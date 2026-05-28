Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈφυγε από τη ζωή πρωταθλητής Bodybuilding: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινιτική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή πρωταθλητής Bodybuilding: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινιτική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 28.05.2026 - 09:01
Έφυγε από τη ζωή πρωταθλητής Bodybuilding: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινιτική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Θλίψη και πόνο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Νίκο Σταύρου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 26/05/2026 από το Πέρα Χωριό – Νήσου, σε ηλικία 66 ετών.

Ο Νίκος υπήρξε επί σειρά ετών πρωταθλητής Σωματικής Διάπλασης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Σωματικής Διάπλασης Λευκωσίας και μέλος του Δ.Σ. της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης και Fitness (ΠΕΟΣΔ).

Υπηρέτησε το άθλημα με ήθος, αφοσίωση και αξιοπρέπεια, τόσο ως αθλητής, όσο και ως προπονητής, κριτής και στέλεχος της Ομοσπονδίας. Άνθρωπος ευγενικός, οικογενειάρχης, με βαθιά πίστη στον Θεό και αγάπη για τον συνάνθρωπο, άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν.

Η κηδεία του Νίκου Σταύρου (Δισκόβολου) από το Πέρα Χωριό – Νήσου, ο οποίος απεβίωσε , θα τελεστεί την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και ώρα 14:30 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πέρα Χωριό.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:00.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές προς ενίσχυση της οικογένειας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο
Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαΐου
Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού
Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ευθύμιος Δίπλαρος: «Ούτε εμείς περιμέναμε το 27,2%» - Το παρασκήνιο με ΔΗΚΟ, οι «κόκκινες γραμμές» και το «Αννίτα μέχρι τέλους»

 28.05.2026 - 08:47
Επόμενο άρθρο

Iσχύει πως αν πιούμε πολύ νερό περνάμε το αλκοτέστ; – Ένας τοξικολόγος εξηγεί

 28.05.2026 - 09:15
Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Η εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής εξελίσσεται ήδη στο πρώτο μεγάλο πολιτικό θρίλερ μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τα κομματικά επιτελεία να βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα και τις διεργασίες να πυκνώνουν όσο πλησιάζει η πρώτη συνεδρία της νέας Ολομέλειας. Συναντήσεις, τηλεφωνήματα, ανεπίσημες επαφές και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις συνθέτουν το σκηνικό ενός πολύπλοκου πολιτικού παζλ, στο οποίο τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

  •  28.05.2026 - 06:35
Κρίση εκτός ελέγχου στην κτηνοτροφία: Το «φιάσκο» της Πάχνας, οι απειλές και το τελεσίγραφο στον Πρόεδρο

Κρίση εκτός ελέγχου στην κτηνοτροφία: Το «φιάσκο» της Πάχνας, οι απειλές και το τελεσίγραφο στον Πρόεδρο

  •  28.05.2026 - 06:38
Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά

Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά

  •  28.05.2026 - 07:11
Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο

Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο

  •  28.05.2026 - 06:33
Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

  •  28.05.2026 - 06:23
Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

  •  28.05.2026 - 06:52
Λευκωσία: Άγρια ληστεία σε βάρος διανομέα – Του πήραν τις εισπράξεις, το κινητό και τη μοτοσικλέτα

Λευκωσία: Άγρια ληστεία σε βάρος διανομέα – Του πήραν τις εισπράξεις, το κινητό και τη μοτοσικλέτα

  •  28.05.2026 - 06:43
«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού

«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού

  •  28.05.2026 - 06:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα