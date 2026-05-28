Ευθύμιος Δίπλαρος: «Ούτε εμείς περιμέναμε το 27,2%» - Το παρασκήνιο με ΔΗΚΟ, οι «κόκκινες γραμμές» και το «Αννίτα μέχρι τέλους»

Σε έναν ειλικρινή απολογισμό της πρόσφατης εκλογικής αναμέτρησης προχώρησε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, φιλοξενούμενος στην εκπομπή του Sigma «Πρωτοσέλιδο», ενώ άνοιξε πλήρως τα χαρτιά της παράταξης για το θρίλερ που εξελίσσεται γύρω από την Προεδρία της Βουλής.

​Ο επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα του ΔΗΣΥ παραδέχθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια ότι το τελικό 27,2% ξεπέρασε ακόμη και τις δικές τους προσδοκίες, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδιναν στην παράταξη σαφώς χαμηλότερα ποσοστά, πέριξ του 24% με 25%. Όπως εξήγησε, η ανατροπή άρχισε να διαφαίνεται νωρίς το απόγευμα της ημέρας των εκλογών μέσα από το οργανωτικό δίκτυο του κόμματος. Ο κ. Δίπλαρος απέδωσε αυτό το «άθλο», όπως τον χαρακτήρισε, στη στρατηγική απόφαση της ηγεσίας να εγκαταλείψει τα γραφεία και να επιστρέψει στη βάση, οργώνοντας την Κύπρο και προσεγγίζοντας ξανά ψηφοφόρους που είχαν κάνει άλλες επιλογές στις Προεδρικές Εκλογές του 2023 ή είχαν μετακινηθεί προς το ΕΛΑΜ. Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η παράταξη δεν πανηγυρίζει, αναγνωρίζοντας ότι ο κόσμος έδωσε στον ΔΗΣΥ μια ακόμη ευκαιρία να δώσει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, μακριά από τον λαϊκισμό και την τοξικότητα.

​Αναφορικά με το καυτό ζήτημα της εκλογής Προέδρου της Βουλής, ο Ευθύμιος Δίπλαρος ήταν κατηγορηματικός, διαμηνύοντας πως η υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου θα βρίσκεται στο τραπέζι μέχρι το τέλος, χωρίς εκπτώσεις ή εναλλακτικά σενάρια. Απάντησε μάλιστα στις φήμες περί παρασκηνιακών πιέσεων για απόσυρση της κ. Δημητρίου υπέρ του Νικόλα Παπαδόπουλου, σημειώνοντας ότι δεν έχει διαπιστωθεί καμία πολεμική από το Προεδρικό. Υπογράμμισε ότι η Αννίτα Δημητρίου έχει καταγράψει μια εξαιρετικά θετική και παραγωγική παρουσία στο νομοθετικό έργο, γεγονός που αναγνωρίζεται από την κοινωνία και αποτυπώθηκε στην κάλπη.

​Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έπλεξε το εγκώμιο του Δημοκρατικού Κόμματος και του Νικόλα Παπαδόπουλου, τονίζοντας ότι οι δύο παρατάξεις συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή για μια συνεργασία, παρά το γεγονός ότι το ΔΗΚΟ συνομιλεί με όλες τις πλευρές. Στον αντίποδα, ο κ. Δίπλαρος ξεκαθάρισε ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστεί με το ΑΚΕΛ, το οποίο κατηγόρησε για πλήρη αποκλεισμό και τοξικότητα κατά τη διάρκεια του προεκλογικού, ενώ σημείωσε ότι και το ΕΛΑΜ έχει ήδη ξεκαθαρίσει τη στάση του ενάντια στην υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου. Αντίθετα, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη Δημοκρατική Παράταξη, την Άμεση Δημοκρατία και άλλους βουλευτές.

​Κλείνοντας, ο κ. Δίπλαρος αποκάλυψε ότι η Αννίτα Δημητρίου έχει ήδη ξεκαθαρίσει στον Νικόλα Παπαδόπουλο πως η παρούσα διαδικασία για την Προεδρία της Βουλής είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από τις Προεδρικές Εκλογές του 2028. Παρά την πολιτική παράδοση που θέλει το συγκεκριμένο αξίωμα να αποτελεί προπομπό ευρύτερων κυβερνητικών συνεργασιών, ο ΔΗΣΥ επιλέγει να πορευθεί με γνώμονα τη σταθερότητα του τόπου στην παρούσα φάση, ζητώντας λίγες ημέρες υπομονής μέχρι να ολοκληρωθούν οι κρίσιμες διαβουλεύσεις.