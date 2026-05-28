Φωτιά στον Στρόβολο: Στάχτη αποθήκη-κατοικία μετά από λάθος σε εργασίες

ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦωτιά στον Στρόβολο: Στάχτη αποθήκη-κατοικία μετά από λάθος σε εργασίες
 28.05.2026 - 08:16
Μια απροσεξία κατά τη διάρκεια εργασιών ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση το απόγευμα της Πέμπτης στον Στρόβολο και να κινητοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

​Συγκεκριμένα στις 16:05, όταν λήφθηκε σήμα για πυρκαγιά σε αυλή οικίας στην επαρχία Λευκωσίας. Το σημείο μηδέν της φωτιάς βρισκόταν έξω από μια αποθήκη κατασκευασμένη από πάνελ πολυουρεθάνης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιείτο και ως πρόχειρη κατοικία.

​Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από «θερμές εργασίες» που εκτελούνταν στο σημείο. Μια σπίθα ήταν αρκετή για να ανάψει ένα στρώμα που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο, με τις φλόγες να επεκτείνονται με αστραπιαία ταχύτητα λόγω των εύφλεκτων υλικών.

​Στο μέρος έσπευσαν αμέσως δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες, φορώντας ειδικές αναπνευστικές συσκευές λόγω των πυκνών και τοξικών καπνών που αναδύονταν από την πολυουρεθάνη, ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες χρησιμοποιώντας σωλήνες νερού.

​Παρά την έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής που απέτρεψε τα χειρότερα, η αποθήκη καθώς και ολόκληρο το περιεχόμενό της υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Περίπου το 90% των ανθρώπων είναι δεξιόχειρες - και τώρα ίσως μάθουμε επιτέλους γιατί

 28.05.2026 - 08:11
Πανικός σε πτήση στην Κολομβία: Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από δύο αποτυχημένες προσγειώσεις - Δείτε βίντεο

 28.05.2026 - 08:26
Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Η εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής εξελίσσεται ήδη στο πρώτο μεγάλο πολιτικό θρίλερ μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τα κομματικά επιτελεία να βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα και τις διεργασίες να πυκνώνουν όσο πλησιάζει η πρώτη συνεδρία της νέας Ολομέλειας. Συναντήσεις, τηλεφωνήματα, ανεπίσημες επαφές και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις συνθέτουν το σκηνικό ενός πολύπλοκου πολιτικού παζλ, στο οποίο τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Κρίση εκτός ελέγχου στην κτηνοτροφία: Το «φιάσκο» της Πάχνας, οι απειλές και το τελεσίγραφο στον Πρόεδρο

Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά

Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο

Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Λευκωσία: Άγρια ληστεία σε βάρος διανομέα – Του πήραν τις εισπράξεις, το κινητό και τη μοτοσικλέτα

«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού

