Έφυγε από τη ζωή πρωταθλητής Bodybuilding: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινιτική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Ο Νίκος υπήρξε επί σειρά ετών πρωταθλητής Σωματικής Διάπλασης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Σωματικής Διάπλασης Λευκωσίας και μέλος του Δ.Σ. της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης και Fitness (ΠΕΟΣΔ).

Υπηρέτησε το άθλημα με ήθος, αφοσίωση και αξιοπρέπεια, τόσο ως αθλητής, όσο και ως προπονητής, κριτής και στέλεχος της Ομοσπονδίας. Άνθρωπος ευγενικός, οικογενειάρχης, με βαθιά πίστη στον Θεό και αγάπη για τον συνάνθρωπο, άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν.

Η κηδεία του Νίκου Σταύρου (Δισκόβολου) από το Πέρα Χωριό – Νήσου, ο οποίος απεβίωσε , θα τελεστεί την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και ώρα 14:30 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πέρα Χωριό.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:00.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές προς ενίσχυση της οικογένειας.