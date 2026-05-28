Από τα «μαγειρέματα» για την Προεδρία της Βουλής, στο θρίλερ της Λάρνακας – Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες

Η «Αλήθεια» στο κύριό της θέμα με τίτλο «Απόλυτο φαβορί η Αννίτα» γράφει ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, παραμένει η ισχυρότερη υποψηφιότητα για την Προεδρία της Βουλής στις 4 Ιουνίου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι τρεις άνδρες αφρικανικής καταγωγής πήδηξαν από τον τρίτο και τέταρτο όροφο κτηρίου στη Λάρνακα για να αποφύγουν τον έλεγχο της Αστυνομίας. Αλλού αναφέρεται σε πληροφορίες ότι εκτός από τον αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα βρέθηκαν και κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο «Πολίτης» στο κύριό του θέμα με τίτλο «Τα παίζει όλα για την Προεδρία της Βουλής» γράφει ότι ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, προέταξε τη δική του υποψηφιότητα για την Προεδρία της Βουλής κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Αρχιπύραρχος και Εθνικός Συντονιστής, Νίκος Λογγίνος, είναι ''πυρ και μανία'' με τα κοινοτικά συμβούλια για τη συνεχιζόμενη αδράνειά τους στην πρόληψη πυρκαγιών. Αλλού αναφέρεται στην "κλίκα", η οποία σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου βρίσκεται πίσω από τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριό του θέμα με τίτλο «Νέα δεδομένα για Προεδρία Βουλής» γράφει ότι η χθεσινή συνάντηση Νικόλα Παπαδόπουλου - Στέφανου Στεφάνου δημιουργεί νέα δεδομένα για την Προεδρία της Βουλής. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στον τραυματισμό τριών αλλοδαπών που πήδηξαν από πολυκατοικία στη Λάρνακα για να αποφύγουν τη σύλληψη. Αλλού γράφει ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης αντιμετωπίζουν καύσωνες και θερμοκρασίες-ρεκόρ, εξαιτίας του θερμικού θόλου.

Η «Χαραυγή» στο κύριό της θέμα με τίτλο «Στήνεται το παζλ για την Προεδρία της Βουλής» γράφει ότι σε εξέλιξη βρίσκονται έντονες διεργασίες για την Προεδρία της Βουλής, ενώ άρχισαν και ''πρόωρες" συζητήσεις για τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι καταναλωτές μειώνουν μετακινήσεις λόγω ακρίβειας στα καύσιμα. Αλλού αναφέρεται σε δήλωση του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, ότι το κόμμα θα μετατρέψει την ισχυρή εντολή που πήρε στις Βουλευτικές Εκλογές σε πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριό της θέμα με τίτλο «Τα κόμματα ανταγωνίζονται για τις κορυφαίες θέσεις της Βουλής» γράφει ότι τα κόμματα μάχονται για τον έλεγχο των περιζήτητων προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ένας μετανάστης τραυματίστηκε κρίσιμα όταν πήδηξε από μπαλκόνι για να αποφύγει τις αστυνομικές επιχειρήσεις στη Λάρνακα. Αλλού γράφει ότι το ΕΛΑΜ ενδιαφέρεται για τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παιδείας, Περιβάλλοντος και Άμυνας.

