επαρχία Λάρνακας, όπου δεκάδες ζώα που θανατώθηκαν λόγω της έξαρσης του αυθώδους πυρετού αφέθηκαν στο έλεος του Θεού, μέσα σε μια πρόχειρη τάφρο.

​Οι εικόνες που παρουσιάστηκαν, αν και έτυχαν επεξεργασίας λόγω της σκληρότητας τους, αποτυπώνουν την πλήρη αποτυχία των επίσημων πρωτοκόλλων διαχείρισης. Τα ζώα έχουν θανατωθεί και ριχτεί σε τάφρους, χωρίς να έχουν ταφεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να είναι ορατά. Η κατάσταση επιβαρύνεται δραματικά από τις ραγδαίες εναλλαγές του καιρού, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι βροχές έχουν δημιουργήσει μια ανυπόφορη δυσοσμία, εντείνοντας τους φόβους για μολύνσεις και επηρεασμό των υπόγειων υδάτων.

​Στην συζήτηση παρενέβη και ο Πρόεδρος της «Φωνής Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, ο οποίος επιβεβαίωσε το τραγικό σκηνικό, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς προχειρότητες. Όπως εξήγησε, η αρχική ευρωπαϊκή οδηγία προέβλεπε την καύση των ζώων, ωστόσο επιλέχθηκε η μέθοδος της ταφής, η οποία, όπως αποδεικνύεται, εκτελείται χωρίς την τήρηση των απαραίτητων μέτρων, όπως η χρήση ασβέστη και το ενδεδειγμένο βάθος. Ο κύριος Νεοφύτου άφησε αιχμές κατά των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για στοχοποίηση των κτηνοτρόφων και για προσπάθεια αποποίησης των δικών τους ευθυνών.

​Παράλληλα, η δημοσιογράφος Έλενα Λουκά προέβη σε μια ακόμα σοβαρή καταγγελία, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη οπτικοακουστικού υλικού που δείχνει όχημα να μεταφέρει σανό, ενώ προηγουμένως το ίδιο ακριβώς όχημα είχε χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά νεκρών μολυσμένων ζώων.