Φωτιά στον Στρόβολο: Στάχτη αποθήκη-κατοικία μετά από λάθος σε εργασίες

​Συγκεκριμένα στις 16:05, όταν λήφθηκε σήμα για πυρκαγιά σε αυλή οικίας στην επαρχία Λευκωσίας. Το σημείο μηδέν της φωτιάς βρισκόταν έξω από μια αποθήκη κατασκευασμένη από πάνελ πολυουρεθάνης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιείτο και ως πρόχειρη κατοικία.

​Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από «θερμές εργασίες» που εκτελούνταν στο σημείο. Μια σπίθα ήταν αρκετή για να ανάψει ένα στρώμα που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο, με τις φλόγες να επεκτείνονται με αστραπιαία ταχύτητα λόγω των εύφλεκτων υλικών.

​Στο μέρος έσπευσαν αμέσως δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες, φορώντας ειδικές αναπνευστικές συσκευές λόγω των πυκνών και τοξικών καπνών που αναδύονταν από την πολυουρεθάνη, ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες χρησιμοποιώντας σωλήνες νερού.

​Παρά την έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής που απέτρεψε τα χειρότερα, η αποθήκη καθώς και ολόκληρο το περιεχόμενό της υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.